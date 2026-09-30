España

El casero tendrá que pagar 12 mensualidades de indemnización al inquilino si rompe el contrato de alquiler sin causa justificada

El nuevo decreto de vivienda, que se publicará este jueves en el BOE, fijaría esa compensación mínima

Una persona acampa en la Puerta del Sol para exigir medidas para el problema de la vivienda. (Fernando Sánchez / Europa Press)
Una persona acampa en la Puerta del Sol para exigir medidas para el problema de la vivienda. (Fernando Sánchez / Europa Press)
Guardar

El Gobierno prevé publicar este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el segundo decreto de vivienda, que introduce una indemnización obligatoria que el propietario tendrá que pagar si decide no renovar el contrato de alquiler una vez cumplido el plazo mínimo. Según el texto del decreto, al que ha tenido acceso Infobae, la norma reforma el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para sustituir el actual régimen de prórroga tácita por uno de renovación automática, salvo que el arrendador decida ponerle fin y asuma el pago de la compensación.

La cantidad deberá ser de al menos 12 mensualidades de la renta correspondiente a una vivienda de características análogas, calculada conforme al sistema estatal de referencia de precios de alquiler, y en ningún caso podrá ser inferior a una mensualidad por cada año que el inquilino haya residido en la vivienda.

PUBLICIDAD

La propia norma explica la lógica de la medida: la indemnización busca que la decisión de no prorrogar “internalice el coste que traslada a la otra parte”, de modo que responda a una necesidad real del propietario y no a la expectativa de fijar una renta más alta con un nuevo arrendatario.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

Vivienda EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno elimina el requisito de zona tensionada y extiende la deducción del 10% de lo pagado en alquiler a toda España

Cualquier inquilino con rentas inferiores a 33.007 euros anuales podrá acceder al beneficio fiscal al declarar el IRPF, según el texto definitivo del decreto de vivienda publicado en el BOE, que mantiene el límite de ingresos pero borra la condición geográfica

El Gobierno elimina el requisito de zona tensionada y extiende la deducción del 10% de lo pagado en alquiler a toda España

El BOE publica el primer decreto de vivienda: frente a un desahucio, las comunidades tendrán que pagar las rentas impagadas del inquilino si no le ofrecen alternativa habitacional

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles el Real Decreto Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros sobre la Vivienda y que prevé “medidas urgentes” para proteger la “función social de la vivienda”

El BOE publica el primer decreto de vivienda: frente a un desahucio, las comunidades tendrán que pagar las rentas impagadas del inquilino si no le ofrecen alternativa habitacional

Aparece en la costa de Valencia el cuerpo de un hombre sin cabeza ni extremidades

La Guardia Civil investiga el hallazgo, producido el lunes pero confirmado por las autoridades este miércoles

Aparece en la costa de Valencia el cuerpo de un hombre sin cabeza ni extremidades

Noche histórica de ‘La Promesa’ en TVE: el triple capítulo de este 30 de septiembre que cambia la parrilla

La 1 modifica su programación para emitir tres episodios de estreno de la ficción, que llevará a Curro y Ángela hasta el altar

Noche histórica de ‘La Promesa’ en TVE: el triple capítulo de este 30 de septiembre que cambia la parrilla

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El BOE publica el primer decreto de vivienda: frente a un desahucio, las comunidades tendrán que pagar las rentas impagadas del inquilino si no le ofrecen alternativa habitacional

El BOE publica el primer decreto de vivienda: frente a un desahucio, las comunidades tendrán que pagar las rentas impagadas del inquilino si no le ofrecen alternativa habitacional

La Justicia de Ceuta y Defensa investigan las denuncias de torturas y vejaciones a migrantes tras el informe de Amnistía Internacional

Juan José Ebenezer, mecánico: “Aunque sea más cómodo, no te quedes esperando con el embrague pisado y la marcha metida”

El nuevo dron kamikaze “diseñado, programado, construido y probado en Marruecos”, capaz de alcanzar objetivos hasta a 2.000 kilómetros

Amnistía Internacional denuncia “tortura y tratos crueles” de militares españoles a los migrantes en Ceuta: “Cuando terminaron, me tiraron por un terraplén”

ECONOMÍA

El Gobierno elimina el requisito de zona tensionada y extiende la deducción del 10% de lo pagado en alquiler a toda España

El Gobierno elimina el requisito de zona tensionada y extiende la deducción del 10% de lo pagado en alquiler a toda España

La Seguridad Social lo confirma: este es el requisito de jubilación que cambia para 2027

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 30 de septiembre

Nueva vuelta de tuerca del euríbor: se dispara en septiembre a máximos de dos años y encarece las hipotecas en 1.230 € anuales

Las ayudas al alquiler aprobadas por el Gobierno no llegarán a todos: depende de dónde vivan los inquilinos, y los de Madrid se quedarán fuera

DEPORTES

El misterio del explorador británico Ranulph Fiennes: aislado, con párkinson e ingresado bajo nombres falsos sin que su familia sepa nada

El misterio del explorador británico Ranulph Fiennes: aislado, con párkinson e ingresado bajo nombres falsos sin que su familia sepa nada

Así te hemos contado la victoria de España ante Croacia en la Nations League

España sigue siendo el rey: acaba con Croacia y asciende a lo alto de la tabla de la Nations League

La selección española sigue rompiendo los moldes: un gol, 70 segundos y 25 pases

La teoría del ‘doble de Vinícius’ que crece en redes sociales: “La CIA, los Rothschild y las Élites lo mataron y reemplazaron después del Mundial”