En libertad con cautelares el presunto cerebro financiero del ‘caso Plus Ultra’: el empresario holandés deberá comparecer cada dos días y no salir de España

En libertad con cautelares el presunto cerebro financiero del ‘caso Plus Ultra’ (Europa Press)

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Simón Lendeert Verhoeven, empresario holandés considerado el presunto cerebro financiero del caso Plus Ultra, ha quedado en libertad tras comparecer ante la Audiencia Nacional, aunque con importantes restricciones cautelares. El juez José Luis Calama le ha prohibido salir de España, le obliga a comparecer cada dos días en el juzgado y le exige fijar un domicilio donde pueda ser localizado en todo momento. La comparecencia se produjo este viernes, un día después de que Verhoeven fuera entregado a las autoridades españolas tras su detención en Alemania.

Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, el financiero neerlandés optó por no declarar ante el magistrado. Se acogió a su derecho a guardar silencio alegando que todavía no había tenido la posibilidad de leer la causa en su totalidad. Con todo, se ofreció a prestar declaración próximamente, una vez haya podido estudiar el contenido del expediente judicial.

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*en ampliación