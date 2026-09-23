España

Una empresa tala 370 árboles junto al río Jarama para seguir ampliando la mayor pistachera de Madrid: “La Comunidad lo permite mientras multan al Ayuntamiento”

Una empresa empieza a deforestar 56 hectáreas en Valdetorres del Jarama para poder aumentar su plantación. Ecologistas y vecinos denuncian que el Gobierno regional lo permite y que el Ayuntamiento fue sancionado por pemitir su riego

Talas de árboles en una ribera del municipio madrileño de Valdetorres de Jarama para que la empresa Sancorganic SLU instale cultivos de pistacho.
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“Las máquinas están tirando los árboles. La empresa tiene una hoja de ruta clara y buenos contactos”, explica un vecino que graba el video mientras se oye el ruido del ejemplar cayendo al suelo. La empresa es Sancorganic, que presume de contar con más de 500 hectáreas disponibles y más de 100.000 árboles de pistacho en Ávila y Madrid. La compañía ha empezado a ampliar la plantación que tiene en esta segunda comunidad, concretamente en el municipio madrileño de Valdetorres de Jarama (5.300 habitantes). La Plataforma Ecologista Madrileña denuncia que esta tala masiva se está produciendo porque finalmente el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha autorizado la deforestación de una zona de alto valor ecológico, junto al río Jarama y colindante con la Red Natura 2000.

“Además, el Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama no presentó objeción alguna, permitiendo la destrucción de su patrimonio natural”, explica un portavoz de esta plataforma ecologista. El alcalde, el independiente José María de Diego Tortosa, asegura que no puede atender a Infobae porque “tengo mucho trabajo”. La Confederación Hidrográfica del Tajo, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ya impuso una sanción de 212.149 euros al Ayuntamiento porque había permitido que la empresa pistachera utilizase un pozo para regar los cultivos. La multa es por extracción de aguas subterráneas sin autorización y por daño al dominio público hidráulico. “Eso está judicializado y, por lo tanto, de momento lo que toca es esperar la resolución”, se limita a decir el regidor.

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Aunque quien debe autorizar todo el proyecto es la Comunidad de Madrid, un proyecto que se puso en marcha en marzo de 2022. La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ya reconoció en 2024 que estaban ante uno de los casos “más complejos” con los que trabajan, ya que para ampliar las hectáreas de cultivo de pistachos, Sancorganic, que se define como una compañía familiar y española, había pedido “un cambio de uso de forestal a agrícola en varias parcelas que pertenecen a la Red Natura 2000, por lo que el proyecto se ha sometido a una evaluación de impacto ambiental”.

Algunos de los cultivos de pistachos que hay en Valdetorres de Jarama
Algunos de los cultivos de pistachos que hay en Valdetorres de Jarama

La empresa fue multada por primera vez en diciembre de 2022 con 3.500 euros por eliminar vegetación protegida para poner una valla. Luego se acumularon otros cinco expedientes abiertos por la Consejería, que también podían acabar en sanción económica. Todos eran expedientes de disciplina ambiental. Sancorganic SLU tiene 150 hectáreas en Valdetorres y solicitó el cambio de uso de suelo en cuatro parcelas que suman 56 hectáreas, para que ese suelo de uso forestal pasase a agrícola. La Plataforma Ecologista denuncia que la empresa ya ha iniciado la tala masiva de árboles en una de esas fincas, “afectando a una zona de bosque y humedal estacional de alto valor ecológico, junto al río Jarama y a la franja de protección de la Red Natura 2000″.

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Cambio de uso

Según el estudio ambiental elaborado por la empresa, la actuación se llevará por delante 370 árboles de diferentes especies como chopos, fresnos, sauces y olmos. Se trata de especies propias de las riberas y sotos del río Jarama y que suponen una continuación de la vegetación existente en los espacios Red Natura 2000. A juicio de la Plataforma Ecologista Madrileña, “esta tala supone una alteración directa de las condiciones naturales del espacio protegido. Hay que señalar, además, que estas formaciones arbóreas suponen hábitat para el refugio y nidificación de fauna de interés asociada al espacio protegido”. Los ecologistas señalan que esta tala se está realizando con la conformidad de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, departamento que en febrero de 2026 emitió un informe de impacto ambiental positivo para cambiar el uso de estos terrenos de forestales a agrarios".

