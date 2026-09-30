España

Carlos Almagro, profesor de autoescuela: “A partir del 1 de octubre, está prohibido adelantar si está nevando por autopista y autovía”

La nueva norma busca dejar libres los carriles de la izquierda para los servicios de emergencia y las máquinas quitanieves

Carlos Almagro, profesor de autoescuela, advierte de que los conductores deberán actualizarse ante los cambios del Reglamento General de Circulación
Carlos Almagro, profesor de autoescuela, explica que los carriles de la izquierda deberán quedar libres para emergencias y quitanieves (Composición Infobae)
Guardar

La circulación por carretera durante episodios de nieve exige adaptar la conducción a la pérdida de adherencia, la menor visibilidad y la reducción del espacio disponible en la calzada. Desde el 1 de octubre, además, los conductores deberán tener en cuenta una nueva obligación específica en autopistas y autovías, ya que no podrán adelantar cuando la nieve dificulte la circulación.

La medida forma parte de la reforma del Reglamento General de Circulación y busca mantener despejados los carriles de la izquierda para los vehículos de emergencia y las máquinas quitanieves.

PUBLICIDAD

El profesor de autoescuela Carlos Almagro (@almagro_autoescuela) ha advertido que desde el 1 de octubre estará prohibido adelantar en autopistas y autovías cuando haya nieve, una norma dirigida a reducir los riesgos de circulación en esas condiciones. “No saber estas normas puede provocar que te multen”, afirma.

Cómo circular con nieve

Almagro explica que la restricción alcanza a quienes ya tienen permiso de conducir y deben actualizarse sobre los cambios normativos. “A partir del 1 de octubre está prohibido adelantar nevando en autopista y autovía”, señala.

Hasta ahora, el adelantamiento con nieve dependía de la decisión y la evaluación del riesgo de cada conductor. Con la nueva regla, esa maniobra quedará prohibida en esas vías cuando se registren precipitaciones de nieve que afecten de forma efectiva a la circulación.

PUBLICIDAD

La norma no se activará por la mera presencia de nieve en el entorno de la vía, pues será aplicable cuando el estado de la calzada, la acumulación de nieve, la falta de adherencia o la reducción de la capacidad de la carretera dificulten la circulación. En esas circunstancias, los conductores deberán modificar su posición en la vía y ajustarse a las limitaciones establecidas.

Los carriles de la izquierda deberán quedar libres para los vehículos de emergencia y las máquinas quitanieves.
La norma obliga a utilizar el carril derecho cuando la nieve afecte de forma efectiva a la circulación. (DGT)

En autopistas y autovías de dos carriles por sentido, todos los vehículos deberán circular por el carril derecho. El carril izquierdo tendrá que quedar libre para facilitar el paso de ambulancias, vehículos policiales, equipos de conservación y máquinas quitanieves. En las vías con tres o más carriles por sentido, se permitirá también la circulación por el carril inmediatamente contiguo al derecho.

La prohibición alcanza a los adelantamientos a turismos, autobuses, camiones y otros vehículos que estén autorizados a continuar la marcha. También impide rebasar a las máquinas quitanieves, cuyo trabajo puede resultar necesario para retirar la nieve acumulada y mantener abierta la carretera.

Multas y niveles de alerta

El cambio se incorpora al artículo 32 del Reglamento General de Circulación, relativo a los carriles de emergencia, mediante el Real Decreto 518/2026. La reforma convierte en obligación una recomendación que ya figuraba en las indicaciones de seguridad vial para situaciones de nieve.

El incumplimiento de esta regla se considera una infracción grave y puede conllevar una multa de 200 euros. Si el conductor abona la sanción dentro del plazo de pago reducido, la cuantía se rebaja a 100 euros. La infracción no implica por sí misma la pérdida de puntos del permiso de conducir, aunque los agentes podrán sancionar otras conductas si detectan excesos de velocidad, incumplimiento de señales o cualquier otra maniobra contraria a las condiciones de la vía.

Consejos imprescindibles para conducir de forma segura con nieve o hielo.

La Dirección General de Tráfico también establece distintos niveles de circulación por nieve. En el nivel verde, la velocidad máxima queda limitada a 100 km/h en autopistas y autovías y a 80 km/h en el resto de carreteras. Los camiones deben utilizar el carril derecho y no pueden adelantar.

El nivel amarillo prohíbe la circulación de camiones y fija un máximo de 60 km/h para turismos y autobuses. En el nivel rojo, los turismos deben llevar cadenas o neumáticos de invierno y no pueden superar los 30 km/h, mientras que autobuses, camiones y vehículos articulados tienen prohibido circular. El nivel negro supone el cierre total de la vía.

