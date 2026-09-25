El coste de la obesidad y el sobrepeso: España gasta 19,6 millones anuales en estas patologías, el 1,2% del PIB

Esta enfermedad crónica afecta a cerca del 15% de los españoles. (Europa Press)

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La obesidad y el sobrepeso afectan ya a 1,3 millones de personas en España, según el INE. Estas enfermedades crónicas afectan a la salud general de quienes las padecen y provocan otros problemas como la diabetes, patologías cardiacas, respiratorias, trastornos digestivos... Todo ello supone no solo una carga para los propios pacientes, sino también para la economía nacional. Un nuevo estudio de la Office of Health Economics (OHE) calcula que la obesidad y el sobrepeso le cuestan a España alrededor de 19.600 millones de euros, lo que equivaldría al 1,2% del Producto Interior Bruto (PIB).

El informe ha analizado la carga sanitaria y económica del IMC (Índice de Masa Corporal) en ocho países europeos: Alemania, Francia, Italia, España, Irlanda, Grecia, Rumanía y Reino Unido. En estas naciones, el IMC elevado se asocia a 278.000 muertes anuales y la pérdida de ocho millones de años de vida saludable. La obesidad y el sobrepeso les habrían costado a estos Estados entre el 0,6 y el 1,4% del PIB, principalmente por la pérdida de productividad por mortalidad prematura, inactividad económica, absentismo, presentismo y tiempo dedicado a cuidados.

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En España, el gasto directo en asistencia sanitaria asciende a 14.900 millones de euros. Estos costes se vinculan a enfermedades musculoesqueléticas, con 4.300 millones de euros; la diabetes tipo 2, con 3.000 millones; las enfermedades cardiovasculares, con 2.700 millones; y la enfermedad renal crónica, con 1.700 millones.

A ello se le suman 4.700 millones de costes indirectos. En esta categoría, el estudio incluye gastos por absentismo e inactividad económica, que suponen 1.300 millones de euros cada uno; el presentismo y los cuidados informales, 900 millones respectivamente; y la mortalidad prematura, 300 millones.

Más de la mitad de los europeos tiene obesidad

Obesidad en la Unión Europea. (Eurostat)

En el conjunto de Europa, más de la mitad de la población tiene sobrepeso o vive con obesidad, según los últimos datos de Eurostat. La obesidad afecta al 16,3% de los mayores de 18 años dentro de la Unión Europea, mientras que el 35,4% se encontraría en situación de preobesidad. Entre la población infantil, alcanzaría a uno de cada tres niños.

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En España, un 14,9% de la población adulta viviría con obesidad, según la misma estadística, por debajo de la media comunitaria. Entre la población infantil, afectaría al 7,1% de los niños y niñas, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.

La obesidad severa es una enfermedad crónica, compleja y con una alta prevalencia, que se asocia frecuentemente con otras enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, la diabetes o enfermedades cardiovasculares.

El informe de la OHE celebra que España haya identificado la obesidad como un problema de salud prioritario tras la aprobación de la Estrategia de Cronicidad del Sistema Nacional de Salud 2025-2028, pero considera que existen “barreras a lo largo de todo el continuo asistencial”. Entre ellas, menciona la falta de financiación pública de los medicamentos para el tratamiento de la obesidad, lo que limita el acceso de gran parte de las personas que viven con esta enfermedad. A ello se añaden las largas listas de espera, las diferencias territoriales y la limitación de recursos que condicionan el acceso a la cirugía metabólica y bariátrica en el sistema público.

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El estudio pide que se reconozca la obesidad como enfermedad, combatir el estigma asociado al peso y mejorar el acceso a la prevención y al tratamiento, entre otras medidas.