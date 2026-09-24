España

Un estudio explica cómo Rusia podría atacar a un país europeo de la OTAN con drones y agentes infiltrados para “romper la Alianza”

El Instituto de Estudios de Guerra (ISW) ha tratado de exponer cómo sería una ofensiva rusa sobre Estonia, a través de la ciudad rusoparlante de Narva

Tres paneles con mapas de Estonia y la frontera rusa que señalan el alcance de drones y la ubicación de la ciudad de Narva
Un análisis detalla las zonas de alcance de drones tácticos rusos y la ubicación de fuerzas de la OTAN en Estonia. (Fuente: Institute for the Study of War)
Guardar

Desde hace meses, palabras como ‘rearme’ o ‘escalada’ se leen habitualmente en la prensa cuando se refieren a la guerra de Rusia y Ucrania o a su posible extensión a otros países de Europa. Las últimas semanas se han empleado con argumento: Suecia y Alemania han realizado ejercicios en el Báltico, cazas españoles han vigilado aviones rusos sobre este mar, mientras un misil del Kremlin impactó a dos kilómetros de la frontera de Polonia, a lo que han respondido reforzándose militarmente. Donald Tusk, primer ministro polaco, aseguró en su Parlamento que “el plan ruso, según las evaluaciones de inteligencia, incluye ataques híbridos con drones y misiles contra los países que apoyan a Ucrania”. La misma advertencia que está utilizando el presidente francés, Emmanuel Macron, la última semana.

El Instituto de Estudios de Guerra (ISW), un organismo estadounidense que elabora informes y estudios de conflictos, ha tratado de exponer cómo sería una ofensiva rusa sobre un país de la Unión Europea (UE). Concretamente, el supuesto objetivo sería Estonia. A través de mapas, textos e ilustraciones, ha explicado las principales zonas sensibles o cuál sería el alcance que podría tener el Kremlin. El instituto aclara que “una invasión rusa a gran escala de un estado de la OTAN es extremadamente improbable”, pero advierte que esta “no es la única opción de Putin para escalar convencionalmente”.

PUBLICIDAD

El video muestra a Vladimir Putin llegando a una sala formal, donde saluda a varios hombres. Posteriormente, se sienta en una mesa redonda de madera junto a otros participantes para una reunión. Se observan documentos sobre la mesa mientras Putin interactúa con ellos. La secuencia documenta un encuentro oficial con una delegación en un entorno palaciego con cortinas rojas y detalles dorados. Las imágenes cubren la llegada, los saludos y el inicio de la sesión de trabajo.

Según expone el think tank, Rusia “podría llevar a cabo operaciones terrestres limitadas utilizando drones de alcance táctico y operativo contra uno o más estados de la OTAN, no con el propósito de conquistarlos o apoderarse de territorio, sino con el objetivo de romper la Alianza”. Los ataques híbridos son una realidad y tienen este mismo objetivo. Injerencias rusas como el sabotaje al aeropuerto de Leipzig (Alemania les acusó directamente) buscan desestabilizar desde dentro, pero, por el momento, Rusia no se ha atrevido a hacerlo a través de las armas.

Así sería la incursión del Kremlin en Estonia

El ISW plantea un escenario hipotético en el que Rusia podría lanzar una incursión limitada en Narva, ciudad estonia situada en la frontera oriental de Europa. El análisis pretende examinar cómo podría desarrollarse un ataque de baja escala, qué efectos políticos buscaría Moscú y cuáles serían las dificultades para responder con rapidez. La hipótesis arranca con el complejo escenario que vive esta ciudad. Está habitada mayoritariamente por rusohablantes y, desde hace meses, vive una intensa campaña de propaganda por parte de canales rusos en redes sociales. Como avisó en su momento el portal Propastop, desde principios de marzo se han difundido mensajes que muestran mapas y símbolos separatistas y que llaman a realizar sabotajes y protestas.

PUBLICIDAD

El supuesto plan comenzaría con agentes rusos ya presentes en Narva ocupando edificios públicos, zonas cercanas al puente fronterizo y el paseo ribereño, mientras expanden la idea de “opresión” sobre los rusos. Concretamente, el ISW apunta al Museo de Narva y al Ayuntamiento. Tras esto, proclamarían una supuesta “República Popular de Narva” y solicitarían protección a Moscú bajo el argumento de que la población rusa de Estonia sufre una persecución. El Kremlin negaría una invasión directa y alegaría que actúa para defender a ciudadanos rusos. “La situación en Narva es un asunto interno”, sería uno de los ejes de esa narrativa, según el estudio.

La idea separatista de una “República Popular de Narva” (HHP Telegram / Propastop)
La idea separatista de una “República Popular de Narva” (HHP Telegram / Propastop)

Entonces, Rusia apoyaría a los grupos armados con drones de visión en primera persona (FPV), municiones merodeadoras y aparatos de largo alcance desplegados desde su propio territorio, con capacidades de hasta 60 kilómetros de distancia. Para ello, también podrían activar estaciones repetidoras en el Báltico. El propósito sería dificultar el avance de fuerzas estonias hacia la ciudad, situada a unos 40 kilómetros de la base militar de Jõhvi. El informe considera que Moscú buscaría evitar un despliegue terrestre amplio, que podría restar recursos a la guerra en Ucrania y provocar una respuesta militar más contundente de la OTAN. Las ilustraciones del estudio, que abren este artículo, reflejan cómo se daría este despliegue de drones y sus alcances.

