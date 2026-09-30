España

Ayuso gana la primera batalla a Sánchez y abre expediente para que el coro infantil del ‘Valle de los Caídos" sea declarado Bien de Interés Cultural a pesar del voto en contra de Cultura

El Consejo Regional de Patrimonio Cultural aprobó este martes el expedidente para declarar BIC esta escolanía. El ministerio, Más Madrid y el Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias votaron en contra. El PSOE no acudió y la Comunidad sacó la votación por amplia mayoría

Saludo entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Saludo entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Guardar

La Comunidad de Madrid ha ganado la primera batalla al Gobierno central. Una simple votación celebrada este martes en el Consejo Regional de Patrimonio Cultural ha permitido la apertura del expediente para poder declarar Bien de Interés Cultural (BIC) dos coros infantiles: la Escolanía del Escorial y la Escolanía del Colegio Santo Domingo de Silos en San Lorenzo de El Escorial. En el trasfondo de la votación la ley de memoria democrática y la intención del Ejecutivo central de Pedro Sánchez de realizar una profunda transformación jurídica en el conocido como ‘Valle de los Caídos’ (ahora bautizado como Cuelgamuros).

El blindaje de las escolanías como BIC puede influir en el proceso abierto por el Gobierno de España para “resignificar” el Valle, ya que uno de estos coros está estrechamente relacionado con la congregación de monjes benedictinos que habitan en Cuelgamuros. Pero la apertura del expediente salió adelante solo con tres votos en contra: el del ministerio de Cultura, el del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Madrid, y el del grupo parlamentario de Más Madrid. También se esperaba el voto en contra de Patrimonio Nacional, que depende del Ministerio de Presidencia, pero su representante no acudió. El grupo parlamentario socialista tampoco se presentó ni delegó el voto.

PUBLICIDAD

Así, la propuesta que había presentado la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso salió adelante con amplia mayoría. Las dos escolanías son coros litúrgicos compuestos por niños en edad escolar, adscritos a iglesias o monasterios y cuya actividad está orientada principalmente al canto sacro con un fin litúrgico. “El origen de las escolanías se remonta a la Alta Edad Media, manteniendo tradiciones milenarias ligadas a la vida monacal de la historia europea y siendo depositarias de un repertorio musical de gran riqueza histórica y artística, habiendo contribuido en gran manera a mantener viva en la Comunidad de Madrid la interpretación del canto gregoriano, las polifonías renacentistas y barrocas y otros estilos sacros hasta el presente”, fue el argumento de la Consejería de Cultura, que señaló en la reunión que la motivación de declarar BIC a estas escalonías “no es política”.

Imagen CQ5NZGSS75DZHIYLFSBMJBAUJI

En realidad, se trata de dos escolanías diferentes. La primera, la del monasterio de El Escorial. La tradición de estos niños cantores se remonta a 1567, cuando Felipe II instituyó un colegio y seminario para niños vinculado al monasterio. La institución conoció después importantes interrupciones históricas, incluida su desaparición tras la desamortización de Mendizábal, y la actual escolanía fue refundada por los agustinos en 1974. Luego, por otra parte, está la otra Escolanía, la de Santo Domingo de Silos, que tiene una historia diferente porque se fundó en 1958 en la Abadía Benedictina de la Santa Cruz en San Lorenzo de El Escorial. “No es la continuación de una tradición secular propia de aquel lugar. Es una institución creada en el siglo XX como parte del proyecto religioso, político e institucional del entonces denominado ‘Valle de los Caídos’”, explica la diputada de Más Madrid Alicia Torija, que votó en contra.

