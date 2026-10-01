España

Moncloa difunde un registro de llamadas para demostrar que Vivas mintió cuando dijo que intentó hablar 10 veces con Pedro Sánchez

El presidente ceutí reitera que solo habló con el delegado del Gobierno en los días previos y reprocha que el presidente no lo llamara hasta el día del cruce masivo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante una reunión, a 31 de julio de 2026, en Ceuta. (Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante una reunión, a 31 de julio de 2026, en Ceuta. (Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa)
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Un día después de la declaración de Juan Jesús Vivas en la Audiencia Nacional, Moncloa ha difundido un registro de llamadas para demostrar que el presidente ceutí mintió cuando dijo que intentó llamar 10 veces a Pedro Sánchez entre los días 27 y 30 de julio. Vivas aseguró en sede judicial que tan solo fue atendido en tres ocasiones por el director de gabinete del jefe del Ejecutivo y que no habló con Sánchez hasta el mismo 30. El presidente ceutí reiteraría su versión en una declaración institucional en Sevilla este mismo jueves. Sin embargo, este relato choca con el registro publicado por el diario El País, en el que se desvela que el dirigente autonómico habló con Moncloa hasta en nueve ocasiones durante esos tres días.

El Gobierno señala que la primera de las conversaciones telefónicas tuvo lugar el 27 a las 8.39 de la mañana y se produjo entre el jefe de Gabinete de Vivas, Pablo García, y su homólogo en el Ejecutivo central, Diego Rubio. Fueron seis minutos en los que el gobierno ceutí trasladó su preocupación a Madrid por el incremento de los cruces a nado y se solicitó a los ministerios refuerzos en los sistemas de acogida. Moncloa deja claro que en ningún momento se solicitó una conversación con el presidente del Gobierno ni la activación de mecanismos como la declaración de emergencia nacional (que se declaró 25 días después). Ese mismo día se volvería a producir una segunda llamada con los mismos protagonistas, en la que se volvería a incidir en el aumento de cruces.

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Entre medias se hace constancia de dos llamadas de Moncloa a Ceuta que no fueron atendidas. En la sexta llamada, registrada el día 30 a las 12.03, el director de Gabinete del Gobierno informó a su homólogo ceutí que la conversación entre los presidentes tendría lugar una hora después, cuando el presidente llegara a La Moncloa. Y así fue. El presidente llamó a Vivas horas más tarde en una llamada gestionada a través de las secretarías, en la que ambos dirigentes conversaron de la crisis migratoria que ya se estaba produciendo. Ese mismo día a las 19:46, Ángel Alonso, mano derecha de Diego Rubio, llama a Vivas y hablan durante 11 minutos para informarle de que Sánchez irá a Ceuta al día siguiente y le da detalles logísticos de la visita.

La novena llamada y última de esta serie se produce el mismo jueves a las 21.34 horas, de Pablo García a Ángel Alonso, con una duración de dos minutos en la que Ceuta informa de que Vivas no participará en la rueda de prensa junto a Sánchez.

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Las acusaciones de Vivas son “infundadas”

Teniendo en cuenta esta sucesión de comunicaciones, en Moncloa han considerado que “las acusaciones vertidas” por Vivas son “infundadas” y han defendido que todas las llamadas y peticiones que recibió el Gobierno de las autoridades ceutíes entre el 27 y el 30 de julio “fueron atendidas en el acto o pocos minutos después”.

El presidente de la ciudad autónoma a su salida de la Audiencia Nacional, a 30 de septiembre de 2026

También las realizadas a los distintos ministerios, porque en esos cuatro días Vivas mantuvo llamadas o reuniones con los departamentos de Exteriores, Interior, Política Territorial y la Secretaría de Estado de Seguridad, así como con la Delegación del Gobierno y los mandos competentes de Policía Nacional y Guardia Civil.

Las fuentes consultadas por Europa Press también reprochan que Vivas trasladara que llamó ocho veces a Diego Rubio sin obtener respuesta, aunque dicen que es posible que se hicieran “por Whatsapp en un momento en el que el terminal receptor no tuviese cobertura”. En todo caso, señalan que, según el testimonio de Vivas, estos ocho intentos fallidos se produjeron en dos momentos concretos: “con cuatro llamadas consecutivas el día 27 en un solo minuto, a las 20:58; y con cuatro llamadas más el día 28 en un margen de cuatro minutos, entre las 8:12 y las 8:16”.

Vivas insiste en que Sánchez debería haber llamado antes

En una comparecencia en Sevilla, el presidente ceutí ha vuelto a afear que el líder del Ejecutivo no le hubiese llamado en los días previos después de comunicar a su jefe de gabinete la gravedad de la situación. “Pienso que si hablábamos con el director del gabinete, este hablaría con el presidente [...] Yo creo que nos debería haber llamado”, ha afirmado.

Vivas ha insistido en que Moncloa impidió la conversación con el presidente, explicando que tanto el jefe de gabinete de Sánchez como el resto de ministros con los que contactó le trasladaron que se trataba de una crisis migratoria más y que el interlocutor debía ser la Delegación del Gobierno en Ceuta.

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