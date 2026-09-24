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Un paso más cerca de prohibir la pesca del salmón en España: los científicos dictaminan a favor de catalogar la especie como en peligro de extinción

El Comité Científico ha señalado que se cumplen al menos dos de las condiciones necesarias para su inclusión en el Catálogo Español de Especies Amenazadas

Salmón atlántico. (tim p/iNaturalist CC BY-NC 4.0)
Salmón atlántico. (tim p/iNaturalist CC BY-NC 4.0)
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La situación del salmón atlántico (Salmo salar) en España es crítica. Así lo señalan los expertos, que indican que en los últimos 10 años la especie ha sufrido un declive de un 82 %, según los datos de la evaluación en la que participó la Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC).

Expertos y asociaciones ecologistas defienden que, ante este escenario, hay una actuación fundamental que debería realizarse —pero no la única— para salvar a la especie de la extinción: prohibir su pesca. Ahora estamos un paso más cerca de ello.

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Este miércoles, el Comité Científico que asesora al Comité de Fauna y Flora —organismo que reúne al Ejecutivo central y a las autonomías en materia de conservación de especies silvestres— ha dictaminado a favor de incluir al salmón atlántico en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) como “en peligro de extinción”, según ha informado EFE. Esto supondría prohibir su pesca, que se mantiene únicamente en Asturias y Cantabria, pues en Navarra, País Vasco y Galicia se encuentra vedada en la actualidad.

Un hombre durante el comienzo de la campaña de pesca de salmón, en el río Eo, a 13 de abril de 2025, en San Tirso de Abres, Asturias (España). (Carlos Castro/Europa Press)
Un hombre durante el comienzo de la campaña de pesca de salmón, en el río Eo, a 13 de abril de 2025, en San Tirso de Abres, Asturias (España). (Carlos Castro/Europa Press)

La declaración del salmón atlántico como especie en peligro de extinción, además, obligaría a tomar medidas para conservar tanto la especie como su hábitat. De hecho, este pez no solo se ve afectado por la sobrepesca histórica, sino también por la fragmentación fluvial por presas e infraestructuras hidroeléctricas, la contaminación agrícola industrial y urbana o las especies invasoras.

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La decisión del Comité Científico llega después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) solicitase en abril al órgano de asesoramiento que elaborase un informe sobre el estado de conservación del salmón atlántico para saber si procedía o no su catalogación como especie en peligro de extinción. Esta petición del Gobierno se realizó tras una solicitud formal por parte de la asociación por la conservación de la biodiversidad Saxífraga, que en declaraciones a Infobae señaló que seguir permitiendo “la muerte del salmón es irracional, absurdo e insostenible”.

La pesca del salmón registra su peor dato desde que hay registros

La decisión del Comité Científico, que ha indicado la validez científica de la propuesta, no supone la entrada de la especie en el CEEA y la prohibición de su pesca automática. El siguiente paso, en el que verdaderamente se decidirá todo, es la votación por parte de las autonomías a través del próximo Comité de Fauna y Flora, en el que se debatirá sobre la propuesta.

Salmón atlántico. (matte77/iNaturalist CC BY-NC 4.0)
Salmón atlántico. (matte77/iNaturalist CC BY-NC 4.0)

El deseo de las asociaciones conservacionistas que luchan por la protección de la especie es que no ocurra con el salmón atlántico lo mismo que con la anguila europea, cuya inclusión en el CEEA fue rechazada por tercera vez en el mes de febrero de este año por las comunidades autónomas que se reunieron en el Comité de Flora y Fauna.

Una de las diferencias clave que permite mantener la esperanza sobre la posibilidad de que las autonomías decidan prohibir la pesca del salmón atlántico por su grave situación es el hecho de que, en la actualidad, solamente se mantiene en dos regiones: Asturias y Cantabria, donde esta temporada los resultados han sido muy negativos.

En la comunidad asturiana se obtuvo el peor dato de capturas desde que existen registros: solamente 106, unas cifras incluso más bajas que las del anterior mínimo histórico, en 2025, que se cerró con 130 salmones. De hecho, en el río Eo no llegó a tocar tierra ningún ejemplar.

En Cantabria la situación ha sido incluso más crítica: solamente tres salmones pescados; ni el retraso en la apertura de la temporada, ni la reducción del límite de capturas totales a 38 ni del cupo por pescador a un único ejemplar evitaron que las cifras hayan sido alarmantes.

Subasta del primer salmón de la temporada, conocido como El Campanu, a 21 de mayo de 2026, en Cangas de Onís, Asturias (España). (Imanol Rimada/Europa Press)
Subasta del primer salmón de la temporada, conocido como El Campanu, a 21 de mayo de 2026, en Cangas de Onís, Asturias (España). (Imanol Rimada/Europa Press)

En ambos territorios, el comienzo de la temporada ya auguraba un desastre: el campanu de 2026 —primer salmón que se pesca desde que se abre la veda y que suele alcanzar valores altísimos en subasta— fue el más tardío de la historia en ambas comunidades, pues en Asturias se retrasó un mes y un día y en Cantabria tampoco salió hasta pasado un mes.

Asturias y Cantabria valoran la veda temporal de la pesca del salmón

En los últimos meses, los resultados de la temporada de pesca han obligado a los Gobiernos asturiano y cántabro a plantear dar un paso hacia delante. La Consejería de Medio Rural y Política Agraria anunció en julio que se propondrá al Consejo de Ecosistemas Acuáticos y de la Pesca en Aguas Continentales la veda temporal del salmón en 2027 con el objetivo de recuperar la especie.

No queremos ríos sin salmones, pero tampoco ríos sin pescadores. Por eso combinamos una veda temporal con más apoyo económico, más repoblación, más seguimiento científico y una gestión activa de todos los factores que afectan a la especie”, explicó el consejero Marcelino Marcos.

De llevarse a cabo las medidas anunciadas por el Gobierno asturiano en su territorio, sin embargo, esta veda no afectaría a la tradición del campanu. Así, la pesca se abriría en cada cuenca, pero únicamente hasta la pesca de este primer salmón, tras lo que quedaría cerrada de nuevo durante el resto de la temporada.

Se avista el primer salmón desde 1912 en la cuenca de Klamath, apenas unas semanas después de la remoción de la presa en Oregón

Por su parte, Ángel Serdio, director general de Montes y Biodiversidad de Cantabria, señaló en mayo en declaraciones a EFEVerde que, pese al arraigo cultural que supone la pesca del salmón en la zona, “la situación es la que es y lo ambiental debe pesar sobre lo cultural porque el salmón es un bien de todos”, por lo que “no vamos a tener otro remedio que vedar la pesca”.

Pese a ello, el Gobierno de Asturias ya anunció que solicitaría al MITECO que se detenga la tramitación de la inclusión de la especie en el CEEA y el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). “El Principado apuesta por mantener la capacidad autonómica para desarrollar una gestión activa, basada en criterios científicos y adaptada a cada cuenca”. El futuro del salmón atlántico, por tanto, todavía no está escrito y se decidirá en el próximo Comité de Fauna y Flora, para el que todavía no hay fecha.

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