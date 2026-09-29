España

El Congreso abre expediente para sancionar a la diputada del PP Ana Vázquez por llevar el gas pimienta

El procedimiento ha salido adelante con el respaldo de los representantes de PSOE y Sumar en el órgano de gobierno de la Cámara y el voto contrario de los populares

Una mujer con gafas y chaqueta blanca sostiene un pequeño espray negro frente a un micrófono en un parlamento
La diputada Ana Belén Vázquez sostiene un bote de gas pimienta durante su intervención en el Congreso de los Diputados. (Congreso de los Diputados)
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La diputada del PP Ana Vázquez se enfrenta a una posible suspensión temporal de su condición de parlamentaria después de que la Mesa del Congreso haya iniciado este martes un expediente sancionador, según informa EFE. Este proceso se produce después de que protagonizara una sesión de control de la pasada semana en la que mostró un espray de gas pimienta en el hemiciclo. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, le exigió abandonar la sala por portar un arma. Después, tras haber afirmado que estaba vacío, un trabajador del partido trató de deshacerse del gas en un baño y se acabó teniendo que desalojar una zona del Congreso con una docena de personas intoxicadas.

El procedimiento ha salido adelante con el respaldo de los representantes de PSOE y Sumar en el órgano de gobierno de la Cámara y el voto contrario del PP. Vázquez dispondrá ahora de un plazo para presentar alegaciones antes de que la Mesa adopte una propuesta definitiva. Si el órgano plantea una sanción, la medida deberá ser ratificada por el pleno del Congreso en una votación secreta. La suspensión supondría la retirada temporal de empleo y sueldo y también afectaría al derecho a voto de la diputada durante el período fijado. Una de las opciones que hay sobre la mesa es evitar que tenga un efecto real en las votaciones, estableciendo un plazo de sanción que no coincida con los períodos ordinarios de sesiones.

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La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, expulsó del hemiciclo a la diputada del PP Ana Vázquez por haber mostrado un bote de gas pimienta durante la sesión, calificándolo de "arma".

La decisión de abrir el expediente se apoya en un informe de la Secretaría General del Congreso. El documento recuerda que Vázquez recibió una llamada al orden, conforme al artículo 101 del Reglamento, y que la Presidencia le pidió abandonar el hemiciclo y entregar el dispositivo a la Policía durante el pleno de la semana pasada. El informe sostiene que los espráis de estas características tienen la consideración de arma a efectos reglamentarios. Por esa razón, portar uno dentro del recinto parlamentario puede implicar una suspensión temporal de la condición de diputado. La Mesa no ha adoptado por ahora medidas sobre el trabajador que vacío el bote. La actuación queda a la espera de la investigación policial abierta por lo ocurrido.

La diputada del Partido Popular ha sido expulsada del hemiciclo este miércoles tras exhibir el espray, considerado un arma según el Reglamento

“Esto no es un arma”

A la hora de ordenar que abandonara el hemiciclo, Armengol se apoyó en el artículo 101 del Reglamento del Congreso y en el registro de armas para sostener que el dispositivo debía ser retirado del edificio. “Esto no puede plantearse en la casa de la democracia”, afirmó desde la Presidencia, ante las protestas de la parlamentaria popular. Vázquez tardó varios minutos en salir de la sala. El Real Decreto 137/1993 incluye los espráis de defensa personal y los dispositivos que proyectan sustancias tóxicas entre las armas reguladas, salvo los productos expresamente autorizados por Sanidad.

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Con el micrófono desactivado, defendió que no había incumplido ninguna norma. La presidenta la llamó al orden en dos ocasiones y le advirtió de que una tercera supondría aplicar el artículo 106, que permite expulsar a un diputado durante toda la sesión. La salida se produjo entre gritos de “¡Fuera, fuera!” y aplausos de diputados del PP. Ya fuera del hemiciclo, Vázquez negó que el recipiente constituyera un arma. “Esto no es un arma y además estaba vacío”, declaró.

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