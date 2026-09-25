Maricarmen habla por primera vez desde el hospital tras su desahucio: “Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás”

Maricarmen da sus primeras declaraciones tras el desalojo, llevado a cabo el pasado miércoles. (Sindicato de Inquilinas de Madrid)

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48 horas después de su desahucio en la calle Alcalde Sainz de Baranda, Maricarmen ha hecho sus primeras declaraciones en un vídeo publicado por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, en el que ha agradecido todo el apoyo recibido durante estos años y ha hecho un llamamiento a continuar luchando contra el problema de la vivienda.

“No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya”, ha expresado la mujer de 87 años desde el hospital, en el que permanece desde que se produjo el desalojo este miércoles. “Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás”.

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Pese a ello, Maricarmen ha afirmado que esto no supone el final de su lucha. “El que yo no pueda hacer vídeos por la edad, por mi enfermedad, no significa que yo no vaya a colaborar con el Sindicato y con todos vosotros”.

Maricarmen minutos antes de ser desahuciada. (Fernando Sánchez/Europa Press)

La mujer, que durante 70 años había vivido en el inmueble del distrito de Retiro, ha animado a todo el mundo a asistir a la manifestación convocada para este sábado por el Sindicato de Inquilinas. “Lo que quiero es que este problema que tenemos con todos los fondos buitres se elimine de una vez por todas”, ha expresado. “El próximo sábado (26 de septiembre) a las 18.30, en la Puerta del Sol, va a haber una manifestación para que no vuelva a haber ni un solo caso como el de Maricarmen. Id, por favor, os necesitan”.

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Visiblemente afectada por la pérdida de su hogar, Maricarmen ha dado las gracias a todas las personas que la han acompañado durante este largo proceso, que ha mermado tanto su salud física como psicológica: “Quiero dar las gracias a todas las personas, a todos los niños que han venido a mi desahucio”.

Especialmente ha agradecido al Sindicato de Inquilinas de Madrid, que se han convertido, según indica, en sus amigos, y que no la han dejado “ni un solo momento sola”. “Os quiero a todos mucho. Yo soy su familia y ellos son la mía”. Por último, Maricarmen ha agradecido su trabajo a su abogada, Beatriz Duró, “que se ha jugado muchas horas de trabajo para tratar de salvar mi casa. No ha podido ser, pero, por favor, luchad”.

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El caso de Maricarmen como símbolo de la crisis de la vivienda en España

El desalojo de Maricarmen, cuyo inmueble fue comprado por la empresa Urbagestión Desarrollo e Inversiones, ha provocado una profunda indignación en la sociedad española, derivando en grandes manifestaciones no solo en Madrid —unas 10.000 personas se manifestaron la tarde del miércoles frente al polémico inmueble que el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso compró en abril en Chamberí, por seis millones de euros —, si no también en Barcelona u Oviedo.

Decenas de personas durante una concentración frente al ático de Chamberí tras el desahucio de Maricarmen. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

Desde los colectivos que defienden el derecho a la vivienda recuerdan que el caso de Maricarmen se ha producido “porque las leyes actuales lo permiten”, después de que dejase de aplicarse en febrero de 2026 la protección extraordinaria contra los desahucios —el Congreso rechazó renovarla con los votos en contra del Partido Popular, Junts y Vox— y que no saliese adelante el decreto de vivienda presentado en julio por el Gobierno.

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Ahora el Ejecutivo se encuentra ante la tarea de aprobar el decreto ley sobre vivienda, que desde Sumar, socio del Gobierno, han reclamado que se haga el próximo martes en el Consejo de Ministros. Sin embargo, de ser así, debería ser convalidada por el Congreso, necesitando el respaldo de los grupos parlamentarios.