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Sale a la luz el primer vídeo de Daniel Sancho en la cárcel: rapado, con el uniforme de prisión y hablando de Dios y del diablo

Las imágenes, difundidas por ‘OkDiario’, muestran al hijo de Rodolfo Sancho durante una llamada en la prisión de Surat Thani, donde cumple cadena perpetua

Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho, en una imagen de sus redes sociales. (instagram.com/danisanchobanus)
Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho, en una imagen de sus redes sociales. (instagram.com/danisanchobanus)
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Daniel Sancho vuelve a estar en el foco después de que hayan salido a la luz unas imágenes inéditas de su vida entre rejas. Se trata del primer vídeo conocido del español dentro de la prisión de máxima seguridad de Surat Thani, en Tailandia, donde cumple cadena perpetua por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Las imágenes han sido difundidas por OkDiario y permiten ver por primera vez cómo es actualmente el aspecto del hijo de Rodolfo Sancho durante una de sus visitas.

El vídeo dura menos de 20 segundos, pero resulta especialmente llamativo por el contenido de la conversación que mantiene Sancho con la persona que ha acudido a verle. El español aparece rapado y vestido con el uniforme de la prisión, una camiseta de color azul. Frente a él se encuentra otra persona, al otro lado de un cristal, y ambos se comunican mediante los auriculares habilitados para este tipo de encuentros.

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No se trata, por tanto, de una llamada telefónica convencional. Sancho se encuentra en una de las salas destinadas a las visitas de la prisión y mantiene una conversación en español a través del sistema de comunicación instalado entre ambos lados del cristal. En ese breve intercambio, el condenado habla sobre una cuestión religiosa y establece una comparación entre la existencia de Dios y la del diablo.

“Si preguntas a la gente si existe el diablo, nueve de cada diez personas te dirán que sí. Ahora bien, si les preguntas si existe Dios, el mismo 90% dudará al responder”, se le escucha decir en las imágenes difundidas.

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La aparición de este vídeo coincide además con un momento especialmente relevante para su situación judicial. La justicia tailandesa acaba de mantener la condena a cadena perpetua que pesa sobre Sancho después de que fueran rechazados los recursos presentados por su defensa y por la familia de Edwin Arrieta. La resolución confirmó la sentencia dictada en primera instancia y también las condenas relacionadas con la ocultación y el descuartizamiento del cadáver y la destrucción del pasaporte de la víctima.

Así es la nueva imagen de Daniel Sancho en prisión

Aunque el clip es muy breve, las imágenes permiten apreciar algunos detalles que hasta ahora no se habían visto de Sancho en el interior de la cárcel de Surat Thani.

Fotografía de archivo del español Daniel Sancho (C) junto a la policía tailandesa. (EFE/EPA/SOMKEAT RUKSAMAN)
Fotografía de archivo del español Daniel Sancho (C) junto a la policía tailandesa. (EFE/EPA/SOMKEAT RUKSAMAN)

No es la primera vez que se ve al español con el pelo corto. Tras su detención en agosto de 2023 ya fue fotografiado y grabado durante sus primeras declaraciones ante la Policía tailandesa. Posteriormente volvió a aparecer rapado en el interior del furgón policial durante sus traslados relacionados con el proceso judicial.

La sentencia de primera instancia fue dictada en agosto de 2024. Aunque el asesinato premeditado contempla la pena de muerte en Tailandia, la confesión inicial de Sancho fue considerada un atenuante y la condena quedó fijada en cadena perpetua.

La justicia tailandesa mantiene la cadena perpetua

La difusión del vídeo llega pocos días después de conocerse el resultado de los recursos. El Tribunal Provincial de Samui comunicó el 25 de septiembre que se desestimaban las apelaciones y se mantenía la sentencia de primera instancia. El fallo había sido preparado previamente por el Tribunal de Apelaciones de Phuket y posteriormente remitido a Samui para su lectura.

Las dos partes habían recurrido, aunque con objetivos completamente diferentes. La defensa de Sancho solicitó una nueva vista o la repetición del juicio para poder presentar nuevos testigos. Su versión sostiene que la muerte de Arrieta se produjo de manera accidental durante una pelea, frente a la conclusión de la sentencia que determinó la existencia de premeditación.

La familia de Arrieta, por su parte, había pedido que se elevara la condena a pena de muerte y que aumentara la indemnización establecida de 117.000 euros. Ambas peticiones han sido rechazadas y la sentencia se mantiene.

La justicia tailandesa condenó a Daniel Sancho a pagar una indemnización de casi USD 130.000 a la familia de Edwin Arrieta con un interés anual del 5% - crédito Dr. Edwin Arrieta Arteaga/Facebook/Somkeat Ruksaman/EFE
Daniel Sancho asesinó a Edwin Arrieta en Tailandia. (Dr. Edwin Arrieta Arteaga/Facebook/Somkeat Ruksaman/EFE)

Desde el entorno legal de Sancho, el abogado Ramón Chippirrás manifestó a EFE su desacuerdo con la resolución. La defensa todavía puede estudiar un posible recurso ante el Tribunal Supremo tailandés, una vez tenga acceso al texto completo de la sentencia y analice sus fundamentos. La familia de Edwin Arrieta, en cambio, considera que su recorrido judicial ha terminado.

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