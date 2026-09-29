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Receta de ‘Crinkle Cookies’ o galletas craqueladas de chocolate, un postre fácil y muy llamativo

Estas galletas agrietadas se envuelven en azúcar glas para formar un exterior blanco que esconde un interior jugoso y de un intenso sabor a chocolate

Receta de galletas crinkle o craqueladas, un postre fácil y muy llamativo (Magnific)
Receta de galletas crinkle o craqueladas, un postre fácil y muy llamativo (Magnific)
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Aunque muchos las identifican con fechas navideñas, en realidad estas galletas son una delicia que se puede disfrutar durante todo el año. Las chocolate crinkle cookies o galletas de chocolate carqueladas son un bocado dulce popular en todo el mundo, unas cookies conocidas por su exterior blanco y agrietado y su sabor intenso a chocolate.

Precisamente esa apariencia ‘crinkle’ (arrugada) se consigue rebozando cada una de las galletas en azúcar glas antes de hornearlas, un exterior blanco que se agrieta mientras la galleta se expande con el calor del horno.

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Más allá de esta textura agrietada que las decora, lo que distingue a esta galleta es el contraste entre la textura suave y tierna del interior y los bordes ligeramente crujientes y tostados. Para conseguir este equilibrio de texturas, es muy importante que dejemos las galletas reposar durante unas horas en frío y que controlemos los tiempos de horneado y no queden excesivamente cocidas.

Receta de galletas craqueladas de chocolate

Son unas galletas de chocolate elaboradas con cacao, chocolate fundido y una masa enriquecida con mantequilla. La técnica principal consiste en enfriar la masa, formar bolas y rebozarlas en azúcar antes de hornearlas para conseguir su característico acabado agrietado.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 horas y 50 minutos.
    • Preparación activa: 25 minutos.
    • Reposo en la nevera: 2 horas.
    • Cocción: 35 minutos, aproximadamente, en varias tandas.

Ingredientes

  • 227 g de chocolate negro o chocolate fondant, picado
  • 156 g de harina de trigo
  • 43 g de cacao puro en polvo sin azúcar
  • 8 g de levadura química
  • 1 g de sal
  • 113 g de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente
  • 330 g de azúcar moreno claro
  • 2 huevos grandes
  • 5 ml de extracto de vainilla
  • 80 ml de leche entera
  • 200 g de azúcar blanco
  • 120 g de azúcar glas

Cómo hacer galletas craqueladas de chocolate, paso a paso

  1. Funde el chocolate picado al baño María. Remueve hasta obtener una crema lisa.
  2. Retira el chocolate del fuego y deja que se temple.
  3. Tamiza en un bol la harina, el cacao, la levadura química y la sal.
  4. Bate la mantequilla con el azúcar moreno durante 2 o 3 minutos, hasta que la mezcla quede pálida y cremosa.
  5. Añade los huevos y la vainilla. Bate hasta integrar todos los ingredientes.
  6. Incorpora el chocolate fundido y mezcla de nuevo.
  7. Agrega la mezcla de harina en 2 tandas. Alterna cada tanda con un poco de leche.
  8. Divide la masa en 4 partes. Envuelve cada una en film transparente.
  9. Deja reposar la masa en la nevera durante al menos 2 horas. Este paso es fundamental para que las galletas conserven su forma.
  10. Precalienta el horno a 175 ºC con calor arriba y abajo.
  11. Forra varias bandejas con papel de horno.
  12. Divide cada porción de masa en pequeñas bolas de aproximadamente 2,5 cm de diámetro.
  13. Pasa cada bola primero por el azúcar blanco.
  14. Después, rebózala con abundante azúcar glas. La doble cobertura ayuda a conservar el color blanco de la superficie.
  15. Coloca las bolas en la bandeja, con unos 5 cm de separación entre ellas.
  16. Hornea durante 14 minutos, hasta que la superficie se agriete.
  17. No las hornees en exceso: los bordes deben quedar firmes, pero el centro todavía debe conservar cierta humedad.
  18. Deja enfriar las galletas sobre la bandeja durante unos minutos.
  19. Pásalas a una rejilla y espera a que se enfríen por completo antes de servirlas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 60 galletas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por galleta:

  • Calorías: 90 kcal.
  • Hidratos de carbono: 15 g.
  • Grasas: 4 g.
  • Proteínas: 1 g.
  • Azúcares: 10 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las galletas en una caja hermética, a temperatura ambiente, durante 4 o 5 días. La masa cruda puede conservarse en la nevera durante un máximo de 3 días, bien envuelta. También puedes congelar las bolas de masa antes de hornearlas. Colócalas en una bandeja, congélalas por separado y después guárdalas en una bolsa apta para congelación.

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