El espíritu del 98 marca el camino de la Billie Jean King: España busca la final 18 años después ante la República Checa con el escudo de los dobles

Bucsa y Sorribes recogen el testigo para buscar la final de la Billie Jean King Cup ante República Checa. (REUTERS/Tingshu Wang)

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España espera este momento desde hace 18 años. Este viernes, a las 11:00 horas, el equipo de Carla Suárez juega en el Shenzhen Bay Sports Centre Arena la semifinal de la Billie Jean King Cup ante la República Checa. En juego, un billete a la final. Una final que se resiste desde 2008, cuando el torneo aún se llamaba Copa Federación. Precisamente con Carla Suárez como número 1. Hoy es la capitana.

“Alcanzar las semifinales es muy importante”, explicó tras superar a Kazajistán. “Nuestro momento es ahora”, destacó. Y es que hace 18 años España hincó la rodilla ante Rusia.

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Jéssica Bouzas puso el 1-0 con un 6-2 y 6-2 a Sonja Zhiyenbayeva, pero Cristina Bucsa cayó ante Yulia Putintseva (6-2, 3-6, 6-1) y todo quedó en manos del dobles. “Ha sido un partido muy duro, complicado, con juegos muy difíciles que hemos conseguido sacar adelante”, dijo Sorribes.

España celebra el pase a semifinales. (REUTERS/Tingshu Wang)

Enfrente hay una potencia. Chequia suma once títulos, solo por detrás de Estados Unidos (18), y llega con dos top 10: Linda Noskova, sexta del mundo y campeona de Wimbledon, y Karolina Muchova (8), a quien ganó la final de Londres.

Completan la convocatoria Marie Bouzkova (26), Katerina Siniakova, número uno mundial de dobles, y Sara Bejlek. Las checas eliminaron a Gran Bretaña por 2-0 el martes sin necesidad de alinear a Muchova ni a Siniakova, por lo que llegan con un día más de descanso que España.

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Ginebra 1998: el dobles que se sigue contando

Para entender por qué el equipo español habla tanto de dobles, hay que viajar a septiembre de 1998. La final de la entonces Fed Cup se jugaba en Ginebra, en pista rápida cubierta, ante una Suiza local liderada por Martina Hingis, número uno del mundo. Hingis había ganado a Conchita Martínez (6-4, 6-4) y a Arantxa Sánchez Vicario (7-6 y 6-3), y Suiza mandaba 2-1.

Quedaba el cuarto punto, entre Conchita y Patty Schnyder. Con 5-3 en el tercer set, Schnyder tuvo bola de partido, que era bola de título para Suiza. La aragonesa la salvó y acabó ganando el set por 9-7. Con el 2-2, Conchita y Arantxa saltaron a la pista contra Hingis y Schnyder y ganaron el dobles por 6-0 y 6-2. Fue el quinto título de España, y el último hasta hoy.

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Arantxa Sánchez Vicario. (Europa Press).

Una pareja nacida a última hora

Aquel papel lo heredan ahora Bucsa y Sorribes, y su historia también tiene algo de improvisación. Su primer torneo juntas fue el Mutua Madrid Open de 2024. Se inscribieron a pocos minutos de que cerrara el plazo y acabaron campeonas en el primer torneo que disputaban como pareja.

Después llegó París. En los Juegos Olímpicos de 2024 ganaron el bronce al vencer por 6-2 y 6-2 a Muchova y Noskova, dos de las cuatro jugadoras que Chequia tiene ahora en Shenzhen.

Las tenistas españolas Sorribes y Bucsa (Real Federación Española de Tenis)

Un precedente y una duda

El balance histórico entre ambos países favorece a Chequia, por cuatro victorias a dos. Pero el último cruce, en las Qualifiers de abril de 2025 en Ostrava, se lo llevó España a domicilio por 1-2, con victorias de Bouzas sobre Noskova y de Bucsa sobre Bouzková.

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La gran duda de Carla Suárez es si mantiene el bloque que eliminó a Kazajistán, con Bouzas y Bucsa en los individuales, o da entrada a Kaitlin Quevedo (73), campeona el lunes en São Paulo, que pudo descansar y está disponible.

La semifinal se puede ver en Teledeporte y RTVE Play. La otra, entre Italia, vigente campeona, y Ucrania, se juega el sábado. La final, el domingo, donde queremos ver a España.