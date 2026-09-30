Ayuso gana la primera batalla a Sánchez y abre expediente para que el coro infantil del ‘Valle de los Caídos" sea declarado Bien de Interés Cultural a pesar del voto en contra de Cultura

Saludo entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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La Comunidad de Madrid ha ganado la primera batalla al Gobierno central. Una simple votación celebrada este martes en el Consejo Regional de Patrimonio Cultural ha permitido la apertura del expediente para poder declarar Bien de Interés Cultural (BIC) dos coros infantiles: la Escolanía del Escorial y la Escolanía del Colegio Santo Domingo de Silos en San Lorenzo de El Escorial. En el trasfondo de la votación la ley de memoria democrática y la intención del Ejecutivo central de Pedro Sánchez de realizar una profunda transformación jurídica en el conocido como ‘Valle de los Caídos’ (ahora bautizado como Cuelgamuros).

El blindaje de las escolanías como BIC puede influir en el proceso abierto por el Gobierno de España para “resignificar” el Valle, ya que uno de estos coros está estrechamente relacionado con la congregación de monjes benedictinos que habitan en Cuelgamuros. Pero la apertura del expediente salió adelante solo con tres votos en contra: el del ministerio de Cultura, el del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Madrid, y el del grupo parlamentario de Más Madrid. También se esperaba el voto en contra de Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de Presidencia, pero su representante no acudió. El grupo parlamentario socialista tampoco se presentó ni delegó el voto.

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Así, la propuesta que había presentado la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso salió adelante con amplia mayoría. Las dos escolanías son coros litúrgicos compuestos por niños en edad escolar, adscritos a iglesias o monasterios y cuya actividad está orientada principalmente al canto sacro con un fin litúrgico. “El origen de las escolanías se remonta a la Alta Edad Media, manteniendo tradiciones milenarias ligadas a la vida monacal de la historia europea y siendo depositarias de un repertorio musical de gran riqueza histórica y artística, habiendo contribuido en gran manera a mantener viva en la Comunidad de Madrid la interpretación del canto gregoriano, las polifonías renacentistas y barrocas y otros estilos sacros hasta el presente”, fue el argumento de la Consejería de Cultura, que señaló en la reunión que la motivación de declarar BIC a estas escalonías “no es política”.

En realidad, se trata de dos escolanías diferentes. La primera, la del monasterio de El Escorial. La tradición de estos niños cantores se remonta a 1567, cuando Felipe II instituyó un colegio y seminario para niños vinculado al monasterio. La institución conoció después importantes interrupciones históricas, incluida su desaparición tras la desamortización de Mendizábal, y la actual escolanía fue refundada por los agustinos en 1974. Luego, por otra parte, está la otra Escolanía, la de Santo Domingo de Silos, que tiene una historia diferente porque se fundó en 1958 en la Abadía Benedictina de la Santa Cruz en San Lorenzo de El Escorial. “No es la continuación de una tradición secular propia de aquel lugar. Es una institución creada en el siglo XX como parte del proyecto religioso, político e institucional del entonces denominado ‘Valle de los Caídos’”, explica la diputada de Más Madrid Alicia Torija, que votó en contra.

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“No es una casualidad”

Para Torija meter las dos escolanías como un expedente común “no es una casualidad. Además, su proximidad física ayuda a la confusión. Franco lo sabía muy bien, por eso no solo construyó un mausoleo, también propició la escolanía del ‘Valle de los Caídos’”, señala la parlamentaria. El Decreto-ley de 23 de agosto de 1957 creó la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y articuló la presencia de una comunidad benedictina. Entre las funciones vinculadas a ese modelo figuraban el culto, la Escolanía, el Centro de Estudios Sociales, la Biblioteca, los ejercicios espirituales y la Hospedería. La Escolanía de Cuelgamuros no nació aisladamente. Formaba parte de un entramado institucional mucho más amplio.

Cuelgamuros está inmerso en una profunda transformación jurídica. La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, sustituyó oficialmente la denominación “Valle de los Caídos” por “Valle de Cuelgamuros” y lo configuró como lugar de memoria democrática. La ley declaró además extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos por considerar sus fines incompatibles con los principios y valores constitucionales. Esa extinción culminará con la entrada en vigor de otro real decreto que establezca el nuevo marco jurídico del recinto. Mientras llega ese nuevo marco, Patrimonio Nacional continúa transitoriamente ejerciendo las funciones de patronato y representación de la Fundación y preparando su liquidación.

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El 'Valle de los Caídos', bautizado ahora como Cuelgamuros

Una vez aprobado la normativa del expediente, la normativa regula un periodo de doce meses para que se declare BIC. Mientras, se abre un plazo de audiencia pública para que las administraciones competentes puedan presentar alegaciones. El ministerio de Cultura las está estudiando. La incoación del expediente, no obstante, implica que las dos escolanías (la del monasterio y la de Cuelgamuros) gozarán de la misma protección jurídica como si ya estuvieran declaradas BIC. Durante esos doce meses de alegaciones. Luego la declaración de BIC se puede aprobar definitivamente o rechazar.

Aunque la Comunidad de Madrid tiene competencias para proteger una manifestación cultural inmaterial desarrollada en su territorio, la resolución que se llevó al Consejo y se aprobó pide proteger también los bienes inmuebles relacionados con las Escolanías: la Basílica del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, donde los escolanos cantan la misa; las dependencias de la Escolanía en el Monasterio; el Real Colegio Alfonso XII; la Basílica de la Santa Cruz; el Colegio-Escolanía Santo Domingo de Silos; el monasterio de la Abadía de la Santa Cruz; la Hospedería de la Santa Cruz; instrumentos musicales, vestuario... "

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¿Tiene la Comunidad de Madrid competencia para abrirlo? La propia ‘Ley 8/2023 de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid’ establece en su artículo 1.3: “No se aplicará la presente Ley a los bienes del Estado cuya competencia no corresponda a la Comunidad de Madrid de acuerdo con la normativa estatal en materia de patrimonio histórico”. Alicia Torija explica a este diario que durante la reunión del martes “ya le expliqué al Director General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid que no tienen competencias para ello. La misma ley, cuando atribuye a la Comunidad de Madrid la capacidad de incoar, instruir y declarar Bienes de Interés Cultural, salva expresamente aquellos cuya declaración corresponda al Estado”.