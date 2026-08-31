El euríbor da otro susto a los hipotecados: cierra agosto con un máximo anual del 2,95% y las cuotas subirán 940 euros de media al año

Una pareja mira un cartel de una vivienda en venta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El euríbor castiga un mes más a los hipotecados a tipo de interés variable. El índice, a falta de una jornada para el cierre de agosto, apunta a terminar el mes en torno al 2,95%, su nivel más alto del año y por encima del 2,855% registrado en julio. La cifra supone, además, situarse en niveles que no se veían desde 2024.

La nueva subida del principal índice de referencia de las hipotecas variables en España superó a lo largo de agosto la barrera psicológica del 3%, hasta alcanzar el 3,007% el día 26, después de haber registrado un 3,003% el viernes 21. Se trata de los niveles diarios más elevados observados en más de dos años. Esta evolución al alza se suma a la tendencia ascendente que se ha producido en lo que va de año. El indicador cerró enero en el 2,245%, muy lejos del casi el 3% con que terminará este mes.

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La de agosto es la quinta subida del índice en este año, después de las de marzo, abril, mayo y julio, y traerá consigo un nuevo incremento de las cuotas de los hipotecados a tipo de interés variable que revisen sus hipotecas cada año o cada seis meses. En cuanto a los primeros, experimentarán una subida en tasa interanual de 0,836 puntos porcentuales, lo que equivale a un aumento del 39,5%, por lo que sus cuotas se encarecerán unos 78 euros al mes y 940 euros al año. En cuanto a los que tengan su revisión semestral, las cuotas subirán unos 70 euros mensuales y 417 euros al semestre, calcula Pedro Ruiz, portavoz de Finanzas Personales de Kelisto.

Fuente: iAhorro

La inflación impulsa el índice

A juicio de Ruiz, el dato más preocupante de la subida del euríbor en agosto es que “este movimiento viene acompañado de nuevas señales de que las presiones inflacionistas provocadas por el conflicto en Oriente Medio están siendo más persistentes de lo esperado”.

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Solo hay que ver que en España el Índice de Precios de Consumo (IPC) ha elevado su tasa interanual siete décimas en agosto, hasta el 4,3%, su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando se situó en el 6%, según los datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha atribuido este fuerte repunte al encarecimiento de los combustibles y a la evolución del precio de los alimentos.

La remontada de la inflación no se limita a España. También la Unión Europea sigue una senda alcista que la llevó a cerrar julio en el 2,9% y cada vez se aleja más del objetivo del 2% que se ha fijado el Banco Central Europeo (BCE). Con el propósito de frenar la escalada de los precios, el guardián del euro puede subir más de lo previsto los tipos de interés, lo que generaría nuevas remontadas del euríbor.

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Adiós a las bajadas del euríbor a corto plazo

Los analistas ya descuentan que en la reunión que mantendrá el Consejo de Gobierno del BCE el 10 de septiembre subirá los tipos 25 puntos básicos, hasta situar el precio del dinero en el 2,50%. “Cada vez es más difícil pensar que el BCE pueda permanecer al margen”, advierte Ruiz, para quien el conflicto entre Irán y Estados Unidos, que impide normalizar el tráfico por el estrecho de Ormuz y dispara la inflación, ha hecho que empeore el escenario que los analistas manejaban hace un mes.

“Ya no estamos hablando únicamente del riesgo de que la inflación aumente o de que el BCE vuelva a subir los tipos: la inflación ha vuelto a acelerarse con fuerza, el mercado prácticamente descuenta un nuevo movimiento del banco central y el euríbor ya ha superado el 3% en tasa diaria”. Esta tormenta perfecta hace que, en opinión de Ruiz, se reduzca “considerablemente el margen para que el euríbor experimente una bajada significativa a corto plazo”.

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En esta línea, Laura Martínez, portavoz de iAhorro, considera que el euríbor “está adelantando un endurecimiento del precio del dinero por parte del BCE”. Explica que el mercado se mueve más rápido que los bancos centrales, “lo que ya se está reflejando en la cuota mensual de las hipotecas a tipo variable”.

También para Miquel Riera, analista de HelpMyCash, “el incremento del índice en agosto avanza que el BCE podría subir sus tipos al menos dos veces más antes de que acabe el año: una en septiembre y otra probablemente en diciembre”.

Desde el objetivo del 2% de inflación hasta el impacto de los conflictos geopolíticos en los precios de la energía. Entiende el escenario económico actual y por qué el Banco Central Europeo se ve obligado a subir los tipos de interés.

¿Cómo cerrará el euríbor 2026?

La escalada del euríbor durante los ocho primeros meses del año ha llevado a los analistas a corregir al alza sus previsiones de cómo cerrará 2026. Pedro Ruiz estima que si los avances diplomáticos permiten normalizar progresivamente el tránsito por el estrecho de Ormuz, los precios energéticos se irán moderando y el BCE llevaría a cabo solo una subida de tipos en septiembre. En este escenario, “el euríbor podría terminar 2026 en el entorno del 2,8% o el 3%”, asegura el experto.

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Sin embargo, si la inflación continúa sorprendiendo al alza y Fráncfort se ve obligado a ejecutar nuevas subidas de tipos, “cada vez resulta más plausible que el euríbor termine el año en torno al 3% o incluso por encima de esa barrera», subraya Ruiz.

También Riera considera que si Washington y Teherán llegan a un acuerdo de paz antes de que acabe el año, existe la posibilidad de que los precios se moderen y no sean necesarias más subidas de tipos por parte del eurobanco, lo que frenaría la subida del euríbor. En este caso, “el índice podría acabar el año alrededor del 2,80%”. Sin embargo, si el conflicto persiste obligaría al BCE a elevar más de una vez los tipos, por lo que el euríbor tendría opciones de cerrar el año en el 3,10% como máximo, prevé Riera.

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Lo que es seguro, en opinión del analista de HelpMyCash, es que el índice termine 2026 por encima de los valores con los que cerró 2025, por lo que recomienda a los que tienen una hipoteca a tipo variable que calculen “si podrán pagar las cuotas con un índice al 3% o más. Si su capacidad económica no se lo permite, es importante hablar con el banco para tratar de buscar soluciones, como pasarse al tipo fijo o reducir la cuota mediante una prolongación del plazo”.