Casi dos millones de alquileres podrán acogerse a la prórroga aprobada por el Gobierno, lo que beneficiará a cinco millones de personas

Acampada en la Puerta del Sol de Madrid. REUTERS/Violeta Santos Moura

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Un total de 1.895.676 contratos de alquiler que vencen entre 2026 y 2028 podrán acogerse a la prórroga obligatoria incluida en el real decreto ley con medidas en materia de vivienda aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes. La medida, que ha entrado en vigor hoy jueves, permitirá a los inquilinos mantener sus arrendamientos en las mismas condiciones hasta el 31 de diciembre de 2028.

Las estimaciones del Ministerio de Consumo, elaboradas a partir del panel de hogares, señalan que la medida afectará a 751.166 contratos vencen en 2026 y a otros 809.899 que tienen prevista su finalización en 2027. A ellos se suman 334.611 contratos que expiran en 2028. En conjunto, las tres cifras alcanzan los casi 1,9 millones de arrendamientos que podrán acogerse a la extensión prevista por el Ejecutivo.

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La distribución territorial muestra importantes diferencias entre comunidades autónomas. Madrid será la región con un mayor número de contratos prorrogables, con 402.082, seguida de Cataluña, con 339.088. Por detrás aparecen Andalucía, con 263.222, y la Comunitat Valenciana, con 224.372 contratos que podrán beneficiarse del decreto.

Barcelona contabiliza 248.053 contratos

El impacto también resulta especialmente significativo en las principales provincias y áreas urbanas. Barcelona concentra 248.053 contratos susceptibles de acogerse a la prórroga, muy por encima de Tarragona, con 37.470; Girona, con 34.864; y Lleida, con 18.701.

En la Comunitat Valenciana, Valencia contabiliza 120.523 contratos prorrogables, mientras que Alicante suma 76.705 y Castellón, 27.144. En Andalucía, Málaga concentra 74.050, seguida de Sevilla, con 54.866, y Granada, con 40.069. Cádiz registra 35.757; Almería, 20.876; Córdoba, 15.745; Huelva, 11.359; y Jaén, 10.500.

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El BOE ha publicado este miércoles el real decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros con nuevas medidas sobre vivienda

Cinco millones de personas podrían beneficiarse de la medida

El alcance de la medida no se limita al número de contratos. Tomando como referencia la media de 2,5 personas por hogar recogida por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la prórroga beneficiará a cerca de cinco millones de personas, según los datos facilitados por el Ministerio de Consumo.

Entre las comunidades con más contratos prorrogables también figuran Galicia y Canarias. Galicia registra 111.175 contratos, repartidos entre A Coruña, con 56.118; Pontevedra, con 32.802; Lugo, con 12.239; y Ourense, con 10.016. Canarias suma 108.252, de los que 61.027 corresponden a Las Palmas y 47.225 a Santa Cruz de Tenerife.

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Castilla y León contabiliza 94.994 contratos prorrogables. Valladolid concentra 21.860; Salamanca, 17.018; León, 14.542; Burgos, 14.498; Zamora, 6.084; Segovia, 5.986; Ávila, 5.790; Palencia, 5.295; y Soria, 3.921. La medida se extiende así a contratos distribuidos por buena parte del territorio nacional.

El sentido del voto de los grupos parlamentarios para sacar adelante los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno y que se votarán este viernes ha sido la comidilla en los pasillos del Congreso de los Diputados de este miércoles. (Fuente: Congreso y Europa Press)

En Baleares, la prórroga afectará a 69.154 contratos, mientras que Aragón contará con 64.272. Dentro de esta última comunidad, Zaragoza concentra 47.665, seguida de Huesca, con 11.467, y Teruel, con 5.140. Castilla-La Mancha, por su parte, suma 65.797 contratos: 24.708 en Toledo, 12.269 en Albacete, 11.071 en Ciudad Real, 11.053 en Guadalajara y 6.696 en Cuenca.

La Región de Murcia registra 46.819 contratos que podrán prolongarse, mientras que el Principado de Asturias alcanza los 41.917. Extremadura suma 30.630, distribuidos entre Badajoz, con 17.900, y Cáceres, con 12.730. En el tramo inferior de la clasificación aparecen Cantabria, con 21.180 contratos prorrogables, y La Rioja, con 12.721, según los datos facilitados por el Ministerio de Consumo.

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