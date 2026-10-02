España

Murcia activa alertas por lluvias e inundaciones mientras la A-30 queda anegada hacia Cartagena

El aviso rojo se ha activado tras acumulados de hasta 115 litros por metro cuadrado en el Campo de Cartagena

Fuertes lluvias han anegado la autovía A-30, a la altura del restaurante Garcerán, en la Región de Murcia, y han provocado accidentes y retenciones en dirección a Cartagena. El temporal ha dejado ya más de 100 litros por metro cuadrado en zonas del Campo de Cartagena, donde la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso rojo por precipitaciones y tormentas.
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Las lluvias torrenciales han provocado la inundación de un tramo de la autovía A-30 en sentido Cartagena, donde se han producido accidentes y retenciones durante el episodio de tormentas que afecta este viernes a la Región de Murcia.

La acumulación de agua se ha registrado a la altura del restaurante Garcerán. Cuatro patrullas de la Guardia Civil de Tráfico trabajaron en la zona para auxiliar a los vehículos afectados, según fuentes del cuerpo citadas por La Opinión de Murcia.

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El temporal ha dejado hasta 115 litros por metro cuadrado, con registros de 60 litros en una hora en el entorno de la rambla del Albujón, de acuerdo con los datos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). La crecida ha llevado a activar el nivel rojo en ese cauce.

Aviso rojo en el Campo de Cartagena

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado de naranja a rojo el aviso por lluvias y tormentas en el Campo de Cartagena y Mazarrón. La previsión contemplaba precipitaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora entre las 14:00 y las 18:00.

La rambla del Albujón, a la altura de La Puebla y cerca de la desembocadura en el Mar Menor, ha alcanzado entre el 80% y el 100% de su capacidad. Otros puntos del cauce, junto con la rambla de La Maraña a su paso por Balsicas, han registrado niveles de entre el 40% y el 60%.

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La alcaldesa de Cartagena acude a Cruce de Las Cañas para conocer estado de carreteras
La alcaldesa de Cartagena acude a Cruce de Las Cañas para conocer estado de carreteras. (Ayuntamiento de Cartagena)

Ante el riesgo de inundaciones, la Comunidad Autónoma ha activado el nivel 1 del Plan Inunmur y ha remitido un mensaje ES-Alert a los teléfonos de la población del Campo de Cartagena y Mazarrón. Las autoridades han pedido evitar desplazamientos que no fueran imprescindibles, no atravesar ramblas, cauces ni zonas inundables y atender los avisos oficiales.

El Gobierno regional ha suspendido la actividad lectiva en Cartagena, Fuente Álamo, La Unión, Mazarrón, Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco. También se han cerrado centros de atención temprana y de mayores en los municipios afectados por la alerta roja.

La rambla del Caes, en Torre Pacheco, registraba un aumento del caudal cerca de las 15:00, mientras el agua también anegaba parte de la calle próxima al cauce. La escena se ha producido durante el temporal que ha activado las alertas por riesgo de inundaciones en el Campo de Cartagena. (@marianotp2)

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido 40 llamadas relacionadas con el temporal entre las 10:00 y las 14:15, que han derivado en 28 incidencias. La mayor parte correspondiente a obstáculos en la calzada, caída de objetos, achiques de agua y accidentes de tráfico leves.

Cartagena mantiene cortes puntuales y refuerza el dispositivo de emergencia

El Ayuntamiento de Cartagena ha informado que las lluvias más intensas se han concentrado en Pozo Estrecho, La Palma y La Puebla, donde se han acumulado alrededor de 100 litros por metro cuadrado en poco tiempo. El consistorio ha habilitado locales sociales en esas poblaciones para atender a quienes necesitaran asistencia.

Aviso rojo lluvias en Cartagena
Intervención de Bomberos junto Cruce de las Cañas, Murcia. (Ayuntamiento de Cartagena)

La Policía Local ha establecido cortes puntuales por acumulaciones de agua. A las 18:00 permanecían cerradas la carretera del Cruce de Las Cañas, entre La Aparecida y La Puebla, y un tramo de la N-332 junto a Bahía Bella, que impedía el tránsito entre Los Urrutias y Los Alcázares.

El personal municipal y la empresa concesionaria del agua han realizado tareas de limpieza y de alivio del alcantarillado en las zonas afectadas. Según la alcaldesa, Noelia Arroyo, los avisos recibidos por los bomberos estuvieron vinculados sobre todo a vehículos atrapados en bolsas de agua y a pequeñas entradas de agua en viviendas, sin incidencias de gravedad.

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