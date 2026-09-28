El rey Felipe VI condecora a Emmanuel y Brigitte Macron con la Orden de Isabel la Católica a pocas horas de su histórica visita de Estado

El rey Felipe VI condecora a Emmanuel y Brigitte Macron con la Orden de Isabel la Católica horas antes de su visita de Estado a España. (Reuters).

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Los reyes Felipe y Letizia ultiman los preparativos para recibir este martes, 29 de septiembre, una visita de Estado de enorme relevancia diplomática: la del presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y la primera dama, Brigitte Macron. El Palacio Real abrirá sus puertas para acoger un recibimiento con todos los honores y una cena de gala que simbolizará el refuerzo de la relación bilateral entre España y Francia en un momento clave para ambos países. A pocas horas del encuentro, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado las condecoraciones que el Gobierno español ha decidido otorgar al mandatario francés, a su esposa y a varios miembros de la delegación gala.

La distinción más destacada es el Collar de la Orden de Isabel la Católica, concedido a Emmanuel Macron. Se trata del grado más alto de esta orden, una de las más relevantes del sistema español de condecoraciones, aunque no es la máxima distinción del país. Su concesión tiene un marcado significado diplomático: expresa el reconocimiento de España hacia el jefe de Estado francés y simboliza los lazos de amistad, cooperación y convergencia política entre ambos países. El número de collares está limitado a 25 miembros, sin contar a quienes lo poseen por derecho propio. El rey Felipe VI es el gran maestre de la Orden.

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Brigitte Macron también será distinguida con una de las máximas categorías de la misma orden: la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Esta condecoración, situada inmediatamente por debajo del Collar, se concede a personalidades que han prestado servicios extraordinarios o han contribuido de manera significativa a las relaciones de amistad entre España y otros países. La primera dama lucirá la banda e insignia durante la cena de gala en el Palacio Real, donde el matrimonio Macron aparecerá ya con sus nuevas distinciones.

El rey Felipe VI y la reina Letizia conversan con Emmanuel Macron durante su visita a la Alhambra en Granada, en octubre de 2023. (REUTERS/Jon Nazca)

El Gobierno español también ha decidido reconocer a otros miembros de la delegación francesa. El ministro de Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, recibirá igualmente la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Por su parte, el ministro del Interior, Laurent Nuñez; la ministra de Cultura, Catherine Pégard; y el ministro de Transportes, Philippe Tabarot, serán condecorados con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, creada por Alfonso XIII en 1926 y destinada a premiar servicios relevantes prestados al Estado o contribuciones destacadas a las buenas relaciones con España.

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La visita de Estado, prevista para los días 29 y 30 de septiembre, será la primera de un presidente francés desde la que realizó Nicolas Sarkozy en 2009. Macron llega a España en la recta final de su segundo y último mandato, con el objetivo de escenificar el refuerzo de la relación bilateral y avanzar en la ratificación del Tratado de Amistad, firmado en enero de 2023 en Barcelona. Aunque Francia ya completó su proceso, la parte española aún está pendiente de la aprobación en el Senado.

El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte reciben al rey Felipe VI y a la reina Letizia a su llegada al Palacio del Elíseo en París, en marzo de 2020. (REUTERS/Johanna Geron)

La agenda del presidente francés incluirá encuentros con Felipe VI y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de la cena de gala en el Palacio Real. También participará en un foro económico y mantendrá un encuentro con estudiantes en la Universidad Complutense para abordar los desafíos de la democracia europea en la era digital, un tema prioritario para el mandatario galo. Asimismo, visitará el Centro de Satélites de la Unión Europea (SatCen), subrayando la importancia de la cooperación franco-española en materia espacial y de seguridad.

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