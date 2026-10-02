El regalo que la reina Isabel II quiso hacerle a Lady Di tras su muerte y que su hermano rechazó: “¿Ahora? Es decir, Diana está muerta"

Isabel II junto a los entonces príncipes Carlos y Diana de Gales (Grosby)

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Ya ha pasado una semana desde que el conde Charles Spencer pusiese a la familia real británica patas arriba con sus memorias, más de lo que ya estaba con el regreso de los Sussex. Entre los episodios que cuenta en el libro, hay uno en el que Isabel II planteó restituir a Diana de Gales el tratamiento de Alteza Real después de su funeral, una reparación póstuma que el hermano de la princesa rechazó porque llegaba cuando ya no podía tener valor para ella. La reina Isabel II propuso recuperar el título el 6 de septiembre de 1997, tras la ceremonia celebrada en la Abadía de Westminster.

Robert Fellowes trasladó la oferta a Charles Spencer durante el viaje del féretro hacia Northamptonshire, donde la princesa iba a recibir sepultura privada. El episodio figura en El canto del cisne. Diana, mi hermana, el libro que Spencer ha publicado a modo de memorias. La propuesta se produjo en plena presión popular sobre el palacio de Buckingham, mientras la familia real afrontaba las críticas y el duelo colectivo desencadenados por la muerte de Diana en París el 31 de agosto de 1997.

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Fellowes, secretario privado de la reina y cuñado de la princesa por su matrimonio con Jane Spencer, comunicó al conde el deseo de la monarca: “Acabo de recibir una llamada de Su Majestad… Y le gustaría devolverle a Diana su título de Alteza Real". Lady Di dejó de utilizar el tratamiento de Alteza Real cuando su divorcio del entonces príncipe Carlos se hizo efectivo el 28 de agosto de 1996, después de 15 años de matrimonio. Conservó el título de princesa de Gales, pero dejó de ser oficialmente Her Royal Highness.

Un nuevo libro pone en jaque a la monarquía británica. En sus memorias, el hermano de la princesa Diana desvela conversaciones y episodios desconocidos, como su pelea con Carlos para evitar que Guillermo y Harry caminaran tras el féretro de su madre.

El gesto de Isabel II con Lady Di

Según el relato de Charles Spencer, aquella decisión hirió profundamente a su hermana. Diana interpretó la retirada de las siglas HRH como un gesto “mezquino y vengativo”, pese a haber ocupado durante años una de las posiciones centrales de la familia real británica como esposa del heredero de la Corona. La cuestión protocolaria adquirió así una carga personal y simbólica. Para la princesa, perder aquel tratamiento representaba la ruptura definitiva con una institución a la que había pertenecido desde su boda con Carlos.

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La oferta de la reina Isabel II llegó pocas horas después de que Charles Spencer pronunciara el famoso discurso de despedida en Westminster. Ante los asistentes, el conde sostuvo que Diana “no necesitaba un título para hacer magia”, una frase que contrastaba con la propuesta que recibiría después durante el traslado en el Royal Train.

El funeral de la princesa Diana de Gales (Grosby)

El título de la princesa Diana de Gales

El hermano de Lady Di decidió rechazar la posibilidad de devolver a su hermana el tratamiento de Alteza Real. En sus memorias explica que entendió la iniciativa como un “premio de consolación” sin sentido: “¿Ahora? Es decir, Diana está muerta". El conde trasladó su negativa a Fellowes, aunque con los años ha dudado de aquella decisión. En el libro se pregunta si Diana habría encontrado algún consuelo en que las siglas de Alteza Real apareciesen grabadas en su lápida.

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La prensa británica ya había informado, pocos días después del funeral, de que Buckingham consultó a la familia Spencer sobre una eventual restitución del tratamiento. El nuevo libro aporta el testimonio en primera persona de Charles Spencer sobre la conversación mantenida con el secretario privado de la reina y sobre los motivos que le llevaron a rechazar la oferta.