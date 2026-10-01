Calles anegadas y lluvias torrenciales: las primeras imágenes del temporal en el Mediterráneo

Una carretera de Castellón acumula agua durante las lluvias intensas, en imágenes difundidas por los Bomberos de la Diputación

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La Comunidad Valenciana afronta desde la tarde de este jueves un episodio de lluvias torrenciales y tormentas que ha activado el aviso rojo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en zonas de Valencia y Castellón. La Generalitat ha enviado tres mensajes Es-Alert, ha prolongado el nivel máximo de alerta hasta la madrugada del viernes y ha pedido evitar desplazamientos, alejarse de cauces y barrancos y respetar los cortes de tráfico.

El temporal ya ha obligado a suspender los trenes de Cercanías de Valencia y varios servicios ferroviarios con destino a Cataluña, además de provocar el corte de cinco carreteras de la red autonómica. En el interior de Castellón, Xodos ha acumulado 112,8 litros por metro cuadrado, 80 de ellos en una hora, mientras los equipos de emergencia mantienen reforzada la vigilancia ante la previsión de que las precipitaciones ganen intensidad durante la noche.

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Las imágenes recogidas en Castellón y Tarragona muestran la fuerza de las lluvias en carreteras y núcleos urbanos. Los vídeos reflejan desde precipitaciones intensas en el interior castellonense hasta calles anegadas en Tortosa, en una jornada marcada por la inestabilidad en el litoral mediterráneo.

Tortosa registra calles anegadas

Las calles de Tortosa acumulan agua tras las lluvias intensas registradas en la ciudad. El temporal ha dejado imágenes de calzadas anegadas en esta localidad de la provincia de Tarragona.

Las calles de Tortosa acumulan agua tras las lluvias intensas que afectan a la provincia de Tarragona durante el episodio de tormentas en el litoral mediterráneo. (@tortosacapital)

Un vídeo compartido por los Bomberos de la Diputación de Castellón muestra la intensidad de la lluvia desde un vehículo que circula por la provincia. El cuerpo mantiene activado su dispositivo de alerta ante la previsión de tormentas muy fuertes y episodios puntualmente torrenciales.

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Imágenes difundidas por los Bomberos de la Diputación de Castellón muestran la intensidad de las lluvias desde un vehículo en la provincia, que permanece bajo alerta por tormentas y precipitaciones torrenciales. (bombersdipcas)

Las precipitaciones también afectan a Vistabella del Maestrat, en la comarca castellonense del Alt Maestrat. La localidad se encuentra en una de las áreas donde se espera que continúe la inestabilidad durante las próximas horas.

Las fuertes tormentas ya afectan a Castellón. Las imágenes proceden de Vistabella del Maestrat, en la comarca del Alt Maestrat, donde se esperan más precipitaciones durante las próximas horas. (@Noainmeteo)

Otro de los vídeos procede de Roda de Berà, en la provincia de Tarragona. Las imágenes muestran la intensidad de la lluvia en esta localidad del litoral, afectada por el episodio de tormentas que recorre el Mediterráneo.

La lluvia cae con intensidad en La Roda de Berà, en la provincia de Tarragona, una de las zonas afectadas por el temporal que mantiene avisos meteorológicos por precipitaciones y tormentas. (@SinFuturo71)

En l’Hospitalet de l’Infant, en la comarca tarraconense del Baix Camp, la lluvia cae con fuerza sobre las calles. Las precipitaciones se extienden por distintos puntos de Tarragona durante la tarde.

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La lluvia cae con fuerza en l’Hospitalet de l’Infant, en la comarca tarraconense del Baix Camp, durante el episodio de tormentas que afecta al litoral mediterráneo. (@NitOscura)

Refugio habilitado en Paiporta

Los servicios de emergencia han atendido durante la jornada avisos por acumulaciones de agua en calles y garajes, problemas de circulación y daños en instalaciones eléctricas y de gas. El 112 recibió 126 llamadas hasta las 20:53 y los bomberos realizaron 53 intervenciones.

En Paiporta, el Ayuntamiento ha habilitado dependencias municipales para acoger a personas que necesiten pasar la noche fuera de sus viviendas. Tres vecinos permanecen en uno de estos espacios, mientras Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil siguen la evolución del episodio. La Aemet mantiene el aviso rojo en zonas de Valencia y Castellón hasta primera hora del viernes, con restricciones en el transporte y la red viaria

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