PUBLICIDAD

“No es una casualidad”

Para Torija meter las dos escolanías como un expedente común “no es una casualidad. Además, su proximidad física ayuda a la confusión. Franco lo sabía muy bien, por eso no solo construyó un mausoleo, también propició la escolanía del ‘Valle de los Caídos’”, señala la parlamentaria. El Decreto-ley de 23 de agosto de 1957 creó la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y articuló la presencia de una comunidad benedictina. Entre las funciones vinculadas a ese modelo figuraban el culto, la Escolanía, el Centro de Estudios Sociales, la Biblioteca, los ejercicios espirituales y la Hospedería. La Escolanía de Cuelgamuros no nació aisladamente. Formaba parte de un entramado institucional mucho más amplio.

Cuelgamuros está inmerso en una profunda transformación jurídica. La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, sustituyó oficialmente la denominación “Valle de los Caídos” por “Valle de Cuelgamuros” y lo configuró como lugar de memoria democrática. La ley declaró además extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos por considerar sus fines incompatibles con los principios y valores constitucionales. Esa extinción culminará con la entrada en vigor de otro real decreto que establezca el nuevo marco jurídico del recinto. Mientras llega ese nuevo marco, Patrimonio Nacional continúa transitoriamente ejerciendo las funciones de patronato y representación de la Fundación y preparando su liquidación.

El 'Valle de los Caídos', bautizado ahora como Cuelgamuros
El 'Valle de los Caídos', bautizado ahora como Cuelgamuros

Una vez aprobado la normativa del expediente, la normativa regula un periodo de doce meses para que se declare BIC. Mientras, se abre un plazo de audiencia pública para que las administraciones competentes puedan presentar alegaciones. El ministerio de Cultura las está estudiando. La incoación del expediente, no obstante, implica que las dos escolanías (la del monasterio y la de Cuelgamuros) gozarán de la misma protección jurídica como si ya estuvieran declaradas BIC. Durante esos doce meses de alegaciones. Luego la declaración de BIC se puede aprobar definitivamente o rechazar.

Aunque la Comunidad de Madrid tiene competencias para proteger una manifestación cultural inmaterial desarrollada en su territorio, la resolución que se llevó al Consejo y se aprobó pide proteger también los bienes inmuebles relacionados con las Escolanías: la Basílica del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, donde los escolanos cantan la misa; las dependencias de la Escolanía en el Monasterio; el Real Colegio Alfonso XII; la Basílica de la Santa Cruz; el Colegio-Escolanía Santo Domingo de Silos; el monasterio de la Abadía de la Santa Cruz; la Hospedería de la Santa Cruz; instrumentos musicales, vestuario... "

¿Tiene la Comunidad de Madrid competencia para abrirlo? La propia ‘Ley 8/2023 de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid’ establece en su artículo 1.3: “No se aplicará la presente Ley a los bienes del Estado cuya competencia no corresponda a la Comunidad de Madrid de acuerdo con la normativa estatal en materia de patrimonio histórico”. Alicia Torija explica a este diario que durante la reunión del martes “ya le expliqué al Director General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid que no tienen competencias para ello. La misma ley, cuando atribuye a la Comunidad de Madrid la capacidad de incoar, instruir y declarar Bienes de Interés Cultural, salva expresamente aquellos cuya declaración corresponda al Estado”.

Temas Relacionados

Valle de los CaídosComunidad de MadridPedro SánchezIsabel Díaz AyusoGobierno de EspañaMemoria DemocráticaPatrimonio CulturalCuelgamurosEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los expertos alertan de que la temporada de setas se verá afectada por las olas de calor, pero anticipan una cosecha abundante si llueve pronto

Una micóloga francesa describe cómo el estrés hídrico sufrido por los árboles y el suelo durante el verano condiciona ahora el desarrollo de distintas especies de hongo

Los expertos alertan de que la temporada de setas se verá afectada por las olas de calor, pero anticipan una cosecha abundante si llueve pronto

El BOE publica el primer decreto de vivienda: frente a un desahucio, las comunidades tendrán que pagar las rentas impagadas del inquilino si no le ofrecen alternativa habitacional

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este miércoles el Real Decreto Ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros sobre la Vivienda y que prevé “medidas urgentes” para proteger la “función social de la vivienda”

