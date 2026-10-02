Del sí del PNV al no de Junts: así han votado los partidos el decreto de vivienda

El Congreso debate y vota por llamamiento los decretos de vivienda en el Congreso (EFE)

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Los dos decretos ley de vivienda han puesto al Gobierno contra las cuerdas. Tras aprobar de manera exprés sendos textos en el Consejo de Ministros el martes, este viernes llegaba la prueba definitiva en el Congreso, con todas las miradas puestas en Junts, que podía cambiar todo el terreno de juego. El partido de Carles Puigdemont ya había despejado la incógnita la noche anterior: pasadas las 22.00 horas, anunció que votaría en contra de ambos textos.

Y así ha sido. La mayoría formada por PP, Vox, Junts y UPN ha terminado tumbando las dos normas y dejando sin efecto un paquete de medidas que el Ejecutivo había acelerado tras el desahucio de Maricarmen la semana pasada y las posteriores movilizaciones por la vivienda. En el caso del primero de los textos, la votación se ha saldado con 172 votos a favor y 178 en contra; la segunda, sobre la renovación automática de alquileres, también se ha caído con 166 votos a favor y 184 en contra.

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Votación de los dos decretos de vivienda Así han votado los partidos los dos decretos de vivienda Partido Primer decreto de vivienda Segundo decreto de vivienda Sí No Sí No TOTAL Resultado Denegado Denegado Fuente: Congreso de los Diputados.

El primer decreto, que se publicó este miércoles en el BOE, regulaba medidas urgentes” para proteger la “función social de la vivienda”. Entre ellas, protegía de los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030 a personas vulnerables sin alternativa habitacional, restringía determinadas compras de vivienda hasta 2028 y limitaba las revisiones de renta hasta el 31 de diciembre de 2027. El segundo, que se publicó ayer, permitía la renovación automática de alquileres. Tras ser tumbado, se convierte en el decreto más efímero de su legislatura con solo 16 horas en vigor.

Ya desde el miércoles, Junts se encargó de enfriar los ánimos. Su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, confesó que la formación estaba estaba “decepcionada y preocupada” por los textos propuestos por el Gobierno. Para entonces confesó que “no tenían posición ahora mismo”. Hasta esta noche.

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Los resultados suponen la peor noticia para un gobierno que planeó hace ocho años ser “la legislatura de la vivienda”. Con el fracaso de este viernes, el Ejecutivo de Pedro Sánchez suma un total de cinco reales decretos sobre vivienda que han sido rechazados solo este 2026 gracias a la negativa de Junts. Ahora, los ojos están puestos en un posible adelanto electoral previsto para noviembre. Según ha podido saber Infobae, socios del Ejecutivo han recibido esta mañana el mensaje de que, si ambos decretos se caían, las elecciones estaban prácticamente confirmadas.

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