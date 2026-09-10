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El BCE sube los tipos de interés 25 puntos básicos por segunda vez este año y los analistas prevén que habrá una tercera

El supervisor endurece su política monetaria y sube el precio del dinero al 2,50% ante el repunte de la inflación, la persistencia del conflicto en Oriente Medio y la escalada del barril de petróleo por encima de los 100 dólares

Christine Lagarde, presidenta del BCE.
Christine Lagarde, presidenta del BCE.
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El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves elevar de nuevo los tipos de interés en 25 puntos básicos ante el repunte de la inflación y el aumento de la incertidumbre económica provocado por la escalada del conflicto en Oriente Medio. Con esta decisión, la tasa de depósito se sitúa en el 2,5%, mientras que el tipo de las operaciones principales de refinanciación alcanza el 2,65% y la facilidad marginal de crédito sube hasta el 2,90%.

La decisión estaba ampliamente descontada por los mercados, pero confirma el giro restrictivo adoptado por la institución después de varios meses de relajación monetaria. Se trata de la segunda subida de tipos de este año, después de la aplicada en junio, que puso fin a un largo periodo sin incrementos desde septiembre de 2023.

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El principal argumento del BCE vuelve a ser la inflación. Los precios en la eurozona aumentaron un 3,3% interanual en agosto, frente al 2,9% de julio. Aunque la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles, descendió una décima, hasta el 2,1%, el repunte general de los precios preocupa especialmente a los responsables de la política monetaria.

Fuente: EPData.
Fuente: EPData.

El conflicto en Oriente Medio añade ahora una nueva fuente de presión. La escalada de la guerra en Irán ha elevado la tensión en los mercados energéticos y el barril de Brent ha superado los 100 dólares. Un petróleo más caro puede trasladarse rápidamente al precio de los combustibles, el transporte y numerosos bienes y servicios, complicando la tarea del BCE de ajustar la inflación a su objetivo del 2%.

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Nuevos movimientos hasta fin de año

La institución también ha revisado al alza sus previsiones de inflación para 2027 y 2028, mientras mantiene sus estimaciones para 2026. El mensaje que sale de Berlín es de cautela: el BCE considera que está en una posición adecuada para afrontar la incertidumbre, pero no quiere comprometerse con una senda concreta para los tipos.

Por su parte, los analistas prevén que el guardián del euro pueda llevar a cabo una nueva subida de tipos antes de acabar el año, en concreto, en su reunión de diciembre. La nueva escalada estaría también motivada por el encarecimiento de la energía y la continuidad del conflicto en Oriente Medio.

Desde el objetivo del 2% de inflación hasta el impacto de los conflictos geopolíticos en los precios de la energía. Entiende el escenario económico actual y por qué el Banco Central Europeo se ve obligado a subir los tipos de interés.

“Los miembros del Consejo de Gobierno más restrictivos pueden defender otra subida en diciembre, hasta el 2,75%, apoyándose en la persistencia del shock energético y en la resistencia de la economía”, apunta Germán García Mellado, analista de A&G Global Investors.

En este escenario, el Consejo de Gobierno seguirá vigilando especialmente la evolución de la inflación subyacente, las expectativas de precios y la forma en que sus decisiones monetarias se transmiten a hogares y empresas. Así, la puerta queda abierta a nuevos movimientos si las presiones inflacionistas persisten.

Para los ciudadanos y las empresas de la eurozona, el mensaje es claro: el alivio financiero tendrá que esperar. Los costes de financiación seguirán condicionando las hipotecas, el crédito y la inversión mientras el BCE intenta evitar que el nuevo shock energético termine convirtiéndose en una inflación persistente.

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