Un nuevo gigante internacional aterriza en Madrid con sándwiches de atún virales y zumos proteicos: “Vamos a abrir 80 locales en España en los próximos 10 años”

Imagen del 'Tunacado', el sándwich viral de Joe & The Juice (Cedida)

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Si pasas parte de tu tiempo buceando en las redes sociales, puede que su color rosa y su logo minimalista ya te suenen de algo. La marca danesa Joe & the Juice, especializada en zumos y sándwiches saludables, se ha colado en las stories de cientos de influencers americanas, también españolas y europeas, que han caído rendidas ante recetas como el ‘Tunacado’, el sándwich de atún viral elaborado con aguacate y pan crujiente que acumula millones de reproducciones en TikTok.

Ahora, esta firma viral de origen danés acaba de inaugurar su primer local en Madrid, más concretamente en la calle Velázquez 128. La apertura marca el pistoletazo de salida en la andadura española de una compañía que cuenta con más de 500 establecimientos en las principales ciudades de Europa, Norteamérica, Oriente Medio, África y Asia, con Nueva York y Londres como dos de sus grandes casas.

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El de Velázquez es solo el primero de muchos locales que la franquicia pretende abrir en España. Así lo anuncia Daniel Blasco, country manager de la firma: “El compromiso de la marca es ochenta locales en diez años. El plan cerrado es Alcalá, 61 en octubre y en Concha Espina, 14, enfrente del Bernabéu”. Tras las primeras aperturas en Madrid, la compañía contempla crecer en ciudades como Barcelona y Málaga, un desarrollo que se realiza bajo la fórmula de masterfranquicia y recae en el operador emiratí Food Quest Restaurants Management LLC.

Aunque muchos lo conocen como el ‘Starbucks danés’, por su oferta de café y su concepto similar al del gigante americano, Blasco explica que el enfoque de sus productos vira hacia otro sentido. “El objetivo de la marca es dominar la categoría, porque no hay un player que domine la categoría de zumos y batidos”. En este sentido, Joe & The Juice observa otros competidores como son Honest Greens o Vips.

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Lo ‘healthy’ como valor diferenciador

Aquí, todos los productos se anuncian junto con sus kilocalorías, y muchos de ellos añaden suplementos de proteína o incluso creatina. Joe and the Juice se presenta a su público con lo ‘healthy’ como valor diferenciador, una filosofía que acompaña desde el principio a la marca. “Hace diez o quince años nadie se cuidaba antes de los cuarenta”, asegura Blasco.

Local de Joe & The Juice en Velázquez 128 (Cedida)

Ahora, en cambio, la salud nutricional forma parte del día a día de muchos, una tendencia en la que esta marca de zumos fue pionera. JOE & THE JUICE nació en 2002 en Copenhague de la mano de Kaspar Basse, karateka de la selección danesa que se propuso crear una marca que convirtiera en deseable la comida saludable. El primer local se instaló en un rincón de Rue Verte, la tienda de interiorismo más icónica de la capital danesa, y esa genética de diseño marca a la firma desde entonces.

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En pocas palabras, el mundo ha girado hacia lo que ellos ya defendían: un estilo de vida marcado por la salud y la estética. “Llevan vendiendo batidos de proteínas quince años, estaban en el sitio adecuado en el momento adecuado”, asegura el country manager de la firma.

Entre sus productos más populares se encuentra el ya mencionado ‘Tunacado’ (8,20 €), un sándwich basado en un pan fino y crujiente y relleno con atún, aguacate y pesto; y el ‘Serrano’ (8,20 €), un producto que ya existía antes de instalar la marca en España y que lleva jamón serrano. En su variedad de zumos (7,60 €), entran opciones como el ‘Feel Good’, con zanahoria, cúrcuma, jengibre, limón y manzana, o el ‘Joe’s Identity’, hecho con kale, apio, espinacas, limón y pepino.

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Además del concepto gastronómico enfocado en la salud, el nuevo espacio destaca por su diseño escandinavo y por el papel de sus empleados o juicers, quienes preparan cada pedido en directo y a demanda.