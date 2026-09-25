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Francia y Reino Unido despliegan recursos militares en Arabia Saudí para proteger la base de petróleo: “No permitiremos que los precios se disparen”

El presidente Emmanuel Macron, ha anunciado el envío de soldados, radares y sistemas de defensa al complejo petrolífero de Yanbu

Un caza Rafale de la Fuerza Aérea y Espacial francesa (Foto AP/Nicolas Garriga)
Un caza Rafale de la Fuerza Aérea y Espacial francesa (Foto AP/Nicolas Garriga)
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Francia y Reino Unido reforzarán la defensa de infraestructuras energéticas en Arabia Saudí ante los ataques de los rebeldes hutíes y la escalada de violencia en Oriente Próximo. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado el envío de soldados, radares y sistemas de defensa al complejo petrolífero de Yanbu, mientras que Londres aportará un avión cisterna de la Real Fuerza Aérea británica para apoyar la actividad defensiva saudí, según informó su Ministerio de Defensa.

La iniciativa sitúa la seguridad de las rutas y terminales de exportación de crudo como la prioridad de París y Londres. Ambos Gobiernos apuntan que defender estas instalaciones es clave para conseguir una nueva estabilidad regional y, a su vez, para evitar nuevas subidas de los precios que afectan a todo el planeta. “Estamos tomando medidas para proteger este emplazamiento porque hace apenas unas semanas salían de él más de cinco millones de barriles diarios”, ha explicado Macron.

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Múltiples cazas de la OTAN han derribado pasada la medianoche de este martes un dron en el espacio aéreo de Lituania, concretamente sobre el distrito de Kaunas, tras saltar las alarmas por el avistamiento del mismo, lo que ha puesto en alerta a varias zonas del país, incluida la capital del país báltico, Vilna. (Fuente: DPA/OTAN/Ministerio de Defensa)

Macron prevé enviar soldados y sistemas de defensa

El presidente de la República Francesa ha confirmado que su país aportará medios para proteger el complejo de Yanbu, una de las infraestructuras petroleras saudíes con salida al mar Rojo. “Enviaremos recursos militares, soldados, radares y sistemas de defensa para proteger las instalaciones petrolíferas”, ha declarado Macron durante una entrevista en la cadena TF1. Macron ha dejado abierta la posibilidad de ampliar el dispositivo francés si la situación empeora. En ese escenario, Francia podría recurrir a aviones de combate Rafale, aunque el presidente no ha anunciado por ahora una decisión concreta sobre su despliegue.

El mandatario ha presentado el despliegue como una medida para asegurar la continuidad de las exportaciones saudíes en medio de los ataques hutíes. Según ha señalado, la actividad del complejo tiene incidencia directa en el mercado energético internacional debido al volumen de crudo que puede gestionar. Yanbu es la principal terminal saudí de exportación de petróleo situada en el mar Rojo. Su ubicación permite al reino canalizar parte de sus envíos sin necesidad de utilizar el estrecho de Ormuz, que continúa envuelto en el conflicto entre Irán y Estados Unidos.

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Un video que documenta una operación de abordaje de Reino Unido a buque de la flota fantasma de Rusia. Dos helicópteros de transporte militar sobrevuelan un gran buque en alta mar. Las aeronaves se aproximan a la cubierta del buque, que muestra diversas estructuras, tuberías y pasamanos blancos.

Londres enviará un avión Voyager y más defensa

El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha informado que proporcionará apoyo militar defensivo adicional a Arabia Saudí después de la reanudación de los ataques hutíes y del aumento de la violencia en la zona. El Ejecutivo británico ha aceptado, a petición del Gobierno saudí, el envío de un avión Voyager de reabastecimiento en vuelo de la Real Fuerza Aérea. La aeronave apoyará las operaciones defensivas saudíes vinculadas al respaldo al Gobierno reconocido de Yemen.

El comunicado británico advierte de que la escalada en el golfo puede tener consecuencias dentro de Reino Unido. “El aumento de las tensiones puede provocar precios más altos, interrupciones en el suministro energético y costes adicionales para las empresas británicas”, señala el texto. Londres ha condenado “inequívocamente” los ataques hutíes contra territorio saudí y ha sostenido que Arabia Saudí y la República de Yemen tienen derecho a defenderse.

El apoyo anunciado se suma a la contribución militar británica ya existente para la defensa aérea saudí. Reino Unido mantiene desplegados equipos de defensa antiaérea y personal militar que colabora en la protección frente a ataques con misiles y drones. “Es interés nacional económico y de seguridad de Reino Unido que los hutíes no tengan éxito”, ha indicado el Ministerio de Defensa. El comunicado añade que ambas naciones son socios desde hace muchos años para Londres y que la estabilidad regional resulta necesaria para proteger el comercio y los suministros energéticos.

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