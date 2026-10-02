La regularización extraordinaria y el curso escolar llevan al empleo a su mejor septiembre con 92.327 ocupados más en la Seguridad Social

Fachada de una Oficina de Empleo, a 2 de julio de 2026. (ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ / EUROPA PRESS)

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El empleo extranjero derivado del proceso de regularización extraordinaria y el comienzo del curso escolar ha llevado a que los datos de afiliación a la Seguridad Social se haya anotado en septiembre el mayor incremento para este mes, con 92.327 ocupados más frente a agosto.

Según los datos facilitados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el avance de septiembre dejó el total de afiliados en 22,43 millones, de los que 3,6 millones son trabajadores extranjeros, 84.220 más que en agosto. De hecho, el número de afiliados extranjeros regularizados en alta por el proceso extraordinario ascendía a 421.306,

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Por otro lado, el número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo en septiembre descendió en Canarias, en La Rioja y en la ciudad de Ceuta, mientras que subió en el resto de comunidades autónomas, especialmente en Andalucía, Madrid y Galicia. En el conjunto del país, el desempleo aumentó en septiembre en 23.587 personas, un 1%, lo que sitúa la cifra de parados en 2.379.505, la cifra más baja para un mes de septiembre desde 2007, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Empleo.

Estos datos de aumento de afiliados, pero también de paro, se leen como consecuencia de la regularización, ha asegurado Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo: “Cientos de miles de vecinos que vivían y trabajaban en España ahora se dan de alta tanto en la Seguridad Social como en el desempleo”.

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Yolanda Díaz (Europa Press)

En términos interanuales, la afiliación ha sumado 739.888 afiliados trabajadores en el último año (a un ritmo del 3,41 %), mientras que el desempleo ha disminuido en 42.160 personas (1,74 % menos).

Colombia y Venezuela, los países de donde vienen la mayoría de afiliados

Por países de origen, el que cuenta con más afiliados en alta provenientes del proceso de regularización es Colombia (118.485), seguido de Venezuela (71.999). Estos dos países concentran casi la mitad del total a cierre de septiembre.

De estos 421.306, el 77,4 % (326.256) estaban encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que 22.681 (un 5,4 %) eran trabajadores autónomos (sin tener en cuenta SETA). Además, por sexo, el 60,2 % eran hombres (253.490) y el 39,8 %, mujeres (167.815).

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Subida del paro en los servicios

En el paro, por sectores y en términos mensuales, bajó en la construcción, con 1.726 personas menos; apenas varió en la industria, con 39 desempleados más; y se incrementó en los servicios y la agricultura, con 6.707 y 601 personas más, respectivamente.

El incremento fue más intenso entre el colectivo sin empleo anterior, con 17.966 parados más. El desempleo femenino aumentó en 9.648 mujeres, hasta marcar con 1.428.405 personas, su nivel más bajo desde septiembre de 2008, mientras que el masculino lo hizo en 13.939 personas, hasta los 951.100 parados.

El desempleo juvenil aumentó en 21.411 personas hasta los 189.141. Por otro lado, en septiembre se registraron 1,6 millones de contratos laborales, de los que 706.948 fueron de carácter indefinido, el 44,25 % de ellos.

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*Información elaborada por la Agencia EFE