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Ani, cocinera de recetas saludables: “Para hacer el pan sin levadura más fácil del mundo solo necesitas harinas, yogur y bicarbonato”

Estos panecillos caseros son ideales para tostadas y bocadillos y se preparan en poco más de 20 minutos

La receta de pan sin levadura más fácil, según las cocineras de Fit Happy Sisters (Montaje Infobae)
La receta de pan sin levadura más fácil, según las cocineras de Fit Happy Sisters (Montaje Infobae)
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El pan es uno de los grandes productos de nuestra gastronomía, una sencilla combinación de ingredientes que aparece en todas las mesas españolas a diario. Para muchos, esta elaboración se ha convertido casi en una pasión, preparando panes artesanos en casa como forma de diversión y de encontrar alternativas saludables y adaptadas a nuestras necesidades.

Así, podemos preparar desde panes sin gluten, panes con harinas especiales, de sabores o evitando ingredientes como la levadura. Este último es el caso de nuestra receta de hoy, unos panecillos caseros inspirados en la receta de Ani, cocinera y creadora de contenido en el canal Fit Happy Sisters. Junto a Sara, su hermana, ambas comparten a menudo sus recetas a través de redes sociales, buscando platos saludables a la par que ricos y fáciles. Este, dicen, es el “pan más fácil del mundo” y prepararlo tiene muy poco misterio.

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“Se hacen en quince minutos, no necesitan levado, no necesitan levadura, no necesitan amasado y pueden ser veganos”, explica la cocinera, destacando algunas de las características que hacen de estos panes una opción perfecta para preparar en casa. El resultado de la receta son unos panecillos esponjosos y suaves que “sirven para merienda, sirven para hamburguesas o para tostadas”.

Receta de panecillos integrales de yogur

La propuesta de las cocineras y creadoras de contenido son unos panecillos redondos elaborados con una masa húmeda y pegajosa. La técnica consiste en mezclar los ingredientes, ajustar la textura con harina y formar las piezas con las manos humedecidas.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos.
    • Tiempo activo: 10 minutos.
    • Tiempo de cocción: 15 minutos.

Ingredientes

  • 125 g de yogur natural (o yogur vegetal)
  • 150 g de harina de trigo integral, dividida en 125 g y 25 g
  • 1 cucharada de postre de bicarbonato
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 20 ml de agua tibia
  • 1 pizca de sal
  • Un poco más de harina para la superficie de trabajo
  • Un poco de agua para humedecer las manos

Cómo hacer panecillos integrales de yogur, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 190 ºC, con calor arriba y abajo.
  2. Pon el yogur integral en un bol amplio.
  3. Añade 125 g de harina de trigo integral y mezcla con una paleta de cocina.
  4. Incorpora el agua tibia y el aceite de oliva. Remueve hasta integrar todos los ingredientes.
  5. Agrega la sal y el bicarbonato. Mezcla de nuevo hasta obtener una masa uniforme.
  6. Añade poco a poco parte de los 25 g de harina reservados.
  7. No amases la mezcla con las manos. La masa debe quedar húmeda y algo pegajosa.
  8. Continúa añadiendo harina hasta que puedas sacar la masa del bol sin que se pegue demasiado.
  9. Espolvorea la tabla de trabajo con un poco de harina. Coloca encima la masa y dale una forma alargada.
  10. Divide la masa en 3 porciones de tamaño similar.
  11. Humedécete las manos con agua y forma 3 bolas.
  12. Coloca los panecillos sobre una bandeja cubierta con papel vegetal.
  13. Aplasta ligeramente las bolas con las manos húmedas para darles forma redonda y chata.
  14. Hornea durante 15 minutos a 190 ºC.
  15. Retira los panecillos del horno y deja que reposen unos minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 3 panecillos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por panecillo:

  • Calorías: 235 kcal.
  • Hidratos de carbono: 38 g.
  • Proteínas: 8 g.
  • Grasas: 7 g.
  • Fibra: 5 g.
  • Sal: depende de la cantidad utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los panecillos en una bolsa de papel o en un recipiente hermético a temperatura ambiente.

Se conservan en buenas condiciones durante 1 día. Para mantenerlos más tiernos, puedes guardarlos en la nevera hasta 3 días y calentarlos ligeramente antes de servir.

También puedes congelarlos una vez fríos durante un máximo de 1 mes. Descongélalos a temperatura ambiente y caliéntalos unos minutos en el horno.

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