Jorge Morales de Labra, experto en energía: “Cualquiera que tenga una tarifa que no sea la TUR va a pagar muchísimo más de calefacción este invierno”

Se trata del tercer paquete de medidas anticrisis para "hogares, empresas y sectores más expuestos".

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El Consejo de Ministros aprobó este martes un tope a la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural que frena su encarecimiento al 15% en la revisión trimestral de octubre, muy por debajo del alza superior al 45% que hubiera correspondido con la aplicación estricta de la fórmula de cálculo vigente. La medida, incluida en el tercer real decreto ley del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, también fija un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano hasta el 30 de junio de 2027.

La TUR, la tarifa de gas regulada por el Estado a la que están acogidos más de tres millones de consumidores, se revisa cada trimestre -en enero, abril, julio y octubre- según una fórmula que incorpora los precios pasados y futuros del mercado mayorista. Para la actualización prevista el 1 de octubre, el resultado arrojaba incrementos de entre el 45 % y el 50 %, según los distintos tramos de la tarifa. El Ejecutivo ha decidido intervenir antes de que ese cálculo se traslade de forma automática a las facturas.

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La norma limita al 35% el peso que la cotización del gas puede tener dentro de la fórmula de cálculo de la TUR correspondiente a octubre. Con esa restricción, el incremento final de la tarifa queda en el entorno del 15%, en lugar del 45% o más que se habría aplicado sin la intervención. La diferencia entre el precio teórico y el precio limitado no desaparece: se traslada a un déficit que los consumidores terminarán pagando de forma diferida, con intereses, en revisiones posteriores.

Imagen ilustrativa de consumo y factura de gas.

El Gobierno ha anticipado además que la contención no se limita a este trimestre. En las siguientes revisiones trimestrales, el incremento máximo que podrá aplicarse por la cotización del gas quedará limitado al 15%, hasta que se recupere el déficit acumulado y se restablezca el equilibrio de la fórmula.

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El real decreto ley también actúa sobre el precio del gas licuado de petróleo (GLP) envasado, conocido popularmente como bombona de butano, del que dependen alrededor de siete millones de consumidores en España, sobre todo en zonas rurales. Aunque su fórmula de cálculo ya contempla un límite de variación del 2% al alza o a la baja en cada revisión bimestral, el Gobierno ha fijado un precio máximo de 19,55 euros hasta el 30 de junio de 2027, frente a los 18,84 euros actuales.

Un 148% más

La decisión responde a la escalada del precio del gas natural en los mercados europeos. Los futuros del TTF, la referencia del gas en Europa, superaron los 80 euros por megavatio hora durante la segunda semana de septiembre, el nivel más alto en casi cuatro años. El gas cuesta ya un 148% más que al inicio de la guerra en Ucrania, un alza que se explica por la retirada progresiva del gas ruso barato y el encarecimiento del flete marítimo.

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Un usuario regula un radiador.

El repunte se produce además en un contexto de tensión añadida por el conflicto en Oriente Medio y las restricciones al gas ruso, con las reservas europeas más ajustadas de cara al invierno y una demanda de calefacción en aumento. El gas natural también influye en el precio de la electricidad, ya que fija el costo en muchas horas del día a través del mercado mayorista, lo que amplifica el impacto de su encarecimiento sobre el conjunto de la factura energética de los hogares.

El tope a la TUR se suma a otras medidas del mismo decreto, que prorroga por tres meses el esquema de apoyo a hogares y sectores vulnerables vigente desde marzo, con una rebaja progresiva del Impuesto sobre Hidrocarburos para los carburantes y un límite a la subida de la factura eléctrica si el IPC de septiembre supera el 15% interanual. El paquete energético, que acumula más de 12.000 millones de euros de coste desde su primera aprobación, quedará sujeto a la convalidación del Congreso de los Diputados en el pleno extraordinario previsto para este viernes.

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“Desbandada ya”

El ingeniero industrial Jorge Morales de Labra, una de las voces más habituales y reconocibles en el ámbito de la energía, se ha pronunciado sobre esta medida en una entrevista en Antena 3 Noticias. Morales de Labra, director general de Próxima Energía, comúnmente didáctico sobre un asunto tan complejo, se hace entender, y esta vez no ha sido excepción: “Todo el mundo se tiene que ir a la TUR del gas. Todo el mundo. O sea, desbandada ya”.

Explica este experto que si ya “no es rara” una factura de gas de 300 euros cada dos meses, imaginemos tener que pagar 600, que es lo que tocaría sin una intervención. “¿La medida es suficiente?“, se pregunta, y opina que “bueno, no está mal”. Ahora, cuando la pregunta es si “esto va a dar para todo el invierno“, la respuesta cambia: ”Pues no lo sé, porque Europa está con los depósitos de gas bajo mínimos en este momento. Nunca en los últimos diez años han estado tan bajos como ahora", subraya.

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Es entonces cuando el ingeniero lanza la recomendación, para lo que mira a cámara, dirigiéndose a los espectadores: “Esto es ya evidente, lo llevo diciendo un mes pero ya está en el BOE. Todo el mundo se tiene que ir a la TUR del gas. Todo el mundo. O sea, desbandada ya, porque lo que ha aprobado el Gobierno es una subvención que es del orden de 3.000 millones de euros. Nadie, ninguna compañía en este país puede competir con esa subvención. Por tanto, es clarísimo: cualquiera que tenga una tarifa que no sea la TUR va a pagar muchísimo más de calefacción durante este invierno tanto si vive en una unifamiliar como en una comunidad de propietarios como en una casa con caldera individual, tiene que acogerse a la TUR de forma inmediata”.