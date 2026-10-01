España

El Gobierno andaluz anuncia una ayuda al alquiler de 250 euros al mes dirigida a menores de 35 años

La prestación será por 24 meses, por lo que los beneficiarios recibirán un total de 6.000 euros para hacer frente al pago de las rentas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS
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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves en el Parlamento andaluz una nueva convocatoria de ayudas al alquiler dirigida a menores de 35 años. La medida contempla una prestación de 250 euros al mes durante un máximo de 24 meses, por lo que cada beneficiario podrá recibir hasta 6.000 euros para hacer frente al pago de su vivienda.

La nueva línea está destinada a jóvenes cuyos ingresos se sitúen dentro de los límites establecidos en función del IPREM y se dirigirá a alquileres de entre 600 y 1.000 euros mensuales. La Junta ya cuenta con un Bono Alquiler Joven que establece una ayuda de hasta 250 euros al mes durante un periodo máximo de 24 meses.

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La vivienda se ha convertido así en uno de los principales ejes del discurso de Moreno ante el Parlamento. El presidente andaluz ha vinculado el acceso a un hogar con las dificultades de emancipación de los jóvenes y ha señalado que el empleo y la vivienda son las dos grandes barreras a las que se enfrentan. “La Junta de Andalucía trabaja en estas dos líneas”, ha afirmado.

El BOE publica el segundo decreto de Vivienda con prórroga automática de alquileres (BOE / Europa Press)

Más ayudas para comprar vivienda y una opción para alquilar y comprar

La nueva convocatoria forma parte de un paquete más amplio de medidas anunciado por el Gobierno andaluz para facilitar el acceso a una vivienda asequible. A la ayuda al alquiler se suman otros tres programas: uno destinado a la compra de vivienda por jóvenes de hasta 40 años, otro dirigido a familias numerosas y un tercero de alquiler con opción a compra para jóvenes.

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Este último programa incorpora una fórmula para quienes no pueden afrontar inicialmente la compra de una vivienda. Según ha explicado la Junta, permitirá descontar del precio final de adquisición el cien por cien de las rentas abonadas previamente. Cada una de estas convocatorias contará con una dotación de 25 millones de euros, según el anuncio realizado por Moreno.

Todas estas medidas se enmarcan en el nuevo Plan de Vivienda de Andalucía 2026-2030, que, según Moreno, estará dotado con casi 1.200 millones de euros y tendrá tres grandes pilares: la construcción de vivienda protegida, la rehabilitación de edificios y la emancipación de los jóvenes. El presidente ha asegurado que Andalucía construye actualmente cuatro veces más vivienda protegida que en 2018, con más de 18.300 viviendas a precio asequible, y que prevé otras 20.000 durante esta legislatura.

Una persona joven con mochila negra y chaqueta verde habla por teléfono móvil mientras mira un cartel de "Se alquila" en un balcón de un edificio antiguo.
Un joven mira un cartel de "Se alquila" colocado en el balcón de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bonificación del 99% para heredar la vivienda familiar entre hermanos

Moreno ha anunciado además una modificación fiscal vinculada a la vivienda familiar. La Junta bonificará el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para heredar la vivienda familiar entre hermanos cuando el inmueble heredado se convierta en la residencia habitual del beneficiario.

La bonificación alcanzará el 99% en estos casos. El anuncio se suma a la política fiscal desarrollada por la Junta durante los últimos años. Moreno ha recordado que su Gobierno ha aprobado siete rebajas de impuestos desde 2019, con un ahorro estimado de casi 1.800 millones de euros anuales para los andaluces. También ha defendido que estas reducciones no han impedido el crecimiento de la recaudación del IRPF, que, según sus datos, ha aumentado un 71% desde 2018.

Nuevas rebajas fiscales y 50 millones para las universidades

Los Presupuestos de Andalucía para 2027 incorporarán nuevas medidas fiscales relacionadas con el acceso a la vivienda. Entre ellas figura la reducción del tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 7% al 6,75%.

Moreno también ha anunciado una partida de 50 millones de euros en préstamos finalistas para las universidades públicas andaluzas dentro de las cuentas de 2027. Los fondos podrán utilizarse para reformar edificios y acometer inversiones extraordinarias. El presidente de la Junta ha explicado que la medida responde a las demandas planteadas por los rectores. El anuncio ha sido confirmado tras su intervención parlamentaria.

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