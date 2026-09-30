Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “A partir del 1 de octubre, está prohibido adelantar si está nevando por autopista y autovía”

Carlos Almagro, profesor de autoescuela, explica que los carriles de la izquierda deberán quedar libres para emergencias y quitanieves (Composición Infobae)

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La circulación por carretera durante episodios de nieve exige adaptar la conducción a la pérdida de adherencia, la menor visibilidad y la reducción del espacio disponible en la calzada. Desde el 1 de octubre, además, los conductores deberán tener en cuenta una nueva obligación específica en autopistas y autovías, ya que no podrán adelantar cuando la nieve dificulte la circulación.

La medida forma parte de la reforma del Reglamento General de Circulación y busca mantener despejados los carriles de la izquierda para los vehículos de emergencia y las máquinas quitanieves.

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El profesor de autoescuela Carlos Almagro (@almagro_autoescuela) ha advertido que desde el 1 de octubre estará prohibido adelantar en autopistas y autovías cuando haya nieve, una norma dirigida a reducir los riesgos de circulación en esas condiciones. “No saber estas normas puede provocar que te multen”, afirma.

Cómo circular con nieve

Almagro explica que la restricción alcanza a quienes ya tienen permiso de conducir y deben actualizarse sobre los cambios normativos. “A partir del 1 de octubre está prohibido adelantar nevando en autopista y autovía”, señala.

Hasta ahora, el adelantamiento con nieve dependía de la decisión y la evaluación del riesgo de cada conductor. Con la nueva regla, esa maniobra quedará prohibida en esas vías cuando se registren precipitaciones de nieve que afecten de forma efectiva a la circulación.

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La norma no se activará por la mera presencia de nieve en el entorno de la vía, pues será aplicable cuando el estado de la calzada, la acumulación de nieve, la falta de adherencia o la reducción de la capacidad de la carretera dificulten la circulación. En esas circunstancias, los conductores deberán modificar su posición en la vía y ajustarse a las limitaciones establecidas.

La norma obliga a utilizar el carril derecho cuando la nieve afecte de forma efectiva a la circulación. (DGT)

En autopistas y autovías de dos carriles por sentido, todos los vehículos deberán circular por el carril derecho. El carril izquierdo tendrá que quedar libre para facilitar el paso de ambulancias, vehículos policiales, equipos de conservación y máquinas quitanieves. En las vías con tres o más carriles por sentido, se permitirá también la circulación por el carril inmediatamente contiguo al derecho.

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La prohibición alcanza a los adelantamientos a turismos, autobuses, camiones y otros vehículos que estén autorizados a continuar la marcha. También impide rebasar a las máquinas quitanieves, cuyo trabajo puede resultar necesario para retirar la nieve acumulada y mantener abierta la carretera.

Multas y niveles de alerta

El cambio se incorpora al artículo 32 del Reglamento General de Circulación, relativo a los carriles de emergencia, mediante el Real Decreto 518/2026. La reforma convierte en obligación una recomendación que ya figuraba en las indicaciones de seguridad vial para situaciones de nieve.

El incumplimiento de esta regla se considera una infracción grave y puede conllevar una multa de 200 euros. Si el conductor abona la sanción dentro del plazo de pago reducido, la cuantía se rebaja a 100 euros. La infracción no implica por sí misma la pérdida de puntos del permiso de conducir, aunque los agentes podrán sancionar otras conductas si detectan excesos de velocidad, incumplimiento de señales o cualquier otra maniobra contraria a las condiciones de la vía.

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Consejos imprescindibles para conducir de forma segura con nieve o hielo.

La Dirección General de Tráfico también establece distintos niveles de circulación por nieve. En el nivel verde, la velocidad máxima queda limitada a 100 km/h en autopistas y autovías y a 80 km/h en el resto de carreteras. Los camiones deben utilizar el carril derecho y no pueden adelantar.

El nivel amarillo prohíbe la circulación de camiones y fija un máximo de 60 km/h para turismos y autobuses. En el nivel rojo, los turismos deben llevar cadenas o neumáticos de invierno y no pueden superar los 30 km/h, mientras que autobuses, camiones y vehículos articulados tienen prohibido circular. El nivel negro supone el cierre total de la vía.

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