España

Europa afronta una nueva crisis energética que contagia a España: la gasolina y el gasoil se disparan hasta rozar los dos euros el litro

Desde que estalló el conflicto en Oriente Medio el precio de los combustibles ha subido más de un 30% en nuestro país: llenar un depósito medio, de 55 litros, cuesta más de 106 euros

Un hombre llena el depósito de su coche.
Un hombre llena el depósito de su coche.
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El mundo atraviesa una crisis de precios de la energía derivada de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, de la que no se libra la Unión Europea. Con el petróleo, el gas y el diésel disparados, se ha producido una “crisis de asequibilidad”, con unos costes energéticos “extremadamente altos”, reconoce Anna-Kaisa Itkonen, portavoz de Energía de la Comisión Europea, aunque considera que, por el momento, no existen problemas de suministro ni escasez de diésel ni de gas en la UE.

La subida de los carburantes también ha afectado a España, impulsando su inflación en septiembre hasta el 4,9%, seis décimas más que el mes anterior. En tanto que la subyacente aumentó dos décimas, hasta el 3,1%.

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“El precio de los carburantes en las estaciones de servicio ha aumentado con fuerza en septiembre, en un contexto de repunte de los precios del petróleo Brent y de cambios en las ayudas a los combustibles, que han supuesto un avance más intenso de los precios de la gasolina que del gasóleo”, señala Zoel Martín Vilató, economista de CaixaBank Research.

Gasolina y diésel, en máximos anuales

La gasolina y el gasoil han continuado esta semana su escalada, marcando nuevos máximos anuales y acercándose a la barrera de los dos euros por litro, a la espera de que comiencen a notarse los efectos del alivio fiscal acordados por el Gobierno.

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El Consejo de Ministros aprobó este martes un nuevo real decreto-ley con medidas para hacer frente al encarecimiento de los carburantes. La rebaja es de 20 céntimos por litro de gasolina y diésel en octubre, de 13 céntimos en noviembre y de seis céntimos en diciembre. El paquete incluye además un mecanismo de salvaguarda automática en caso de que el precio del petróleo continúe elevado.

Antes de aplicar estos recortes, el precio medio del litro de gasoil ha repuntado esta semana un 0,83% respecto a la anterior. Se trata de su tercera subida consecutiva y sitúa el precio en 1,934 euros por litro, su nivel más alto desde mediados de julio de 2022, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.

El precio medio del litro de gasolina ha escalado hasta los 1,939 euros, tras encarecerse un 0,62% respecto a la semana anterior. Con esta nueva subida, acumula ya 13 incrementos consecutivos desde finales de junio y registra un aumento de casi el 35% desde entonces. La gasolina se mantiene más cara que el diésel tras superar su precio hace tres semanas.

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Llenar el depósito cuesta hasta 29 euros más que hace un año

La escalada de los combustibles tiene un impacto directo en los conductores. Llenar un depósito medio de 55 litros de diésel cuesta ahora 106,37 euros, unos 28,7 euros más que hace un año, cuando el mismo repostaje suponía alrededor de 77,66 euros.

En el caso de la gasolina, llenar un depósito de 55 litros cuesta aproximadamente 106,64 euros, unos 25 euros más que hace un año, cuando el desembolso rondaba los 81,62 euros. Tanto la gasolina como el gasoil se acercan así a los máximos registrados durante la crisis energética de julio de 2022.

En aquel momento, el precio de la gasolina llegó a alcanzar los 2,141 euros por litro, mientras que el diésel llegó a los 2,1 euros. Los actuales niveles se sitúan todavía por debajo de aquellos máximos, aunque la tendencia de las últimas semanas ha vuelto a acercar los carburantes a esos registros.

A pesar de la remontada de los precios, la gasolina sin plomo de 95 sigue siendo más barata en España que en el conjunto de la Unión Europea. El precio medio comunitario se sitúa en 2,103 euros por litro, frente a los 2,167 euros de media en la eurozona. La misma diferencia se observa en el diésel. Su precio en España permanece por debajo de la media de la UE, situada en 2,237 euros por litro, y de la zona euro, donde alcanza los 2,271 euros.

Se trata del tercer paquete de medidas anticrisis para "hogares, empresas y sectores más expuestos".

Los precios suben más de un 30% desde el inicio de la guerra

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que, entre el inicio de la guerra de Irán, el 28 de febrero, y el 28 de septiembre, el precio medio de la gasolina pasó de 1,48 euros a 1,935 euros por litro, lo que supone un incremento acumulado del 30,7%. Durante el mismo periodo, el coste del diésel aumentó de 1,437 euros a 1,931 euros por litro, una subida del 34,4%. .

Fuentes de la asociación de consumidores reconocen que las ‘rebajas’ impulsadas por el Gobierno pueden contribuir a “amortiguar el impacto inmediato de la crisis”, pero advierten de que “el actual marco inflacionario obliga a avanzar hacia nuevas estrategias estructurales, sobre todo teniendo en cuenta que es poco probable que los precios vuelvan a los valores del año pasado”.

Para reducir el impacto del encarecimiento de los combustibles sobre los hogares, la organización propone combinar medidas de “alivio inmediato” con políticas estructurales “orientadas a reforzar la sostenibilidad, la eficiencia energética y la resiliencia de los hogares frente a futuras crisis”.

La OCU sostiene que proteger el poder adquisitivo de las familias exige actuar con criterios de “equidad, transparencia y seguridad económica”, prestando especial atención a los “colectivos más vulnerables y promoviendo alternativas de movilidad accesibles, seguras y respetuosas con el medio ambiente”.

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