Entre los posibles objetivos rusos, el ISW menciona la intención de crear una crisis que cuestione la aplicación del Artículo 5, la cláusula de defensa colectiva. También apunta a “fracturar la alianza” entre Estados Unidos, Europa y los países bálticos, además de desviar recursos que estén destinados a Ucrania. El documento advierte que una ofensiva limitada podría generar dudas políticas sobre cómo debe ser la respuesta contra Rusia. Otro efecto podría ser aumentar el apoyo en Europa a los partidos euroescépticos y hostiles a la OTAN.

Temas Relacionados

Guerra Rusia-UcraniaInvasión a UcraniaMilitaresArmasArmamentoEspaña-NacionalEspaña-InternacionalEspaña NoticiasÚltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Cómo estará el clima en Zaragoza este 24 de septiembre?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en Zaragoza este 24 de septiembre?

España necesita vivienda pública, pero pocos quieren construirla: 129 licitaciones quedan desiertas en 2026 y 128 M€ sin adjudicar

El Banco de España calcula que faltan 750.000 casas y advierte de que el déficit podría aumentar en otras 300.000 hasta 2028 y superar el millón

España necesita vivienda pública, pero pocos quieren construirla: 129 licitaciones quedan desiertas en 2026 y 128 M€ sin adjudicar

La ley machista del franquismo que ha propiciado el desahucio de Maricarmen y cómo el sistema actual “favorece a quienes especulan”

A sus 87 años, esta vecina del distrito de Retiro fue desalojada por el fondo buitre Urbagestión Desarrollo e Inversiones de la casa en la que ha vivido siete décadas

La ley machista del franquismo que ha propiciado el desahucio de Maricarmen y cómo el sistema actual “favorece a quienes especulan”

En 2021 liberaron en España 25 ejemplares de un “superdepredador” de Noruega: cinco años después, este proyecto continúa dividiendo a los conservacionistas

Mientras que GREFA defiende los beneficios del programa de reintroducción del pigargo europeo, entre algunas asociaciones y científicos ha causado rechazo

En 2021 liberaron en España 25 ejemplares de un “superdepredador” de Noruega: cinco años después, este proyecto continúa dividiendo a los conservacionistas

El desahucio de Maricarmen obliga al PSOE a asumir el riesgo de otra derrota parlamentaria con el decreto de vivienda y el escudo anticrisis: “Es una manta que no puede tapar a todos”

Sumar reta al socio mayoritario a aprobarlo este martes en el Consejo de Ministros y recuerda que, de haberse aprobado en julio, habría evitado el desalojo ejecutado este miércoles

El desahucio de Maricarmen obliga al PSOE a asumir el riesgo de otra derrota parlamentaria con el decreto de vivienda y el escudo anticrisis: “Es una manta que no puede tapar a todos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El desahucio de Maricarmen obliga al PSOE a asumir el riesgo de otra derrota parlamentaria con el decreto de vivienda y el escudo anticrisis: “Es una manta que no puede tapar a todos”

El desahucio de Maricarmen obliga al PSOE a asumir el riesgo de otra derrota parlamentaria con el decreto de vivienda y el escudo anticrisis: “Es una manta que no puede tapar a todos”

La instrucción de la ‘ley de nietos’ firmada por la hermana del ministro Óscar Puente, bajo lupa: la jueza da 5 días a la Fiscalía para pronunciarse antes de decidir si la investiga

Pedro Sánchez evita hablar de Marruecos en su discurso ante la ONU y defiende su gestión de la crisis en Ceuta: "La tentación es convertir al migrante en enemigo"

Unas 10.000 personas protestan ante el ático del Gobierno de Ayuso en Chamberí tras el desahucio de Maricarmen

Mamdani cita a Lorca ante Pedro Sánchez en Nueva York: “Él creía profundamente en la posibilidad de un mundo mejor”

ECONOMÍA

España necesita vivienda pública, pero pocos quieren construirla: 129 licitaciones quedan desiertas en 2026 y 128 M€ sin adjudicar

España necesita vivienda pública, pero pocos quieren construirla: 129 licitaciones quedan desiertas en 2026 y 128 M€ sin adjudicar

Cataluña vuelve a perder empresas y casi la mitad se van a Madrid: salen 271 y solo llegan 178 en el segundo trimestre

Los ahorradores se lanzan a por las letras del Tesoro tras aumentar su rentabilidad: ya acumulan 22.081 millones en ellas

Quiénes son los dueños de Urbagestión, la “sencilla pyme” gestionada por dos hermanos que se dedica a la compraventa de farmacias y que ha desahuciado a Maricarmen

Cuatro formas de jubilarse en España: cómo afectan a la pensión y cuál permite dejar de trabajar antes

DEPORTES

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Cristiano Ronaldo, el ‘hombre récord’ insaciable que tiene claro su objetivo: “Llegar al gol 1000 y ganar la Nations League”

Gaethje lanza otro derechazo contra Ilia Topuria: “Nunca volverá a ser campeón del peso ligero”

Toni Nadal, tío de Rafa, sobre Zverev: “Le dije que no le hiciera un feo a su padre, que era su entrenador y que no cambiara”

Ya se conoce el expediente disciplinario del partido entre el Atlético y el Real Madrid: varios sancionados y un partido para Huijsen por la expulsión

La cara B del Gran Premio de España de F1 en Madrid: cuatro adelantamientos en pista, sin sombra y picos de 109,1 decibelios