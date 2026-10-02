El PP acusa al Gobierno de usar los decretos de vivienda para “tapar” la crisis de Ceuta y las joyas de Zapatero y le exige a Pedro Sánchez convocar elecciones

Alberto Nunez Feijoo, este viernes en el Congeso. (REUTERS/Juan Medina)

Guardar

El presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este viernes a Pedro Sánchez que convoque elecciones después de que el Congreso haya rechazado los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno.

“Han intentado hacer creer a la gente que esto es responsabilidad de la oposición”, ha tildado en declaraciones a los medios una vez ha tenido lugar la votación. “¿Hasta cuándo vamos a aceptar que las Cortes Generales sean un teatro? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar decretos contradictorios entre sí?” De la misma manera, el líder popular ha reprochado a Sánchez de utilizar los dos decretos nacidos del estadillo popular a raíz de lo ocurrido con Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada la semana pasada de su vivienda ubicada en el distrito Retiro de la capital.

PUBLICIDAD

Noticia en ampliación