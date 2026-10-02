España

Embalses España: la reserva de agua bajó este jueves 1 de octubre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

La capacidad de los embalses de agua en España (EFE)
La capacidad de los embalses de agua en España (EFE)
Guardar

Los datos publicados en el último Boletín Hidrológico Peninsular este jueves 1 de octubre sitúan la capacidad de los embalses españoles en un 59,25 %, según reportó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Esto indica que el almacenamiento de este recursos hídrico en el país bajó en comparación con la capacidad que se reportó hace una semana.

PUBLICIDAD

La gestión de los embalses en España queda marcada por ciclos de sequías e intensas lluvias, donde la previsión se vuelve esencial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Evolución del agua embalsada en España

Fecha: jueves 1 de octubre de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 33.204 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 59,25 %.

Variación de hace una semana: -597 hm3.

Variación porcentual semanal: -1,07 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 30.827 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 55,01 %.

Capacidad de todos los embalses de España por comunidad autónoma

Los embalses de agua están a su 59,25 % de capacidad (Europa Press)
Los embalses de agua están a su 59,25 % de capacidad (Europa Press)

Andalucía: 70,21%.

Aragón: 45,01%.

Asturias: 58,33%.

C. Valenciana: 38,75%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 34,63%.

Castilla-La Mancha: 57,76%.

Cataluña: 64,41%.

Comunidad de Castilla y León: 51,76%.

Extremadura: 65,02%.

Galicia: 56,89%.

Murcia: 22,30%.

Navarra: 27,97%.

Tips para ahorrar agua en la cocina

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde la cocina.

PUBLICIDAD

Al momento de lavar los trastes, se puede utilizar un pequeño barreño de agua para enjabonar la vajilla y otro para el aclarado, así el consumo de agua se reduce sustancialmente.

En cambio si se va a comprar un lavavajillas se recomienda que sea de bajo consumo. Actualmente, los modelos con capacidad para 12-13 servicios tienen consumos de agua que van desde 6,5 hasta 18 litros por lavado, lo ideal es que su gasto por lavado sea inferior a 10 litros.

Además, algunos lavavajillas cuentan con programas de bajo consumo que apenas utilizan la mitad de agua que otros. Consulte el manual de instrucciones y mire los consumos de agua y energía de cada programa.

En los lavavajillas, el programa denominado “rápido” suele proporcionar ahorros de agua muy sustanciales, ya que elimina algunas fases de prelavado y enjuague.

El detergente también puede hacer la diferencia cuando de ahorrar agua se trata. Existen varios que cuentan con fosfatos mismos que contribuyen a la proliferación de algas en ríos y embalses, privando de oxígeno a la fauna acuática. En el mercado hay detergentes para la colada y jabones para la vajilla libres de fosfatos. Elígelos.

No tires el aceite usado por el fregadero, guárdalo en un pequeño bidón. Cuando se llene, puedes utilizarlo para hacer jabón o llevarlo al punto limpio.

Si te gusta el agua fría, no dejes correr el grifo: mete una botella con agua en la nevera.

Temas Relacionados

Nivel de embalses en España hoyReserva de agua en España hoyÚltimas actualizacionesEmbalses EspañaEmbalses España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Embalses en España: así están las reservas de agua este 2 de octubre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último informe sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Embalses en España: así están las reservas de agua este 2 de octubre

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 2 de octubre

Todos los días se ajusta el precio de las monedas de acuerdo a su valor actual

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 2 de octubre

Votación de los decretos Maricarmen de vivienda, en directo: el Gobierno mantiene el Pleno pese a Junts y la acampada de Sol se traslada al Congreso

Viernes impredecible y de alta intensidad en la Cámara Baja pero también en el exterior, donde manifestantes presionarán para la convalidación de las medidas

Votación de los decretos Maricarmen de vivienda, en directo: el Gobierno mantiene el Pleno pese a Junts y la acampada de Sol se traslada al Congreso

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Zaragoza este 2 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Zaragoza este 2 de octubre

La Seguridad Social destapa un fraude millonario de cursos de formación liderado por el dueño del Fútbol Club Cartagena y que salpica a 4.900 empresas

La fundación estatal FUNDAE concedió 11,1 millones a una sociedad de Pedro Arribas para que impartiera estas cursos, pero solo se ha acreditado el gasto de 524.000 euros. Ahora está reclamando las bonificaciones a las 4.900 empresas que se beneficiaron de estos cursos

La Seguridad Social destapa un fraude millonario de cursos de formación liderado por el dueño del Fútbol Club Cartagena y que salpica a 4.900 empresas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Votación de los decretos Maricarmen de vivienda, en directo: el Gobierno mantiene el Pleno pese a Junts y la acampada de Sol se traslada al Congreso

Votación de los decretos Maricarmen de vivienda, en directo: el Gobierno mantiene el Pleno pese a Junts y la acampada de Sol se traslada al Congreso

La Seguridad Social destapa un fraude millonario de cursos de formación liderado por el dueño del Fútbol Club Cartagena y que salpica a 4.900 empresas

Expertos desmienten el argumento de Junts de que un inquilino pueda comprar una casa antes de que la herede el hijo del propietario: “El decreto no toca las herencias”

Calles anegadas y lluvias torrenciales: las primeras imágenes del temporal en el Mediterráneo

Así está la votación de los decretos de vivienda a esta hora: Coalición Canaria votará sí al primer texto y Junts rechaza los dos

ECONOMÍA

Europa afronta una nueva crisis energética que contagia a España: la gasolina y el gasoil se disparan hasta rozar los dos euros el litro

Europa afronta una nueva crisis energética que contagia a España: la gasolina y el gasoil se disparan hasta rozar los dos euros el litro

Casi la mitad de las ejecuciones hipotecarias iniciadas proceden de préstamos hipotecarios firmados entre 2005 y 2008, en plena burbuja inmobiliaria

El Gobierno decidirá en noviembre si retira aceite de oliva del mercado, por primera vez, para estabilizar los precios ante una cosecha récord

El Gobierno andaluz anuncia una ayuda al alquiler de 250 euros al mes dirigida a menores de 35 años

El contrato de alquiler de cinco millones de personas depende de los decretos que se votan mañana

DEPORTES

De 120 euros a 3.000 euros con la firma: Rafa Nadal se abre como nunca en un libro en el que repasa toda su vida fuera de las pistas

De 120 euros a 3.000 euros con la firma: Rafa Nadal se abre como nunca en un libro en el que repasa toda su vida fuera de las pistas

Julen Guerrero sufre un infarto de miocardio meses después de que su mujer falleciera a los 52 años

Nuevo comunicado del Real Madrid sobre el caso Negreira: “La denuncia incorpora abundante documentación y evidencias sobre hechos de extraordinaria gravedad”

Nico Williams, lesionado: el ‘virus FIFA’ se ceba con España y ya son tres los que han tenido que decir adiós a la Nations League

A la espera del Balón de Oro, Lamine Yamal supera a Messi a los 19 años en todo menos en una cosa