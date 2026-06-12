Salud

10 beneficios comprobados del repollo para la salud, según la ciencia

Especialistas de la Cleveland Clinic destacan efectos sobre la tensión arterial, la digestión y la inflamación, con un perfil nutricional denso y bajo aporte energético

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Una mesa minimalista con un repollo entero y uno cortado. Cuatro burbujas translúcidas muestran iconos de digestión, corazón, sangre y células.
El repollo ayuda a reducir la presión arterial sistólica y aporta compuestos que favorecen la función vascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

El repollo es una hortaliza milenaria que ha conquistado las mesas de todo el mundo por su bajo costo, sabor suave y versatilidad, pero es la ciencia la que hoy respalda sus verdaderos aportes a la salud.

Estudios recientes, incluyendo revisiones de instituciones internacionales como la Cleveland Clinic y Harvard T.H Chan School of Public Health, coinciden en que este vegetal crucífero no solo ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y metabólicas, sino que también contribuye activamente a la regulación de la presión arterial, la función digestiva y la reducción de la inflamación. Incorporar repollo en la dieta diaria se revela así como una estrategia sencilla y eficaz para mejorar la calidad de vida.

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10 beneficios del repollo comprobados por la ciencia

1. Reducción de la presión arterial

Un ensayo clínico aleatorizado publicado en BMC Medicine demostró que el consumo diario de cuatro porciones de vegetales crucíferos, con especial presencia del repollo, produjo una disminución significativa de la presión arterial sistólica en adultos con hipertensión leve.

Infografía ilustra 10 beneficios del repollo, con imágenes de repollos verdes y morados, elementos de laboratorio e iconos de salud y alimentación.
El repollo concentra vitamina C, vitamina K, folato, manganeso, calcio y potasio con un bajo aporte calórico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores observaron que este efecto se mantenía incluso sin cambios notables en el peso corporal, lo que sugiere que los compuestos azufrados y polifenoles del repollo tienen un impacto directo sobre la función vascular y el control de la presión arterial. Estos hallazgos refuerzan la recomendación de sumar repollo y otras crucíferas a la alimentación para proteger la salud cardiovascular.

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2. Alta densidad de nutrientes esenciales

El repollo es un vegetal bajo en calorías pero rico en micronutrientes. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), una taza de repollo crudo aporta el 54 % de la vitamina C, el 85 % de la vitamina K, así como folato, manganeso, vitamina B6, calcio y potasio necesarios para funciones metabólicas y el sistema inmunológico. Esta densidad nutricional lo hace ideal para dietas de control de peso o prevención de deficiencias nutricionales.

3. Propiedades antiinflamatorias

La Cleveland Clinic resalta que el repollo contiene compuestos antioxidantes como polifenoles y antocianinas que contribuyen a reducir la inflamación crónica. Estudios observacionales y ensayos clínicos han asociado el consumo regular de vegetales crucíferos con menores niveles de marcadores inflamatorios en sangre, lo que ayuda a prevenir enfermedades como la artritis, el síndrome metabólico y afecciones cardíacas.

Ilustración digital de una silueta humana oscura con un sistema digestivo brillante y colorido, bacterias intestinales luminosas y un escudo de luz azul claro en el abdomen.
La fibra del repollo mejora la función digestiva, previene el estreñimiento y favorece una microbiota intestinal saludable (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Mejora la función digestiva

La fibra insoluble y soluble del repollo favorece el tránsito intestinal y el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino. Además, preparaciones fermentadas como el chucrut y el kimchi potencian estos efectos al añadir probióticos naturales. La Cleveland Clinic destaca que este aporte mejora la digestión, previene el estreñimiento y contribuye a una microbiota saludable, clave para la inmunidad y la absorción de nutrientes.

5. Protección cardiovascular integral

El repollo morado es fuente destacada de antocianinas, compuestos reconocidos por su acción antioxidante en el organismo. De acuerdo con una investigación publicada en Journal of the Science of Food and Agriculture, el consumo de extractos concentrados de estos pigmentos presentes en el repollo permitió atenuar el daño oxidativo en tejidos cardíacos y hepáticos, así como prevenir el aumento de lípidos sanguíneos inducido por dietas altas en grasas.

