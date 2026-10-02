España

El PP acusa al Gobierno de usar los decretos de vivienda para “tapar” la crisis de Ceuta y las joyas de Zapatero y le exige a Pedro Sánchez convocar elecciones

Feijóo responsabiliza al Ejecutivo del fracaso de las votaciones y asegura que “España no aguanta más”

Alberto Nunez Feijoo, este viernes en el Congeso. (REUTERS/Juan Medina)
Alberto Nunez Feijoo, este viernes en el Congeso. (REUTERS/Juan Medina)
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El presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este viernes a Pedro Sánchez que convoque elecciones después de que el Congreso haya rechazado los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno.

“Han intentado hacer creer a la gente que esto es responsabilidad de la oposición”, ha tildado en declaraciones a los medios una vez ha tenido lugar la votación. “¿Hasta cuándo vamos a aceptar que las Cortes Generales sean un teatro? ¿Hasta cuándo vamos a aceptar decretos contradictorios entre sí?” De la misma manera, el líder popular ha reprochado a Sánchez de utilizar los dos decretos nacidos del estadillo popular a raíz de lo ocurrido con Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada la semana pasada de su vivienda ubicada en el distrito Retiro de la capital.

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