Este diario ha trasladado a la Consejería la pregunta de si este proyecto ya cuenta con todos los permisos para iniciar la tala en esta zona de 56 hectáreas, donde el objetivo de la compañía es obtener 2.750 kilos de pistachos por hectárea, es decir, 153,10 toneladas. Al cierre de esta información no había recibido respuesta. Un portavoz de Sancorganic asegura que, obviamente, tienen todos los permisos en orden para hacer estos trabajos. “Estas 56 hectáreas son terreno forestal. Antes eran agrícolas porque tenían maíz. Luego se instaló una gravera que cerró y volvió a ser forestal. Lo que hemos pedido a la Comunidad es un cambio de uso de nuevo a agrícola para poder plantar más pistachos. La Comunidad autorizó el cambio de uso y la tala para poder plantar pistachos. La Red Natura está fuera de la finca, cerca, pero fuera. También estamos respetando los caminos públicos. Nuestro objetivo es montar una plantación profesional y ecológica. Es un proyecto serio”.

“Llama la atención el cambio de opinión respecto a las talas de la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal. En marzo de 2023 establecía como condición que ‘durante la fase de ejecución del cambio de uso, no se eliminarán los ejemplares arbóreos existentes’. En un posterior informe, de 21 de mayo de 2024, la Dirección General estimaba que no era probable que la actuación tuviera ‘efectos apreciables, directa o indirectamente, sobre la vegetación’. Un cambio de opinión muy sorprendente”, discrepan los ecologistas.

Vecinos de Valdetorres del Jarama manifestándose contra la plantación de pistachos
Vecinos de Valdetorres del Jarama manifestándose contra la plantación de pistachos

Un portavoz de la asociación vecinal Somos Silillos, residentes de una de las urbanizaciones de Valdetorres más próximas a esta plantación, recuerda que “la Comunidad de Madrid les expedientó por varias irregularidades, pero parece ser que poco a poco han ido convenciendo al Ejecutivo que les ha dado permiso para deforestar una finca de 56 hectáreas, a 100 metros del río Jarama. ¿Tienen que deforestar todo para plantar pistachos?“, se pregunta. ”Nosotros ya estamos pegados a otra finca que tienen ya con pistachos plantados, que solo nos afecta cuando fumigan. Pero hay un camino público que quieren cerrar y es un camino de evacuación de emergencia de la urbanización".

Hay que destacar que, como compensación al daño ambiental en Valdetorres, la empresa deberá reforestar 125 hectáreas en otro municipio madrileño, Fuentidueña del Tajo, situado a 80 kilómetros de distancia de esta localidad, una medida que los colectivos afectados “consideran humillante, insuficiente y alejada del impacto real”. Para que este cultivo funcione es necesaria también la ejecución de dos pozos para la captación del agua que cubra las necesidades del pistacho.

Las parcelas donde se quieren plantar los pistachos en Valdetorres del Jarama
Las parcelas donde se quieren plantar los pistachos en Valdetorres del Jarama

“No es de extrañar que, a pesar de los valores ambientales afectados, el Gobierno Regional desestimara la necesidad de tramitar el proyecto mediante Evaluación Ambiental Ordinaria, realizando un procedimiento simplificado que reduce al mínimo la participación pública y acelera los plazos. Es un hecho constatado el nulo interés que la administración regional tiene en la conservación y protección del patrimonio natural de la región”, afirma la Plataforma Ecologista Madrileña.

Los pistachos están de moda en España. El clima mediterráneo de nuestro país propicia su cultivo. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (de 2025) ya hay casi 87.000 hectáreas plantadas, diez veces más que hace una década, lo que se traduce en 34.200 toneladas. El 80% de los cultivos están en Castilla-La Mancha. En la Comunidad de Madrid apenas hay 800 hectáreas. Una de las plantaciones más importantes se encuentra en Valdetorres del Jarama.

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