Bertín Osborne sorprende en ‘El Hormiguero’ al hablar de su vasectomía: “Me la hice porque iba a tener hijos de todas las generaciones”

Bertín Osborne en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

Guardar

Bertín Osborne regresó este miércoles a El Hormiguero dispuesto a repasar algunos de los episodios más curiosos de su extensa trayectoria. El cantante y presentador se reencontró con Pablo Motos en una entrevista en la que habló de sus proyectos profesionales, de los problemas de salud que le han obligado a frenar su actividad y de algunas experiencias personales que provocaron más de una carcajada en el plató.

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó cuando la conversación derivó hacia la vasectomía que el artista decidió hacerse. Osborne explicó que tomó esta decisión después de convertirse en padre con Gabriela Guillén y considerar que había llegado el momento de poner el límite. “Me lo hice porque iba a tener hijos de todas las generaciones. Tenía que parar”, bromeó.

PUBLICIDAD

La operación dio pie a una de las conversaciones más disparatadas de la entrevista. Bertín explicó que pidió ser sometido a anestesia general porque prefería no estar consciente durante la intervención. Después, describió con su habitual sentido del humor cómo fue su recuperación y aseguró que durante unos días caminaba “como si me acabara de bajar del caballo”.

Bertín Osborne en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

Su sorprendente faceta como actor de telenovelas

Aunque su imagen está especialmente ligada a la música y la televisión, Bertín también tuvo una etapa como actor de telenovelas en México. El presentador recordó su experiencia durante el rodaje de Amor de nadie, una producción en la que llegó a pedir que acabaran con su personaje porque llevaba demasiado tiempo lejos de España. “Le pedí al director que matara mi personaje porque llevaba ya tres meses fuera del país y quería volver a mi casa”, relató.

PUBLICIDAD

Su personaje terminó muriendo en un accidente de coche y, poco después, aparecía ingresado en un hospital. La anécdota que más le sorprendió llegó cuando una mujer le reconoció por la calle y se alegró de verlo con vida. “¡Señora, que es mentira!”, tuvo que explicarle.

“Yo bailo fatal, excepto clásico”

Otro de los capítulos menos conocidos de su vida llegó al hablar de su etapa escolar. Bertín reconoció que durante su adolescencia tuvo numerosos problemas de comportamiento y pasó por varios centros educativos. “En el colegio era de comportamiento distraído. Hacía unas cosas que no se deben decir... Era brutísimo”, confesó.

El cantante aseguró que fue expulsado de distintos colegios, entre ellos los Jesuitas y el Colegio San José de Campillos, en Málaga. Sin embargo, aquella etapa también tuvo un lado positivo: durante sus años de estudiante creó su primer grupo musical y se subió por primera vez a un escenario. “Nos presentamos al Festival de El Escorial, la primera vez en mi vida que yo canté en público. Y me encantó”, recordó.

PUBLICIDAD

Bertín Osborne en 'El Hormiguero' (ATRESMEDIA).

La entrevista también dejó espacio para una de las facetas más inesperadas de Osborne: su supuesto dominio del ballet clásico. El artista aseguró que, aunque considera que baila mal, tiene conocimientos de esta disciplina gracias a las clases que recibió de su hermano Giorgio Aresu, productor y coreógrafo. “Yo bailo fatal, excepto clásico”, afirmó entre risas.