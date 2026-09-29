España

La tarifa de la luz en España para este miércoles

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es estar actualizado sobre el precio promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

La tarifa del servicio de la luz cambia todos los días (Europa Press)
La tarifa del servicio de la luz cambia todos los días (Europa Press)
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El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en España este miércoles 30 de septiembre. También ubica los precios más económicos, así como los más caros, de luz.

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Precio de la luz

Día: 30 de septiembre

Tarifa media: 163.15 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 249.79 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 89.4 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio eléctrico (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 30 de septiembre, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 135.1 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 132.77 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 132.77 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 136.2 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 132.77 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 142.94 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 150.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 192.88 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 223.94 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 201.94 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 185.87 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 132.35 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 103.41 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 89.99 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 89.4 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 110.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 120.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 140.01 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 181.75 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 205.03 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 249.79 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 243.15 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 243.15 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 240.47 euros por megavatio hora.

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