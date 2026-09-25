Los españoles ahorran 111 € menos al mes que franceses, alemanes e italianos y tienen 33.495 € menos de patrimonio, pero confían más en la IA para gestionarlo

Una familia organiza sus finanzas personales, calculando ingresos y gastos mientras establecen metas de ahorro para el futuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los españoles son menos ahorradores que italianos, franceses y alemanes, sin embargo, confían más en la Inteligencia Artificial (IA) para gestionar ese ahorro, según se desprende del European Savings Barometer, un informe realizado por Crédit Agricole en colaboración con Occurrence-Ifop, que analiza cómo están evolucionando los hábitos, las decisiones y las expectativas de los ahorradores europeos.

El estudio sitúa a España en 52 puntos sobre 100 en el Savings Vitality Index, un indicador creado por Crédit Agricole que combina la movilidad del ahorro, la confianza en las plataformas digitales y la predisposición hacia la automatización y la IA. La media de los otros mercados analizados alcanza los 53 puntos.

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La diferencia se hace más evidente cuando se observa la capacidad de ahorrar. Los españoles destinan una media de 506 euros al mes al ahorro frente a los 617 euros del resto de países analizados, lo que supone 111 euros menos al mes. Además, cuentan con un patrimonio acumulado de 51.560 euros de media, frente a 85.055 euros de sus vecinos, lo que supone 33.495 euros menos y una brecha cercana al 40%.

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Los españoles mueven menos su dinero

En cuanto a cómo mueven el ahorro, la movilidad es ligeramente inferior en España. Durante los últimos 12 meses, el 43% de los ahorradores españoles tomó alguna decisión sobre una parte de sus ahorros, frente al 44,9% de media en los otros tres mercados. Sin embargo, el comportamiento cambia a medida que aumenta el patrimonio disponible.

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Entre quienes acumulan más de 100.000 euros en activos, el Savings Vitality Index alcanza los 69 puntos, frente a los 53 puntos registrados entre aquellos que se sitúan por debajo de ese umbral. El dato apunta a una relación entre el volumen de patrimonio y una gestión más activa y diversificada del ahorro.

Y en referencia a las preferencias de inversión, los españoles mantienen una estrategia equilibrada: el 39% busca combinar riesgo y rentabilidad. Los depósitos a la vista son el producto más extendido, utilizados por el 43% de los ahorradores, seguidos de los fondos de inversión, con un 39%, y los productos destinados al ahorro para la jubilación o fondos de pensiones, con un 33%.

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El principal motivo para ahorrar sigue siendo la creación de un colchón financiero de seguridad. El 37% de los encuestados señala esta razón, por encima de objetivos de largo plazo como preparar la jubilación o ayudar económicamente a los hijos, mencionados por el 26%.

Perfiles de ahorradores

El estudio identifica además tres perfiles de ahorradores de tamaño similar en España. Los Digital Project Seekers, orientados hacia proyectos digitales, representan el 22,3%; los Guided Safety Seekers, que buscan seguridad y asesoramiento, el 22,2%; y los Digital Wealth Movers, centrados en la gestión patrimonial digital, el 18,9%.

Los dos grupos con mayor orientación digital —Digital Project Seekers y Digital Wealth Movers— suman el 41,2% de los ahorradores españoles. Ambos presentan niveles de confianza en la inteligencia artificial superiores a la media nacional, según el estudio. Al mismo tiempo, el perfil que busca seguridad y asesoramiento revela que la digitalización no elimina la demanda de acompañamiento humano.

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Los Guided Safety Seekers tienen una edad media más elevada y muestran una menor movilidad del ahorro. Su Mobility Index se sitúa en 29 puntos, frente a los 42 del resto de ahorradores españoles. Su comportamiento también refleja una fuerte demanda de asesoramiento: el 97% solicita consejo sobre sus ahorros y el 82% prefiere recibirlo de un asesor humano antes que de uno digital.

Confianza en la IA

La confianza se convierte así en la condición para que la tecnología avance. El 33% de los ahorradores españoles afirma confiar plenamente tanto en las plataformas digitales como en la IA, frente al 30% registrado en el resto de mercados analizados.

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Un hombre gestiona sus inversiones a través de una plataforma digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También existe una mayor disposición a aceptar el asesoramiento automatizado. El 47% está totalmente de acuerdo con que este tipo de herramientas puede ayudar a elegir y supervisar productos de ahorro siempre que el usuario comprenda cómo funcionan. En el resto de países analizados, la proporción baja al 44%.

La disposición de los españoles a delegar directamente parte de la gestión a la IA también supera la media europea del estudio. El 38% de los españoles permitiría que una inteligencia artificial aplicara reglas predefinidas para gestionar una parte de sus ahorros, frente al 36% del resto de mercados.

La diferencia aumenta cuando se plantea trasladar los ahorros a una plataforma predominantemente automatizada. El 32% de los españoles afirma que podría hacerlo durante los próximos 12 meses, frente al 27% de media en Francia, Alemania e Italia.

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Pero la tecnología no sustituye a la confianza. Antes de trasladar sus ahorros a una plataforma digital, los españoles sitúan como principales requisitos la solvencia financiera y las garantías de la plataforma, mencionadas por el 34%; la transparencia en las comisiones, por el 32%; y disponer de información clara sobre sus ahorros e inversiones, por el 26%.

La predisposición tampoco es homogénea. Mientras una parte de los ahorradores está dispuesta a automatizar decisiones y trasladar dinero a plataformas digitales, otro grupo mantiene una fuerte preferencia por el asesoramiento humano y la seguridad. La evolución del ahorro digital dependerá, según los datos del estudio, no solo de que existan nuevas herramientas, sino de que los usuarios entiendan su funcionamiento y confíen en las entidades que las ofrecen.

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