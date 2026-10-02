Kate Middleton revela los detalles de su vida privada con el príncipe Guillermo: “Me encanta lavar los platos”

La rutina diaria de los príncipes de Gales. (Jeff J Mitchell/Pool via REUTERS)

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La frontera entre el protocolo institucional de la Corona británica y la cotidianeidad más absoluta ha vuelto a difuminarse en el marco de una de las últimas apariciones públicas de la princesa de Gales. Durante una visita oficial a la localidad de Pulborough, en el condado de West Sussex, Kate Middleton sorprendió a los vecinos al detallar con absoluta franqueza la rutina doméstica que comparte con el príncipe Guillermo tras las comidas familiares. Lejos de la solemnidad habitual asociada a los herederos al trono, la princesa abordó las tareas del hogar en una desenfadada charla informal mantenida con ciudadanos locales en el marco de una conmemoración comunitaria.

El escenario de este distendido intercambio fue la celebración del 50 aniversario del proyecto benéfico West Sussex Minibus, un evento que reunió a la esposa del príncipe Guillermo con un grupo de personas mayores del municipio de apenas 5.000 habitantes. La conversación derivó de forma espontánea hacia las labores cotidianas de la cocina real, un terreno en el que la princesa de Gales demostró moverse con absoluta naturalidad al ser interrogada por los asistentes sobre la logística del día a día en su residencia familiar.

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Esta revelación sobre la intimidad del matrimonio real ofrece una ventana inédita a la dinámica interna de una pareja que compagina de forma habitual la alta representación diplomática con una vida doméstica participativa. En un momento marcado por la intensa agenda institucional de la Familia Real, los príncipes de Gales continúan apostando por proyectar una imagen cercana y accesible, combinando compromisos de gran calado internacional con momentos sencillos que reflejan la corresponsabilidad en el cuidado del hogar y la crianza activa de sus tres hijos.

“Me encanta lavar los platos”

Durante el encuentro participativo con las personas mayores de Pulborough, la conversación giró hacia una de las tareas domésticas más universales y habitualmente evitadas en los hogares: fregar los platos tras la comida. Ante las preguntas curiosas del auditorio sobre si los miembros de la monarquía se ven obligados a lidiar con este tipo de labores tras las cenas de diario, Kate Middleton no dudó en responder con notable entusiasmo, arrancando las sonrisas y la simpatía inmediata de todos los presentes.

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“¿Tengo que lavar los platos? Me encanta lavar los platos. De verdad que sí”, afirmó rotundamente la princesa de Gales al ser interrogada al respecto, según han divulgado medios como el periódico británico The Telegraph y el programa televisivo alemán Brisant. Esta afirmación no solo provocó risas entre los ancianos del municipio, sino que dejó constancia del disfrute que encuentra en una actividad cotidiana tan alejada de los focos mediáticos y de la rigidez de la corte. La actitud relajada de la princesa reforzó de inmediato esa faceta natural y terrenal que ha caracterizado a la herederas en sus más recientes intervenciones públicas.

Reparto de tareas en la residencia real

La implicación en las tareas de la cocina no se limita exclusivamente a la princesa, sino que abarca un reparto equitativo de funciones dentro del matrimonio. Al ser preguntada sobre cómo se gestiona el proceso una vez que los platos salen del fregadero, Kate explicó la perfecta sintonía que mantiene con su esposo, el príncipe Guillermo. “Él seca los platos; somos un buen equipo”, declaró abiertamente la princesa, dejando al descubierto una rutina compartida y estructurada al finalizar la comida familiar.

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Kate Middleton visita a ancianos en Sussex. (Grosby Group)

Asimismo, la dinámica cotidiana se extiende a los miembros más jóvenes de la Casa Real. Aunque los pequeños no se encarguen directamente de la limpieza con el estropajo, su presencia forma parte activa del ambiente hogareño mientras sus padres concluyen las labores domésticas. “Y hacemos que los niños participen”, añadió la princesa Kate sobre el papel que desempeñan sus tres hijos en estos momentos compartidos. Este equilibrio entre las obligaciones públicas de primer nivel, que recientemente han incluido desde alfombras rojas con estrellas de Hollywood como Tom Cruise hasta retos deportivos de senderismo y visitas a estadios, y una vida familiar común subraya la firme voluntad del matrimonio de educar a sus hijos en un entorno de normalidad y cooperación dentro del hogar.