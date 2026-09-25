España

Los españoles ahorran 111 € menos al mes que franceses, alemanes e italianos y tienen 33.495 € menos de patrimonio, pero confían más en la IA para gestionarlo

Destinan una media de 506 euros al mes al ahorro frente a los 617 euros de sus vecinos europeos y cuentan con un patrimonio acumulado de 51.560 euros frente a los 85.055 euros de media de ellos

Familia en mesa de madera revisando finanzas con calculadoras, papeles y frascos de 'GASTOS' y 'AHORRO'. Monedas apiladas y alcancía de cerdo.
Una familia organiza sus finanzas personales, calculando ingresos y gastos mientras establecen metas de ahorro para el futuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los españoles son menos ahorradores que italianos, franceses y alemanes, sin embargo, confían más en la Inteligencia Artificial (IA) para gestionar ese ahorro, según se desprende del European Savings Barometer, un informe realizado por Crédit Agricole en colaboración con Occurrence-Ifop, que analiza cómo están evolucionando los hábitos, las decisiones y las expectativas de los ahorradores europeos.

El estudio sitúa a España en 52 puntos sobre 100 en el Savings Vitality Index, un indicador creado por Crédit Agricole que combina la movilidad del ahorro, la confianza en las plataformas digitales y la predisposición hacia la automatización y la IA. La media de los otros mercados analizados alcanza los 53 puntos.

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La diferencia se hace más evidente cuando se observa la capacidad de ahorrar. Los españoles destinan una media de 506 euros al mes al ahorro frente a los 617 euros del resto de países analizados, lo que supone 111 euros menos al mes. Además, cuentan con un patrimonio acumulado de 51.560 euros de media, frente a 85.055 euros de sus vecinos, lo que supone 33.495 euros menos y una brecha cercana al 40%.

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Los españoles mueven menos su dinero

En cuanto a cómo mueven el ahorro, la movilidad es ligeramente inferior en España. Durante los últimos 12 meses, el 43% de los ahorradores españoles tomó alguna decisión sobre una parte de sus ahorros, frente al 44,9% de media en los otros tres mercados. Sin embargo, el comportamiento cambia a medida que aumenta el patrimonio disponible.

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Entre quienes acumulan más de 100.000 euros en activos, el Savings Vitality Index alcanza los 69 puntos, frente a los 53 puntos registrados entre aquellos que se sitúan por debajo de ese umbral. El dato apunta a una relación entre el volumen de patrimonio y una gestión más activa y diversificada del ahorro.

Y en referencia a las preferencias de inversión, los españoles mantienen una estrategia equilibrada: el 39% busca combinar riesgo y rentabilidad. Los depósitos a la vista son el producto más extendido, utilizados por el 43% de los ahorradores, seguidos de los fondos de inversión, con un 39%, y los productos destinados al ahorro para la jubilación o fondos de pensiones, con un 33%.

El principal motivo para ahorrar sigue siendo la creación de un colchón financiero de seguridad. El 37% de los encuestados señala esta razón, por encima de objetivos de largo plazo como preparar la jubilación o ayudar económicamente a los hijos, mencionados por el 26%.

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Perfiles de ahorradores

El estudio identifica además tres perfiles de ahorradores de tamaño similar en España. Los Digital Project Seekers, orientados hacia proyectos digitales, representan el 22,3%; los Guided Safety Seekers, que buscan seguridad y asesoramiento, el 22,2%; y los Digital Wealth Movers, centrados en la gestión patrimonial digital, el 18,9%.

Los dos grupos con mayor orientación digital —Digital Project Seekers y Digital Wealth Movers— suman el 41,2% de los ahorradores españoles. Ambos presentan niveles de confianza en la inteligencia artificial superiores a la media nacional, según el estudio. Al mismo tiempo, el perfil que busca seguridad y asesoramiento revela que la digitalización no elimina la demanda de acompañamiento humano.

Los Guided Safety Seekers tienen una edad media más elevada y muestran una menor movilidad del ahorro. Su Mobility Index se sitúa en 29 puntos, frente a los 42 del resto de ahorradores españoles. Su comportamiento también refleja una fuerte demanda de asesoramiento: el 97% solicita consejo sobre sus ahorros y el 82% prefiere recibirlo de un asesor humano antes que de uno digital.

Confianza en la IA

La confianza se convierte así en la condición para que la tecnología avance. El 33% de los ahorradores españoles afirma confiar plenamente tanto en las plataformas digitales como en la IA, frente al 30% registrado en el resto de mercados analizados.

Un hombre joven sentado ante un escritorio de madera con dos monitores de ordenador, uno con gráficos, otro con el logo de la UE. Sostiene un móvil.
Un hombre gestiona sus inversiones a través de una plataforma digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También existe una mayor disposición a aceptar el asesoramiento automatizado. El 47% está totalmente de acuerdo con que este tipo de herramientas puede ayudar a elegir y supervisar productos de ahorro siempre que el usuario comprenda cómo funcionan. En el resto de países analizados, la proporción baja al 44%.

La disposición de los españoles a delegar directamente parte de la gestión a la IA también supera la media europea del estudio. El 38% de los españoles permitiría que una inteligencia artificial aplicara reglas predefinidas para gestionar una parte de sus ahorros, frente al 36% del resto de mercados.

La diferencia aumenta cuando se plantea trasladar los ahorros a una plataforma predominantemente automatizada. El 32% de los españoles afirma que podría hacerlo durante los próximos 12 meses, frente al 27% de media en Francia, Alemania e Italia.

Pero la tecnología no sustituye a la confianza. Antes de trasladar sus ahorros a una plataforma digital, los españoles sitúan como principales requisitos la solvencia financiera y las garantías de la plataforma, mencionadas por el 34%; la transparencia en las comisiones, por el 32%; y disponer de información clara sobre sus ahorros e inversiones, por el 26%.

La predisposición tampoco es homogénea. Mientras una parte de los ahorradores está dispuesta a automatizar decisiones y trasladar dinero a plataformas digitales, otro grupo mantiene una fuerte preferencia por el asesoramiento humano y la seguridad. La evolución del ahorro digital dependerá, según los datos del estudio, no solo de que existan nuevas herramientas, sino de que los usuarios entiendan su funcionamiento y confíen en las entidades que las ofrecen.

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