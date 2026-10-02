España

Una coctelería en un pueblo asturiano consigue las tres estrellas en la ‘Michelin’ de los bares: “Buscamos lo aparentemente invisible que une los sabores”

La coctelería El Patio de Butacas acaba de recibir tres estrellas en Top Cocktail Bars 2026, la guía que busca las mejores barras de coctelería en España y Portugal

Interior de la coctelería El Patio de Butacas, en Pola de Siero (Cedidas)
Interior de la coctelería El Patio de Butacas, en Pola de Siero (Cedidas)
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Pola es una parroquia del concejo asturiano de Siero, a menos de 20 km de Oviedo y Gijón y con una población de 13.000 habitantes. Situada junto al municipio de Noreña, en la parte central de Asturias, esta villa cuenta con un precioso casco antiguo, lleno de casas populares con corredores de madera y galerías acristaladas, rodeado del paisaje de brillante color verde que caracteriza a las zonas rurales asturianas.

En ese mismo casco antiguo abrió hace ocho años El Patio de Butacas, un bar especializado en coctelería que suponía entonces un auténtico salto al vacío. Un espacio de arraigo, disfrute y buen beber en un entorno rural que por entonces desconocía este tipo de oferta. Las condiciones no intimidaron a Berto Díaz, coctelero al frente del local, que hoy celebra todo un hito en el universo coctelero.

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El Patio de Butacas acaba de recibir tres estrellas en Top Cocktail Bars 2026, la guía que reconoce a las mejores barras de coctelería de España y Portugal y que celebró su entrega de premios el pasado lunes. El ascenso llega un año después de que el local consiguiera su primera estrella y pone el foco en un proyecto que, desde Pola de Siero, ha construido una forma muy personal de entender la coctelería.

Equipo de El Patio de Butacas, la coctelería que triunfa en Pola de Siero (Cedida)
Equipo de El Patio de Butacas, la coctelería que triunfa en Pola de Siero (Cedida)

Sabores asturianos en forma de cóctel

Berto Díaz y su equipo parten de lo que encuentran a su alrededor para crear cócteles de premio. Plantas recolectadas en los caminos de la zona, productos de temporada y materias primas procedentes del campo familiar, situado a unos tres kilómetros del bar. A ello se suman los excedentes que algunos vecinos les acercan de sus huertos y que también tienen hueco en su carta.

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Su propuesta actual, el menú ‘Vínculos Invisibles’, nace de una pregunta: ‘¿Puede un ingrediente asturiano recordar a otro que crece a miles de kilómetros?’ Para responderla, el equipo investiga las relaciones aromáticas entre productos que a primera vista no tienen nada que ver. “Buscamos lo aparentemente invisible que une los sabores”, explican desde el equipo, dando lugar así a una cartografía sensorial propia que demuestra lo mucho que se puede llegar a explotar la despensa natural al alcance.

Así, el laurel aporta notas que evocan el tabaco en Bruma; la hoja de higuera recuerda al coco en Lumbre, y el abeto conduce al aroma del melocotón en Ámbar. “Con este planteamiento descubrimos que la castaña y el haba tonka que encontramos en nuestros caminos comparten una voz, que la sidra puede hablar en cítrico o que el diente de león sabe pronunciar el cacao. No es magia, es parte de nuestro estudio de la naturaleza que disponemos en Asturias”, recalca el propio Berto.

Cócteles de El Patio de Butacas, en Pola de Siero (Cedidas)
Cócteles de El Patio de Butacas, en Pola de Siero (Cedidas)

Un proceso de investigación al que se suman distintas técnicas como la fermentación, la hidrólisis enzimática, la destilación o la maceración controlada. El resultado se observa en cócteles como ‘Verdeo’, a base de tequila, acedera, miel de guindilla y sal de pimiento negro, una mezcla en la que la acedera se usa para evocar al tomate.

Además del perfil de sabor –ácido, seco, especiado, dulce...– y su nivel de intensidad, cada cóctel de la carta especifica de dónde proviene su materia prima y el compuesto químico que comparten las plantas que lo componen. En total, ‘Vínculos Invisibles’ se compone de 15 cócteles, seis de ellos disponibles en su versión sin alcohol.

Su trayectoria desde que abrieron en 2018 les ha valido para obtener numerosos reconocimientos, como el que recogían la pasada noche en Madrid, entre ellos el Solete Guía Repsol. Todo gracias a un modelo de sostenibilidad que defiende a la comunidad y que se inspira en las tendencias internacionales que ya iniciaron iconos como Himkok en Oslo o Angelita en Madrid.

El joven cubano Enzo Ruiz acaba de inaugurar 'Stillroom', un cóctel bar en el barrio de los Jerónimos.

Todas las coctelerías españolas con estrellas en Top Cocktail Bars 2026

3 Estrellas

  • 14 de la Rosa (Barcelona)
  • Sips (Barcelona)
  • Angelita (Madrid)
  • Devil’s Cut (Madrid)
  • El Niño Perdido (Valladolid)
  • Moonlight (Zaragoza)
  • Patio de Butacas (Pola de Siero)

2 Estrellas

  • Boadas (Barcelona)
  • Paradiso (Barcelona)
  • Isa (Madrid)
  • Momus (Madrid)
  • Saddle (Madrid)
  • Salmon Guru (Madrid)
  • Santos y Desamparados (Madrid)
  • Savas (Madrid)

1 Estrella

  • Aldea Cocktail Bar (Barcelona)
  • Stravinsky’s Parfumerie (Barcelona)
  • Dr Stravinsky (Barcelona)
  • Foco (Barcelona)
  • Kyara (Barcelona)
  • La Whiskeria (Barcelona)
  • 1862 Dry Bar (Madrid)
  • Bar Llama (Madrid)
  • Harrison 1933 (Madrid)
  • Lovo (Madrid)
  • Osaka Madrid (Madrid)
  • Pictura (Madrid)
  • Santamaría (Madrid)
  • Chester & Punk (Málaga)
  • Speakeasy The Pharmacy (Málaga)
  • Cream (Almería)
  • Naked & Famous (Sevilla)
  • Chapeau 1987 (Palma)
  • Ginbo (Palma)
  • Suru Cocktail Bar (Las Palmas de Gran Canaria)

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