Temas Relacionados

DGTSeguridad VialTikTokRedes SocialesTikTok EspañaCochesMotorMotor EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de suspiros de merengue, un sencillo dulce elaborado con solo tres ingredientes

Este postre azucarado es facilísimo de preparar y sirve para acompañar el café de la sobremesa o para decorar tartas y pasteles

Receta de suspiros de merengue, un sencillo dulce elaborado con solo tres ingredientes

El aval de los padres se convierte en el “pasaporte” para alquilar una habitación de estudiante: ya lo exige el 80% de los caseros

El desembolso inicial que debe afrontar el inquilino puede llegar a cuatro mensualidades en un mercado donde un cuarto cuesta hasta 700 euros al mes

El aval de los padres se convierte en el “pasaporte” para alquilar una habitación de estudiante: ya lo exige el 80% de los caseros

Caracoles ‘a la llauna’, una receta catalana con un sabor inconfundible

Para adaptar esta receta a las cocinas actuales, prepararemos estos caracoles en el horno en lugar de utilizar las brasas

Caracoles ‘a la llauna’, una receta catalana con un sabor inconfundible

Después de ‘La bola negra’, Los Javis preparan para HBO Max una serie inspirada en Tor, el pueblo de 13 casas donde una disputa por una montaña acabó en tres asesinatos

La ficción, creada por Fran Araújo y Eduard Sola, combinará “misterio, suspense y drama humano” y contará con la colaboración del periodista Carles Porta

Después de ‘La bola negra’, Los Javis preparan para HBO Max una serie inspirada en Tor, el pueblo de 13 casas donde una disputa por una montaña acabó en tres asesinatos

Gabriel intentará convencer al señor Miranda y Begoña prepara la sustitución de Beatriz: avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 1 de octubre

La serie de Antena 3 pone al límite a los De la Reina tras las últimas decisiones de Gabriel

Gabriel intentará convencer al señor Miranda y Begoña prepara la sustitución de Beatriz: avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 1 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso

Junts, “decepcionado” y “preocupado” con los decretos de vivienda y mantiene la incógnita sobre su voto el viernes en el Congreso

La jueza Biedma alerta de que un miembro del grupo criminal contactado por las ‘cloacas del PSOE’ para amedrentarla fue asesinado mientras investigaba a David Sánchez

La DGT fija nuevas reglas para los ciclistas desde el 1 de octubre: cambios en adelantamientos, protección y circulación urbana

Pedro Sánchez se disculpa con Macron por el rechazo del PP al Tratado de Amistad entre España y Francia y asegura que se acabará aprobando

Vivas cuenta a la jueza que intentó contactar hasta diez veces con Sánchez antes de la entrada masiva de migrantes y que solo le cogió el teléfono en tres ocasiones

ECONOMÍA

El nuevo decreto de vivienda blinda para siempre el parque público estatal: ya no podrá venderse a precio de mercado, ni ahora ni en el futuro

El nuevo decreto de vivienda blinda para siempre el parque público estatal: ya no podrá venderse a precio de mercado, ni ahora ni en el futuro

Los gasolineros cargan contra la rebaja de la gasolina y el diésel: “No da una respuesta a los precios desbocados”

Las claves de los decretos de vivienda: cómo te afectan si eres inquilino y si eres propietario

Los caseros tendrán que justificar los contratos temporales y no podrán encadenarlos: las nuevas normas para los alquileres de corta duración y por habitaciones del decreto de vivienda

Los decretos de vivienda incluyen también medidas para los caseros: así se beneficiarán los propietarios si el Congreso los convalida

DEPORTES

Problemas para Topuria: Arman Tsarukyan afirma que la UFC “le dijo que sí” a pelear por el título contra Gaethje antes que Ilia

Problemas para Topuria: Arman Tsarukyan afirma que la UFC “le dijo que sí” a pelear por el título contra Gaethje antes que Ilia

Venden un histórico club francés por un euro: un fondo de inversión británico se hará cargo del equipo

Asesinan a tiros a Iliyan Filipov, presidente del equipo de fútbol más antiguo de Bulgaria: su nombre será grabado “en letras de oro” en el estadio

El misterio del explorador británico Ranulph Fiennes: aislado, con párkinson e ingresado bajo nombres falsos sin que su familia sepa nada

Así te hemos contado la victoria de España ante Croacia en la Nations League