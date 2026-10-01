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A la espera del Balón de Oro, Lamine Yamal supera a Messi a los 19 años en todo menos en una cosa

El 10 azulgrana supera los registros de precocidad del argentino mientras aguarda la gala del 26 de octubre como gran favorito

Lamine Yamal quiere superar a Messi también en esto. (Reuters/Peter Cziborra)
Lamine Yamal quiere superar a Messi también en esto. (Reuters/Peter Cziborra)
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Lamine Yamal vale oro, pero de ahí a que lo sea todavía faltan unos días. Lo que está claro es que el 10 del FC Barcelona sigue sorprendiendo con cada actuación al término de los 90 minutos. Ahora, su mayor anhelo es el Balón de Oro. Cabe recordar que solo tiene 19 años. Leo Messi lo ganó por primera vez con 22.

La comparación con el argentino le acompaña desde que debutó en el primer equipo del Barça, con 15 años: la pierna izquierda, la facilidad para encarar, misma posición, ahora dorsal... Lamine tiene 19 años y 80 días, suma 194 partidos entre España y FC Barcelona y suma 67 goles y 51 asistencias.

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A su edad, Messi rondaba los 43 encuentros oficiales, con 17 goles y 7 asistencias (cabe destacar que en aquellos tiempos las asistencias no se medían de la misma manera que hoy en día). Esta comparación encuentra su explicación en que Lamine debutó y se asentó en la élite mucho antes que ‘la pulga’.

Lamine Yamal y Messi. (Reuters/Lee Smith)
Lamine Yamal y Messi. (Reuters/Lee Smith)

Los récords de Messi que ha batido Lamine

Este mismo años, el 10 culé alcanzó los 50 goles con el Barça tras su doblete ante el Rayo Vallecano. Tenía 19 años y 49 días. Es el jugador más joven del club en llegar a esa cifra. Messi la alcanzó con 21 años. Eso sí, Messi necesitó menos partidos (115 por los 151 de Lamine).

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Y no es el único terreno en el que el español destrona al argentino. En el Mundial, marcó su primer gol con 18 años y 343 días. Messi lo hizo con 18 años y 357 (14 días de diferencia). Lamine es el jugador más joven en llegar a los 100 partidos con el FC Barcelona en LaLiga y en Champions acumula 34 partidos, 12 goles y 11 asistencias. Fue el titular más joven de la historia de la competición, con 16 años y 83 días, y el más joven en llegar a 30 partidos, con 18 años y 240 días. Además, es quien más goles ha marcado antes de cumplir los 19: once.

Lamine Yamal celebra un gol con el FC Barcelona. (Reuters/Albert Gea)
Lamine Yamal celebra un gol con el FC Barcelona. (Reuters/Albert Gea)

Lo que Lamine no ha sido capaz de batir

La comparación no tiene un único ganador. En sus primeros 100 partidos de Liga con el Barcelona, Messi marcó 48 goles. Lamine, en los suyos, 29. Llegó antes a la barrera, pero el argentino tuvo más eficacia.

La temporada 2006/07, la de los 19 años de Messi, lo explica bien. Cerró la temporada con 36 partidos, 17 goles y 3 asistencias con el Barça. Lamine firmó en la 2025/26 un total de 45 partidos, 24 goles y 17 asistencias, con 16 goles y 11 pases de gol en Liga y 6 en Champions. En lo que va de 2026/27, hasta el partido ante Croacia, suma 11 goles y 7 asistencias en 10 encuentros.

En término de títulos, Lamine ya tiene ocho: tres Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas con el Barça, más la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026 con España. Messi, a su edad, ya había ganado con el Barça dos Ligas, dos Supercopas y una Champions, el trofeo más ansiado por los culés.

Lionel Messi Barcelona 2005
Messi en el FC Barcelona. (AFP Photo/Lluis Gene)

Una carrera a dos

En el Balón de Oro, Messi fue tercero en 2007, con 20 años, y no lo ganó hasta 2009. Lamine fue segundo el año pasado, cuando se lo llevó Dembélé, y ahora quiere ser el jugador más joven de la historia en levantarlo. “Este año me lo merecería yo por lo que he ganado”, decía el 10 en L’Équipe.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, que viajará a Londres tras el Clásico del 25 de octubre, lo tiene claro: “Yo pienso que se lo merece. Todos hemos visto cosas en Lamine que nos recuerdan a Messi”.

Las votaciones ya están cerradas y el recuento de papeletas en marcha. El galardón, al que también aspira el argentino, el que más tiene en la historia (8), tendrá dueño el próximo 26 de octubre.

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