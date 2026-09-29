La tarifa de la luz en España para este miércoles

La tarifa del servicio de la luz cambia todos los días (Europa Press)

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El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en España este miércoles 30 de septiembre. También ubica los precios más económicos, así como los más caros, de luz.

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Precio de la luz

Día: 30 de septiembre

Tarifa media: 163.15 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 249.79 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 89.4 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 30 de septiembre, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 135.1 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 132.77 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 132.77 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 136.2 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 132.77 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 142.94 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 150.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 192.88 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 223.94 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 201.94 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 185.87 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 132.35 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 103.41 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 89.99 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 89.4 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 110.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 120.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 140.01 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 181.75 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 205.03 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 249.79 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 243.15 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 243.15 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 240.47 euros por megavatio hora.