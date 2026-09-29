José Luis, frutero: “La mayoría de la gente guarda mal el brócoli; para que no se ponga amarillo, utiliza el ‘método florero’”

Cómo conservar el brócoli en la nevera para que dure más tiempo (Montaje Infobae)

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Los hogares españoles desperdiciaron durante el año 2025 un total de 1.101,8 millones de kilos, según el último informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un desperdicio que se enfoca especialmente en productos sin utilizar. Alimentos que se desechan sin llegar siquiera a cocinarse, asarse, freírse o cocerse.

Es por ello que aprender a conservar correctamente los productos frescos, carnes, pescados, frutas o verduras, es de vital importancia para reducir nuestro desperdicio y también nuestro gasto. En el caso de las verduras, uno de los alimentos más susceptibles a estropearse es el brócoli.

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Esta hortaliza pertenece a la familia de las crucíferas y es un alimento muy perecedero, ya que tiene una alta tasa de respiración y eso hace que se marchite en seguida, presentando un deterioro en el sabor, el aroma, la textura y la composición nutricional. Para aprender a conservarlo correctamente, acudimos a los expertos. José Luis Caro, frutero de segunda generación al frente de la frutería The Fruits of the World de Pozuelo de Alarcón, nos explica sus recomendaciones para conservar adecuadamente esta verdura.

Cuando compramos uno de estos ‘árboles’ y los traemos a casa, lo más común es guardarlo en la nevera con el plástico con el que se los suele envolver en el supermercado, o abiertos y sin envoltorio cuando ya lo hemos abierto. Pero quizá estas no son las mejores opciones si queremos alargar su vida útil. “Si guardas el brócoli así, estás acortando su vida sin darte cuenta”, afirma el frutero en uno de sus vídeos, compartido a través de sus redes sociales (@thefruitsoftheworld).

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“La mayoría de la gente cree que el brócoli solo hay que meterlo en la nevera, pero hay un truco que puede hacer que aguante mucho más tiempo”, asegura el experto antes de explicar su truco infalible, un “gesto de segundos que puede marcar una gran diferencia en su frescura”.

Receta de brócoli asado con queso feta y almendras (Adobe Stock)

“Si compras un brócoli y a los dos días está amarillo, no es el brócoli, es cómo lo guardas. El brócoli lo debes meter dentro de la nevera, metido dentro de una bolsa con agujeritos para que respire y así se conserva mejor”, asegura José Luís, mostrándonos la forma más sencilla de mejorar la conservación de esta verdura. Añade, además, otro detalle: “Si quieres un consejo para alargar la vida, te recomendamos que utilices el método florero, que es meterlo dentro de un vasito con agua y cubierto con esa bolsa de plástico con agujeros”.

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No solo la manera en la que lo guardamos afecta a su conservación; también lo hacen el ‘dónde’ y el ‘con quién’. “Tampoco te recomendamos que lo tengas junto a la manzana o el plátano, porque se amarillea mucho antes”, explica José Luís. Son frutas que producen mucho etileno, un gas que acelera la maduración incluso de los alimentos que se encuentren cerca.

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Cómo congelar el brócoli

Otra manera de conservar el brócoli y poder utilizarlo durante más tiempo es congelarlo. Para hacerlo correctamente y que nos dure meses, debemos seguir unos sencillos pasos. Primero debes separar las flores, los arbolitos y, después, escaldarlos en una olla con agua hirviendo durante no más de tres minutos con la tapa puesta.

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Pasado este tiempo, debemos sacar el brócoli con un utensilio escurridor y ponerlo tres minutos más en un recipiente lleno de agua con hielo para frenar la cocción del vegetal y mantener su color y textura. Por último, dejaremos las flores de brócoli secar unos minutos y las pondremos en una bolsa de congelar, de forma que no absorban ningún aroma indeseado en el congelador. Ya los tendremos disponibles durante meses sin que pierdan propiedades.