El estudio señala que estas sustancias favorecen la flexibilidad vascular y contribuyen a disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares graves, como infartos y accidentes cerebrovasculares, fortaleciendo así la protección del sistema circulatorio.

6. Reducción de triglicéridos en sangre

Un ensayo clínico en adultos australianos halló mejoras en parámetros de rigidez arterial y una disminución significativa de los triglicéridos séricos tras dos semanas de intervención con crucíferas.

Ilustración de una mujer de mediana edad caminando por un sendero al amanecer, con una visualización translúcida de su sistema cardiovascular visible.
El repollo morado aporta antocianinas que ayudan a proteger la salud cardiovascular y a reducir el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados, publicados en la revista científica BMC Medicine, indicaron que la mejora del perfil lipídico se observó de manera independiente a la pérdida de peso, lo que sugiere un efecto específico de los compuestos del repollo y otros vegetales de esta familia sobre el metabolismo de las grasas y marcadores vinculados a la salud cardiovascular.

7. Disminución del colesterol LDL

De acuerdo con la Cleveland Clinic, el repollo contiene fibra soluble y fitoesteroles que ayudan a reducir la absorción y los niveles de colesterol LDL (“malo”) en sangre. Este beneficio, avalado por estudios clínicos y revisiones internacionales, se asocia a un menor riesgo de aterosclerosis y enfermedades coronarias.

8. Aporte significativo de vitamina K

Una sola taza de repollo crudo cubre más de la mitad de la ingesta diaria recomendada de vitamina K1, esencial para la coagulación sanguínea y la salud ósea. La Cleveland Clinic remarca que el déficit de este nutriente aumenta el riesgo de fracturas y hemorragias, por lo que el consumo regular de repollo es especialmente valioso en adultos mayores y personas con riesgo de osteoporosis.

9. Potencial en la prevención de ciertos tipos de cáncer

El repollo contiene glucosinolatos, precursores de isotiocianatos, compuestos estudiados por su capacidad para inhibir el crecimiento tumoral y promover la desintoxicación de carcinógenos. Según la Harvard T.H Chan School of Public Health, una dieta rica en crucíferas puede tener un efecto protector frente al cáncer colorrectal y otros tumores digestivos.

Manos cortando un repollo fresco con un cuchillo sobre una tabla de madera, con una zanahoria, cebolla y hierbas verdes en primer plano.
El consumo de repollo y otras crucíferas puede reducir los triglicéridos y el colesterol LDL, dos marcadores ligados a la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

10. Seguridad y fácil inclusión en la dieta

El estudio clínico en adultos australianos demostró que el repollo puede ser incorporado fácilmente en sopas, guisos y ensaladas, siendo bien tolerado y seguro para adultos de distintas edades. Además, su versatilidad culinaria permite sumarlo a recetas tradicionales o innovadoras sin perder sus propiedades beneficiosas.

El valor nutricional del repollo

El repollo destaca por su bajo aporte calórico —solo 22 calorías por taza— y su riqueza en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales. Según la Cleveland Clinic, en una sola porción aporta aproximadamente el 54 % de la vitamina C diaria y el 85 % de la vitamina K, además de cantidades relevantes de folato, manganeso, calcio y potasio.

Vista aérea de varios repollos de diferentes tipos y colores, como morado, verde oscuro y verde claro, la mayoría cortados por la mitad, sobre una superficie blanca.
La vitamina K del repollo contribuye a la coagulación sanguínea y a la salud ósea, con un valor especial en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los compuestos azufrados exclusivos de las crucíferas, como los glucosinolatos y el S-metilcisteína sulfóxido, refuerzan la protección celular, la reparación de tejidos y la regulación de la presión arterial.

Ideas de recetas para comer con repollo

  • Ensalada coleslaw: repollo rallado con zanahoria, manzana y aderezo ligero.
  • Salteado: cortado en tiras junto con otras verduras y carnes magras, pollo, huevo o legumbres.
  • Sopa de repollo: incorporado en caldos con verduras, una opción baja en calorías y nutritiva.
  • Chucrut o kimchi: versiones fermentadas tradicionales que pueden aportar probióticos beneficiosos para la salud intestinal.
  • Asado: en gajos al horno con aceite de oliva, especias y hierbas, hasta que quede tierno y dorado.

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