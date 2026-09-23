España

Los ahorradores se lanzan a por las letras del Tesoro tras aumentar su rentabilidad: ya acumulan 22.081 millones en ellas

La inversión de los hogares en deuda pública española crece por quinto mes consecutivo y en julio alcanzó los 822 millones, mientras las letras a 12 meses ofrecen un 2,846% de interés, su nivel más alto desde septiembre de 2024

Fachada del edificio del Banco de España.
Fachada del edificio del Banco de España.
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Los españoles vuelven a apostar por la deuda pública incrementando su inversión en letras del Tesoro. En julio, la tenencia de estos títulos aumentó en 822 millones de euros y encadenó cinco meses consecutivos de crecimiento, hasta alcanzar un volumen total de 22.081 millones, según los últimos datos actualizados por el Banco de España.

La tendencia se ha consolidado durante el verano. En junio, las familias aumentaron su posición en letras del Tesoro en otros 928 millones de euros, después de haberla elevado en 903 millones en mayo. El punto de inflexión que disparó el apetito de los hogares por la deuda publica española se produjo en marzo, cuando la inversión de los hogares comenzó a recuperarse tras 18 meses consecutivos de descensos.

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El movimiento coincide con un escenario de mayores rentabilidades de las letras, en un contexto marcado por el repunte de la inflación tras la guerra en Irán y el fuerte encarecimiento de la energía. La respuesta del Banco Central Europeo (BCE) ante la escalada de precios fue subir los tipos de interés hasta colocar el precio del dinero en el 2,5%, lo que ha terminado elevando también el rendimiento de la deuda soberana española.

Depósitos y letras del Tesoro: En qué es mejor invertir.

Rentabilidades en máximos de dos años

Las últimas subastas de letras del Tesoro celebradas en septiembre reflejaron una subida del interés marginal ofrecido a los ahorradores. Así, las letras a 12 meses alcanzaron una rentabilidad del 2,846%, su nivel más elevado desde septiembre de 2024. Los títulos a seis meses ofrecieron un 2,641%, el porcentaje más alto desde noviembre de 2024.

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También aumentó el rendimiento de los plazos más cortos. Las letras a nueve meses se colocaron al 2,783%, en máximos desde octubre de 2024, mientras que las letras a tres meses alcanzaron el 2,464%, su mayor nivel desde enero de 2025.

La mejora de las rentabilidades no se limita a las letras. En las últimas semanas, el bono español a diez años, considerado la referencia del mercado, llegó a superar el 4%, situándose en su nivel más alto desde 2023.

Interés, al alza

Los rendimientos de la deuda pública española irán a más si el BCE sigue subiendo los tipos de interés en la recta final del año para conseguir doblegar la inflación a su objetivo del 2%. La inflación de la eurozona subió en agosto hasta una tasa interanual del 3,2%, tres décimas más que el mes anterior, según la actualización de los datos publicada por la oficina comunitaria de estadística Eurostat.

El encarecimiento de la energía, cuyos precios se dispararon en agosto un 14,3% en comparación con el mismo mes del pasado año, fue el incremento más acusado, mientras que el precio los servicios aumentó un 3%, el de los alimentos frescos un 2,7%, el de los bienes industriales no energéticos un 1,2% y el de los alimentos procesados un 0,5%.

En su reunión de septiembre, el BCE decidió elevar de nuevo los tipos de interés en 25 puntos básicos. Con esta decisión, la tasa de depósito se situó en el 2,5%, mientras que el tipo de las operaciones principales de refinanciación alcanzó el 2,65% y la facilidad marginal de crédito subió hasta el 2,90%.

Una escalada que continuará, a juicio de los analistas, que prevén que el guardián del euro pueda llevar a cabo una nueva subida de tipos antes de acabar el año, en concreto, en su reunión de diciembre. La nueva remontada estaría también motivada por el encarecimiento de la energía y la continuidad del conflicto en Oriente Medio y generaría nuevas subidas de la rentabilidad ofrecida por las letras del Tesoro.

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