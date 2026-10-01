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Julen Guerrero sufre un infarto de miocardio meses después de que su mujer falleciera a los 52 años

El exfutbolista del Athletic Club ya está fuera de peligro y continua su recuperación en casa

Las primeras palabras de Julen Guerrero tras la muerte de su mujer, Elsa Landabaso, a los 52 años (Instagram)
Las primeras palabras de Julen Guerrero tras la muerte de su mujer, Elsa Landabaso, a los 52 años (Instagram)
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Julen Guerrero ha sufrido un infarto de miocardio. El exfutbolista del Athletic Club se sintió indispuesto la pasada semana y tuvo que ser trasladado a un hospital, donde los médicos confirmaron que había sufrido un ataque al corazón.

El exinternacional español ya ha recibido el alta y continúa su recuperación en su domicilio, fuera de peligro y con una evolución favorable. Guerrero, de 52 años, no tenía problemas de salud previos conocidos y se encontraba en Bilbao por motivos publicitarios cuando notó el malestar.

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El episodio llega tras unos meses muy difíciles en lo personal. El pasado abril falleció su mujer, Elsa Landabaso, a los 52 años. El matrimonio, casado desde el 1 de enero de 2000, tiene dos hijos: Karla, de 25 años, y Julen Jon, de 22, futbolista del filial del Getafe. Días después, Guerrero difundió un comunicado en el que agradecía “de corazón” las muestras de cariño recibidas.

El comunicado de Julen Guerrero tras la muerte de su mujer, Elsa Landabaso (Instagram)
El comunicado de Julen Guerrero tras la muerte de su mujer, Elsa Landabaso (Instagram)

El comunicado: “En nombre de la familia, amigos, allegados de Elsa, y en el mío propio, queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño que hemos recibido desde que conocimos la triste noticia. Nos faltan palabras para expresar lo que han significado para nosotros vuestros mensajes, vuestro apoyo constante y todo el cariño que nos habéis hecho llegar en estos momentos tan difíciles. Cada gesto, cada palabra y cada abrazo nos ha ayudado a sentirnos acompañados y a recordar, una vez más, lo mucho que Elsa significa para todos, Gracias por estar, por vuestra cercanía y por tanto cariño”.

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430 partidos y 116 goles con el Athletic

Nacido en Portugalete el 7 de enero de 1974, Guerrero fue uno de los grandes iconos del Athletic en los años 90 y jugó siempre con la camiseta rojiblanca hasta su retirada, el 11 de julio de 2006, con 32 años.

Debutó con el primer equipo con apenas 18 años y en aquella primera temporada ya disputó 37 partidos y marcó diez goles. En la campaña 1993/94 firmó 18 tantos en Liga, su mejor marca.

Disputó 14 temporadas en el primer equipo y acumuló 430 partidos oficiales y 116 goles, de ellos 101 en LaLiga. Fue capitán durante buena parte de su trayectoria y su mejor etapa coincidió con el Athletic de Luis Fernández, subcampeón de Liga en la temporada 1997/98 y de regreso a la Champions League tras muchos años de ausencia. Con el brazalete o sin él, rechazó marcharse a otros grandes clubes europeos y desarrolló toda su carrera en Bilbao.

Muere Elsa Landabaso, la mujer de Julen Guerrero (Instagram)
Julen Guerrero. (Instagram)

41 veces defendiendo a España

Con la selección absoluta debutó en 1993 y acabó con 41 partidos y 13 goles. Fue uno de los jóvenes llamados a marcar época en el fútbol español y disputó el Mundial de Estados Unidos 1994, la Eurocopa de Inglaterra 1996 y el Mundial de Francia 1998. Su último partido con La Roja llegó en octubre de 2000.

Del Athletic al Estepona

Tras colgar las botas, Guerrero continuó vinculado al Athletic en categorías inferiores y después trabajó como seleccionador en las categorías base de España. En diciembre de 2025 se incorporó al CD Estepona como mánager general, cuando el equipo ocupaba puestos de descenso y se encontraba a 14 puntos de la permanencia.

Apostó por una reestructuración de la entidad y por Manolo Sánchez como entrenador. El equipo reaccionó en la segunda vuelta y mantuvo la categoría en Segunda Federación tras superar al Real Madrid C en el playoff. El club decidió después mantenerle al frente del proyecto para la temporada 2026/27.

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