El BOE publica el primer decreto de vivienda: frente a un desahucio, las comunidades tendrán que pagar las rentas impagadas del inquilino si no le ofrecen alternativa habitacional

Bomberos que se oponen a los desahucios se suman a la protesta de Sol: “Nuestro trabajo es salvar a personas, no lo contrario”

Integrantes de la Plataforma Bomberxs Contra los Desahucios denuncian que, en muchos casos, reciben avisos sin conocer que se trata de un lanzamiento y reclaman que los mandos revisen si estas intervenciones forman parte de sus funciones

Bomberos que se oponen a los desahucios se suman a la protesta de Sol: “Nuestro trabajo es salvar a personas, no lo contrario”

El Gobierno elimina el requisito de zona tensionada y extiende la deducción del 10% de lo pagado en alquiler a toda España

Cualquier inquilino con rentas inferiores a 33.007 euros anuales podrá acceder al beneficio fiscal al declarar el IRPF, según el texto definitivo del decreto de vivienda publicado en el BOE, que mantiene el límite de ingresos pero borra la condición geográfica

El Gobierno elimina el requisito de zona tensionada y extiende la deducción del 10% de lo pagado en alquiler a toda España

El casero tendrá que pagar 12 mensualidades de indemnización al inquilino si rompe el contrato de alquiler sin causa justificada

El nuevo decreto de vivienda, que se publicará este jueves en el BOE, fijaría esa compensación mínima

El casero tendrá que pagar 12 mensualidades de indemnización al inquilino si rompe el contrato de alquiler sin causa justificada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El BOE publica el primer decreto de vivienda: frente a un desahucio, las comunidades tendrán que pagar las rentas impagadas del inquilino si no le ofrecen alternativa habitacional

El BOE publica el primer decreto de vivienda: frente a un desahucio, las comunidades tendrán que pagar las rentas impagadas del inquilino si no le ofrecen alternativa habitacional

La Justicia de Ceuta y Defensa investigan las denuncias de torturas y vejaciones a migrantes tras el informe de Amnistía Internacional

Juan José Ebenezer, mecánico: “Aunque sea más cómodo, no te quedes esperando con el embrague pisado y la marcha metida”

El nuevo dron kamikaze “diseñado, programado, construido y probado en Marruecos”, capaz de alcanzar objetivos hasta a 2.000 kilómetros

Amnistía Internacional denuncia “tortura y tratos crueles” de militares españoles a los migrantes en Ceuta: “Cuando terminaron, me tiraron por un terraplén”

ECONOMÍA

El Gobierno elimina el requisito de zona tensionada y extiende la deducción del 10% de lo pagado en alquiler a toda España

El Gobierno elimina el requisito de zona tensionada y extiende la deducción del 10% de lo pagado en alquiler a toda España

El casero tendrá que pagar 12 mensualidades de indemnización al inquilino si rompe el contrato de alquiler sin causa justificada

La Seguridad Social lo confirma: este es el requisito de jubilación que cambia para 2027

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 30 de septiembre

Nueva vuelta de tuerca del euríbor: se dispara en septiembre a máximos de dos años y encarece las hipotecas en 1.230 € anuales

DEPORTES

El misterio del explorador británico Ranulph Fiennes: aislado, con párkinson e ingresado bajo nombres falsos sin que su familia sepa nada

El misterio del explorador británico Ranulph Fiennes: aislado, con párkinson e ingresado bajo nombres falsos sin que su familia sepa nada

Así te hemos contado la victoria de España ante Croacia en la Nations League

España sigue siendo el rey: acaba con Croacia y asciende a lo alto de la tabla de la Nations League

La selección española sigue rompiendo los moldes: un gol, 70 segundos y 25 pases

La teoría del ‘doble de Vinícius’ que crece en redes sociales: “La CIA, los Rothschild y las Élites lo mataron y reemplazaron después del Mundial”