La restauración de la Puerta de San Ildefonso de la Mezquita-Catedral de Córdoba revela secretos arqueológicos y recupera colores olvidados

Un momento de la inauguración de la restaurada Puerta de San Ildefonso de la Mezquita-Catedral de Córdoba. (Mezquita-Catedral de Córdoba)

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La Mezquita-Catedral de Córdoba ha inaugurado la restauración de la Puerta de San Ildefonso, que vuelve a mostrar elementos de su decoración histórica tras una intervención de 11 meses en la fachada occidental. Los trabajos incluyeron la retirada de materiales incompatibles, la consolidación de piezas dañadas y la limpieza de la portada. La actuación, financiada por el Cabildo Catedral con 206.000 euros, también permitió identificar restos de policromía y vestigios de una antigua construcción adosada a la fachada. La puerta corresponde a la ampliación promovida por el califa Al-Hakam II.

“El estado inicial de la portada presentaba patologías severas, tales como disgregación del material, fisuras, desprendimientos y, especialmente, el daño provocado por morteros y cementos incompatibles aplicados en restauraciones del pasado”, ha destacado la Mezquita-Catedral de Córdoba en un comunicado. Por ello, la restauración buscó estabilizarla con técnicas distintas según cada zona, y preservó los hallazgos para su estudio y conservación futura.

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Y a lo largo del proceso, el equipo de restauración ha realizado importantes hallazgos. Como cuenta el comunicado, “al retirar antiguos revestimientos, afloraron restos que podrían pertenecer a una estructura históricamente adosada a la fachada, los cuales han sido preservados para su estudio arqueológico. Asimismo, en las dovelas del dintel oriental, el desmontaje de una de las piezas permitió documentar el sistema constructivo empleado en una intervención histórica atribuida al escultor Mateo Inurria”. En la inauguración, el canónigo obrero del Cabildo Catedral, Agustín Paulo Moreno, ha destacado “los meses de labor minuciosa, donde el rigor científico, el cuidado técnico y el amor por nuestro patrimonio se han dado la mano”.

Por su parte, la restauradora Anabel Barrena ha descrito las condiciones que encontró antes de iniciar los tratamientos: “El estado de conservación de la portada mostraba importantes alteraciones como eran la pérdida de material, arenización, disgregación, fisuras, grietas, desprendimiento y falta de cohesión”. A todo eso, “se añadía la presencia de numerosas intervenciones anteriores realizadas con morteros y cementos incompatibles con el soporte original”. Según Barrena, la retirada de esos añadidos fue selectiva. La intervención atendió en particular a la piedra caliza, los capiteles, las celosías y los elementos decorativos que habían perdido estabilidad. También se revisaron los mosaicos y el arco central.

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Los trabajos identificaron esmaltes verdes y tonalidades rojizas

La retirada de antiguos revestimientos ha dejado al descubierto rastros vinculados a la historia constructiva de la puerta. Entre ellos aparecieron restos que podrían corresponder a una vivienda que estuvo adosada a la fachada y que contaba con baño.

Pero el hallazgo más destacado se localizó en el tímpano del arco central. “Se identificaron restos de esmalte o vidriado verde en las piezas del mosaico del tímpano, así como restos de tonalidades rojizas que podrían corresponder a antiguas policromías”, ha destacado Barrena. Los materiales identificados fueron conservados, limpiados y documentados. La puerta también recibió tratamientos en sus hojas de madera, herrajes y sistemas de protección frente a las aves para facilitar su mantenimiento.

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Las zonas superiores de la puerta habían perdido casi por completo parte de las bandas ornamentales de ataurique y epigrafía. Pero, ante la ausencia de información suficiente sobre su aspecto, el proyecto descartó reproducir esos motivos. En su lugar, se recuperaron líneas arquitectónicas y volúmenes que permiten comprender el conjunto.