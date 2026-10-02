España

La regularización extraordinaria y el curso escolar llevan al empleo a su mejor septiembre con 92.327 ocupados más en la Seguridad Social

“Cientos de miles de vecinos que vivían y trabajaban en España ahora se dan de alta tanto en la Seguridad Social como en el desempleo”

Fachada de una Oficina de Empleo, a 2 de julio de 2026. (ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ / EUROPA PRESS)
Fachada de una Oficina de Empleo, a 2 de julio de 2026. (ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ / EUROPA PRESS)
Guardar

El empleo extranjero derivado del proceso de regularización extraordinaria y el comienzo del curso escolar ha llevado a que los datos de afiliación a la Seguridad Social se haya anotado en septiembre el mayor incremento para este mes, con 92.327 ocupados más frente a agosto.

Según los datos facilitados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el avance de septiembre dejó el total de afiliados en 22,43 millones, de los que 3,6 millones son trabajadores extranjeros, 84.220 más que en agosto. De hecho, el número de afiliados extranjeros regularizados en alta por el proceso extraordinario ascendía a 421.306,

PUBLICIDAD

Por otro lado, el número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo en septiembre descendió en Canarias, en La Rioja y en la ciudad de Ceuta, mientras que subió en el resto de comunidades autónomas, especialmente en Andalucía, Madrid y Galicia. En el conjunto del país, el desempleo aumentó en septiembre en 23.587 personas, un 1%, lo que sitúa la cifra de parados en 2.379.505, la cifra más baja para un mes de septiembre desde 2007, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Empleo.

Estos datos de aumento de afiliados, pero también de paro, se leen como consecuencia de la regularización, ha asegurado Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo: “Cientos de miles de vecinos que vivían y trabajaban en España ahora se dan de alta tanto en la Seguridad Social como en el desempleo”.

PUBLICIDAD

Yolanda Díaz (Europa Press)
Yolanda Díaz (Europa Press)

En términos interanuales, la afiliación ha sumado 739.888 afiliados trabajadores en el último año (a un ritmo del 3,41 %), mientras que el desempleo ha disminuido en 42.160 personas (1,74 % menos).

Colombia y Venezuela, los países de donde vienen la mayoría de afiliados

Por países de origen, el que cuenta con más afiliados en alta provenientes del proceso de regularización es Colombia (118.485), seguido de Venezuela (71.999). Estos dos países concentran casi la mitad del total a cierre de septiembre.

De estos 421.306, el 77,4 % (326.256) estaban encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que 22.681 (un 5,4 %) eran trabajadores autónomos (sin tener en cuenta SETA). Además, por sexo, el 60,2 % eran hombres (253.490) y el 39,8 %, mujeres (167.815).

Subida del paro en los servicios

En el paro, por sectores y en términos mensuales, bajó en la construcción, con 1.726 personas menos; apenas varió en la industria, con 39 desempleados más; y se incrementó en los servicios y la agricultura, con 6.707 y 601 personas más, respectivamente.

El incremento fue más intenso entre el colectivo sin empleo anterior, con 17.966 parados más. El desempleo femenino aumentó en 9.648 mujeres, hasta marcar con 1.428.405 personas, su nivel más bajo desde septiembre de 2008, mientras que el masculino lo hizo en 13.939 personas, hasta los 951.100 parados.

El desempleo juvenil aumentó en 21.411 personas hasta los 189.141. Por otro lado, en septiembre se registraron 1,6 millones de contratos laborales, de los que 706.948 fueron de carácter indefinido, el 44,25 % de ellos.

