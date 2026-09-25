España

La normativa cambia el 1 de octubre: los motoristas podrán circular por el arcén derecho en atascos y deberán llevar guantes y calzado cerrado

El nuevo reglamento fija una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora al realizar esta maniobra, que deberá hacerse en fila de uno, e impone multas de 200 euros por incumplir las exigencias de vestimenta

Los motoristas podrán circular por el arcén derecho en atascos y deberán llevar guantes y calzado cerrado (VisualesIA Scribnews)
Los motoristas podrán circular por el arcén derecho en atascos y deberán llevar guantes y calzado cerrado (VisualesIA Scribnews)
Guardar

El Reglamento General de Circulación cambia a partir del 1 de octubre con una serie de medidas que afectan de lleno a quienes se mueven en moto o ciclomotor. La novedad que más ha llamado la atención permite a los motoristas invadir el arcén derecho cuando hay retenciones, algo que la normativa anterior no contemplaba de forma general para este tipo de vehículos.

Según la nota de prensa difundida por la Dirección General de Tráfico (DGT), esta posibilidad no se aplica en cualquier carretera ni de cualquier forma. El arcén solo se puede usar en los tramos que cuenten con señalización vertical fija y marcas viales que autoricen expresamente esa circulación durante un atasco.

PUBLICIDAD

La norma detalla además cómo deberá hacerse esa maniobra. Los motoristas tienen que circular en columna, de uno en uno, sin adelantamientos entre ellos, y respetando una velocidad tope de 30 kilómetros por hora. El objetivo declarado es que su presencia en el arcén no interfiera con los vehículos que ya tienen permitido circular por ese carril, como los que sufren una avería o los servicios de emergencia.

El cambio queda recogido en el Real Decreto 518/2026, aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de junio y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dos días después. El texto legal se enmarca en una revisión más amplia de las normas que afectan a la usuarios más expuestos en la vía: peatones, ciclistas, usuarios de patinetes, ciclomotoristas y motoristas.

PUBLICIDAD

Accesorios de seguridad para motociclista, chamarra negra, casco, guantes, lentes – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los motoristas deberán llevar casco homologado, guantes y calzado cerrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vestimenta obligatoria, con multa de 200 euros si no se cumple

Además, el reglamento incorpora nuevas exigencias de seguridad para quienes viajan en moto o ciclomotor, tanto para conductores como para sus acompañantes. A partir del 1 de octubre, será obligatorio llevar guantes de protección en vías interurbanas y calzado cerrado en cualquier tipo de vía.

El texto del BOE detalla que “se obliga a los conductores y pasajeros de motocicletas a llevar guantes de protección cuando circulen en vías interurbanas y calzado cerrado en todo tipo de vías” con el fin de reducir la gravedad de posibles lesiones. El incumplimiento de estas obligaciones se considera una infracción grave y puede suponer una sanción de 200 euros, la misma cuantía que se aplica a otras faltas relacionadas con la seguridad del conductor.

Homologación obligatoria para los cascos de ciclomotor

Otro de los cambios afecta a los cascos de los ciclomotores. Hasta ahora era suficiente con que estuvieran certificados, pero desde el 1 de octubre deberán estar homologados, un nivel de exigencia superior que implica superar controles más estrictos antes de poder comercializarse y utilizarse de forma legal.

El propio BOE aclara que esta obligación afecta a las especificaciones del casco “que tendrán que estar obligatoriamente homologados, y no simplemente certificados, pues la seguridad de los primeros es superior”, y añade que se establece un periodo transitorio de un año para su cumplimiento.

La reforma también incluye una obligación específica para los repartidores que trabajan en moto. Tendrán que llevar puesto un chaleco reflectante durante toda su jornada de trabajo, sin excepciones por horario o condiciones de visibilidad. Al igual que ocurre con los guantes y el calzado, no cumplir con esta norma se clasifica como infracción grave y conlleva también una multa de 200 euros.

Con estas modificaciones, el nuevo reglamento fija criterios más precisos para situaciones que antes no estaban reguladas con claridad, como la circulación por el arcén durante un atasco, y al mismo tiempo eleva las exigencias de protección personal para todos los que se desplazan en moto o ciclomotor por las carreteras españolas.

Temas Relacionados

Dirección General de TráficoDGTMotorCochesEspaña-NacionalEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Receta de rollitos de canela con hojaldre, un postre fácil y rápido que se prepara con solo tres ingredientes

Esta versión de los clásicos ‘cinnamon rolls’ es perfecta para principiantes, pues no requiere de amasados, medidas ni tiempos de espera

Receta de rollitos de canela con hojaldre, un postre fácil y rápido que se prepara con solo tres ingredientes

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Un joven de 20 años mata a puñaladas a una mujer en un hotel de Bormujos (Sevilla)

El arrestado alertó a emergencias y se entregó a la policía

Un joven de 20 años mata a puñaladas a una mujer en un hotel de Bormujos (Sevilla)

Detectan por primera vez en España el virus Shamonda: hay siete granjas bovinas afectadas en Córdoba y Toledo

El Ministerio de Agricultura ha señalado que no existe evidencia de que la enfermedad pueda transmitirse a los humanos

Detectan por primera vez en España el virus Shamonda: hay siete granjas bovinas afectadas en Córdoba y Toledo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francia y Reino Unido despliegan recursos militares en Arabia Saudí para proteger la base de petróleo: “No permitiremos que los precios se disparen”

Francia y Reino Unido despliegan recursos militares en Arabia Saudí para proteger la base de petróleo: “No permitiremos que los precios se disparen”

En libertad con cautelares el presunto cerebro financiero del ‘caso Plus Ultra’: el empresario holandés deberá comparecer cada dos días y no salir de España

Juan José Ebenezer, mecánico, explica la forma correcta de esperar en un semáforo sin dañar el embrague: “Así nos ahorramos dinero a largo plazo”

Marruecos culpa a España de que los migrantes de Ceuta sigan sin regresar tras la reunión de Albares con su homólogo en Nueva York

Tailandia rechaza los recursos y confirma la cadena perpetua para Daniel Sancho por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta

ECONOMÍA

La UE cambia las normas: las tiendas deberán mostrar una nueva etiqueta de garantía en los productos desde el 27 de septiembre

La UE cambia las normas: las tiendas deberán mostrar una nueva etiqueta de garantía en los productos desde el 27 de septiembre

Este es el precio de la gasolina este 25 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los españoles ahorran 111 € menos al mes que franceses, alemanes e italianos y tienen 33.495 € menos de patrimonio, pero confían más en la IA para gestionarlo

El primer empleo se complica para los jóvenes: el 52% de las empresas recortará las ofertas de trabajo para perfiles ‘junior’ por la IA, según un estudio

¿Cuánto cuesta pasar la ITV en España? La diferencia de precio entre comunidades autónomas llega al 225%

DEPORTES

El espíritu del 98 marca el camino de la Billie Jean King: España busca la final 18 años después ante la República Checa con el escudo de los dobles

El espíritu del 98 marca el camino de la Billie Jean King: España busca la final 18 años después ante la República Checa con el escudo de los dobles

Jude Bellingham recibe un premio del Mundial 2026 que no sabía que existía: “Gracias de todos modos”

De La Fábrica del Real Madrid a la fábrica de Rennes: el nuevo mapa de Zinedine Zidane con Francia ante su primer examen en la Nations League

Acusan a Borja Iglesias de especular con la vivienda tras apoyar a Maricarmen y responde: “Tengo el 50%, comprarte un piso en Madrid es más que imposible”

Un futbolista de la selección española cede un millón de euros a los empleados de la Federación tras ganar el Mundial