Reino Unido ofrece datos del frente ucraniano a empresas para crear enjambres de drones: “Es un acceso único a información real del campo de batalla”

Sistemas de visión artificial identifican objetivos militares en el frente de Ucrania (Ministerio de Defensa Reino Unido)

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Reino Unido abrirá a 12 empresas el acceso a una base de datos ucraniana con más de seis millones de registros militares para desarrollar modelos de inteligencia artificial aplicados a enjambres de drones. El proyecto parte de información recopilada por sistemas aéreos no tripulados durante la guerra y pretende mejorar la capacidad de las aeronaves para operar cuando fallen las comunicaciones o no haya señal de navegación por satélite.

El acuerdo convierte a Reino Unido en el primer socio internacional con acceso a los laboratorios Avengers AI Labs de Ucrania, según la información del Ministerio de Defensa británico a la que ha accedido Infobae. Las empresas seleccionadas deberán presentar propuestas con aplicaciones válidas para las Fuerzas Armadas de Ucrania y las británicas. La plataforma reúne imágenes y vídeos obtenidos con sensores diurnos y térmicos instalados en drones que las autoridades ucraniana han empleado en el frente.

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Tanques, drones Shahed o guerra submarina

Los enjambres de drones son grupos de vehículos no tripulados que pueden coordinarse mediante inteligencia artificial para repartir tareas y tomar decisiones dentro de los límites definidos por sus operadores. La base de datos a la que accederán las compañías británicas incluye registros de tanques, piezas de artillería, sistemas de defensa antiaérea, tropas de infantería, objetivos aéreos, drones Shahed y vehículos no tripulados de reconocimiento.

El Gobierno británico espera que los modelos permitan a grupos de aeronaves mantener su actividad en situaciones de interferencia electrónica. Los drones podrían ejecutar misiones de abastecimiento, vigilancia o localización de capacidades militares enemigas sin depender por completo de un operador remoto. Para las Fuerzas Armadas británicas, este sistema permitiría que un número reducido de soldados, marineros o tripulantes aéreos dirija un volumen mayor de aparatos a la vez. El Ministerio de Defensa ha citado posibles usos concretos como el envío a la búsqueda de submarinos en el Atlántico Norte. La tecnología podría aplicarse a vehículos que vuelen, naveguen o se desplacen por tierra.

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Un “acceso único” a datos del frente

La iniciativa forma parte de la Asociación de Inteligencia Artificial entre Reino Unido y Ucrania, creada tras un acuerdo entre el primer ministro británico, Andy Burnham, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, en Kiev. El objetivo es diseñar tecnologías capaces de coordinar grupos de drones que actúen por aire, tierra o mar. El ministro de Defensa británico, Wes Streeting, ha defendido el acuerdo tras una visita a Kiev.

“Este acceso, único en el mundo, a datos reales del campo de batalla permitirá a las empresas británicas seguir ampliando las fronteras de la innovación en defensa”, ha señalado. Streeting ha añadido que la cooperación servirá para “disuadir a nuestros enemigos”, mejorar la seguridad dentro de Reino Unido y reforzar el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. “Ucrania es la primera línea de la libertad para todos nosotros”, ha afirmado.

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La iniciativa estará dirigida por la Fuerza de Tarea de Entrega Rápida de Inteligencia Artificial, conocida como RAID por sus siglas en inglés. Este equipo busca acelerar la incorporación de herramientas digitales para que el personal militar disponga de sistemas que ayuden a evaluar situaciones y asumir tareas de mayor riesgo. El ministro de Inteligencia Artificial, Kanishka Narayan, ha presentado el programa como una combinación de la experiencia ucraniana en la guerra y el desarrollo tecnológico británico. “