*Información elaborada por la Agencia EFE

Temas Relacionados

Paro EspañaSeguridad Social EspañaEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Votación de los decretos de vivienda, en directo: comienza el Pleno extraordinario en el Congreso con la intervención de Isabel Rodríguez

Viernes impredecible y de alta intensidad en el Congreso pero también en el exterior, donde manifestantes presionarán para la convalidación de las medidas

Votación de los decretos de vivienda, en directo: comienza el Pleno extraordinario en el Congreso con la intervención de Isabel Rodríguez

Quién paga la mansión de Puigdemont en Waterloo: 550 metros cuadrados, tres baños y 4.400 euros de alquiler que se financian con “donaciones de amigos”

El líder de Junts ha decidido votar en contra de los decretos ley de vivienda

Quién paga la mansión de Puigdemont en Waterloo: 550 metros cuadrados, tres baños y 4.400 euros de alquiler que se financian con “donaciones de amigos”

Un nuevo ES-Alert en Cataluña obliga a confinar las comarcas del Montsià y el Baix Ebre (Tarragona) por riesgo de inundaciones

El temporal dejará 90 litros de agua en tres horas en la región

Un nuevo ES-Alert en Cataluña obliga a confinar las comarcas del Montsià y el Baix Ebre (Tarragona) por riesgo de inundaciones

Otro adiós en Barcelona: cierra el Merendero de la Mari tras casi un siglo de historia por la subida del alquiler y “la degradación de la zona”

La historia de este restaurante familiar comenzaba en 1927 y acaba casi un siglo después, tras dos meses de impago de un alquiler que alcanzaba los 53.000 euros

Otro adiós en Barcelona: cierra el Merendero de la Mari tras casi un siglo de historia por la subida del alquiler y “la degradación de la zona”

Manu Sánchez vuelve a la carga contra Iker Jiménez por el caso del desahucio de Maricarmen: “La lucha de los que no dan ni la cara”

El presentador de TVE recupera sus críticas a Horizonte por la entrevista con el rostro pixelado a uno de los responsables de Urbagestión

Manu Sánchez vuelve a la carga contra Iker Jiménez por el caso del desahucio de Maricarmen: “La lucha de los que no dan ni la cara”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Votación de los decretos de vivienda, en directo: comienza el Pleno extraordinario en el Congreso con la intervención de Isabel Rodríguez

Votación de los decretos de vivienda, en directo: comienza el Pleno extraordinario en el Congreso con la intervención de Isabel Rodríguez

Quién paga la mansión de Puigdemont en Waterloo: 550 metros cuadrados, tres baños y 4.400 euros de alquiler que se financian con “donaciones de amigos”

Última reclamación del Gobierno a Junts ante la presión de un adelanto electoral por los decretos de vivienda: “Lo único que tienen que hacer es abstenerse”

La acampada de Sol se concentra frente al Congreso para presionar en la votación de los dos decretos de vivienda: “Son medidas que salen de la calle, no se pueden tumbar”

La Seguridad Social destapa un fraude millonario de cursos de formación liderado por el dueño del Fútbol Club Cartagena y que salpica a 4.900 empresas

ECONOMÍA

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de octubre

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de octubre

Casi la mitad de las ejecuciones hipotecarias iniciadas proceden de préstamos hipotecarios firmados entre 2005 y 2008, en plena burbuja inmobiliaria

Europa afronta una nueva crisis energética que contagia a España: la gasolina y el gasoil se disparan hasta rozar los dos euros el litro

El Gobierno decidirá en noviembre si retira aceite de oliva del mercado, por primera vez, para estabilizar los precios ante una cosecha récord

El Gobierno andaluz anuncia una ayuda al alquiler de 250 euros al mes dirigida a menores de 35 años

DEPORTES

De 120 euros a 3.000 euros con la firma: Rafa Nadal se abre como nunca en un libro en el que repasa toda su vida fuera de las pistas

De 120 euros a 3.000 euros con la firma: Rafa Nadal se abre como nunca en un libro en el que repasa toda su vida fuera de las pistas

Julen Guerrero sufre un infarto de miocardio meses después de que su mujer falleciera a los 52 años

Nuevo comunicado del Real Madrid sobre el caso Negreira: “La denuncia incorpora abundante documentación y evidencias sobre hechos de extraordinaria gravedad”

Nico Williams, lesionado: el ‘virus FIFA’ se ceba con España y ya son tres los que han tenido que decir adiós a la Nations League

A la espera del Balón de Oro, Lamine Yamal supera a Messi a los 19 años en todo menos en una cosa