La mejor tarta de chocolate del mundo está en Alicante y la prepara el chef mexicano Rubén Alan Díaz

El mexicano Rubén Alan Díaz recibe en Alicante el premio a la mejor tarta de chocolate del mundo. (Montaje Infobae)

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El chocolatero mexicano Rubén Alan Díaz se ha llevado este viernes el Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca, que corona a la mejor tarta de chocolate del mundo y entrega 3.000 euros al ganador. El fallo se dio a conocer en el marco de Alicante Gastronómica, la feria que cada año reúne en esta ciudad española a la industria de la restauración y la pastelería.

Díaz, chef chocolatero y embajador técnico y gastronómico de Puratos México, ha presentado una creación con crujiente de chocolate, cremoso de vainilla con plátano, maracuyá y fruta de la pasión, y una mousse de chocolate mexicano al 66%. El propio pastelero explicó el porqué de esa combinación en declaraciones a la agencia EFE tras recibir el galardón: la tarta reúne, según dijo, ingredientes nativos de México junto a otros que llegaron al país con la colonización. “Yo ya era feliz con estar aquí”, afirmó Díaz, y remarcó que, para él, el solo hecho de participar en el certamen ya representaba un reconocimiento, antes incluso de conocerse el resultado.

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La decisión estuvo en manos de un jurado integrado por Paco Torreblanca, quien da nombre al premio, junto a Alain Chartier, Oriol Balaguer, Carlos Mampel, Raúl Bernal, Jacob Torreblanca, Kiko Moya, Rafael García Santos y Manuel Villanueva.

El mexicano Rubén Alan Díaz gana el Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca en Alicante Gastronómica con su creación Kakaw. (Alta Pastelería Paco Torreblanca)

Decoración, corte, sabor y textura figuraron entre los criterios que el panel tuvo en cuenta para elegir a la ganadora. El propio Paco Torreblanca destacó el nivel de los participantes de esta tercera edición y señaló que la decisión no resultó sencilla porque, en ocasiones, la diferencia entre las propuestas es muy pequeña.

El segundo puesto, dotado con 2.000 euros, ha sido para el peruano Cristian Joel Jiménez, especializado en decoración de tortas y chocolatería, mientras que el tercer lugar, con un premio de 1.000 euros, recayó en la chilena Nadia Castillo, fundadora de Dulvívoro. En la final compitieron también representantes de Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador y España, tras un proceso clasificatorio que incluyó pruebas en ocho países americanos, según precisó el portal especializado Excelencias Gourmet.

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Una competencia que crece junto con la feria que la alberga

El concurso se celebró en la jornada inaugural de la octava edición de Alicante Gastronómica, que este año abrió sus puertas en el recinto de IFA-Fira Alacant con 260 expositores y más de 460 ponencias y talleres, un 60% más de clases magistrales que en la edición anterior, de acuerdo con un reporte del medio Todo Alicante.

El mexicano Rubén Alan Díaz gana el Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca en Alicante Gastronómica con su creación Kakaw. (Alta Pastelería Paco Torreblanca)

La feria incorporó este año un nuevo espacio llamado Chocolate & Helados, dedicado a dos productos vinculados a la industria de la provincia, donde se desarrolló la final del Premio Torreblanca. México fue además el país invitado de esta edición, representado por los cocineros Isabel Carvajal y Mariano Torres Hütt, con una oferta que incluyó tacos, chocolates y destilados como el tequila y el mezcal, según el mismo medio.

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El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, inauguró el evento y lo calificó como “la feria de referencia en toda España”, mientras que el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, subrayó la proyección internacional que el certamen aporta a los productos y profesionales de la región, de acuerdo con declaraciones recogidas por Todo Alicante.

El Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca llega a su tercera edición. En 2025, la ganadora había sido la marroquí Chayma Boutkabout, del Atelier de Barcelona, con una creación que incorporaba un toque de whisky ahumado.