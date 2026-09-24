Pedro Sánchez evita hablar de Marruecos en su discurso ante la ONU y defiende su gestión de la crisis en Ceuta: "La tentación es convertir al migrante en enemigo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, este miércoles en Nueva York. (Reuters)

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, la respuesta de su Ejecutivo a la crisis migratoria de Ceuta, pero no hizo ninguna mención a Marruecos, el país desde el que decenas de miles de personas cruzaron a la ciudad autónoma a finales de julio.

“Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo”, afirmó.

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En su intervención, Sánchez describió la situación de la ciudad como “una de las crisis de migración irregular más importantes de los últimos años”, alimentada, según dijo, por “la desigualdad, la desesperación y la desinformación”. Sostuvo además que la ciudadanía ceutí “está demostrando que se puede afrontar una crisis sin renunciar a la decencia, manteniendo la legalidad y respetando los derechos humanos”. “Saldremos de ella más fuertes precisamente por eso, porque España no elige el camino más fácil, elige siempre el camino más justo”, añadió.

El presidente vinculó la defensa de su gestión con los ataques que, según dijo, recibe España de “las fuerzas reaccionarias”. “Quieren que nos acobardemos, quieren que nos rindamos, quieren que acabemos creyendo que los objetivos de desarrollo sostenible son causas perdidas, que defender el bien común es ingenuo, que cooperar es un acto de debilidad”, señaló. “Pues bien, yo estoy aquí y subo a esta tribuna para decirles alto y claro que se equivocan y que no nos vamos a callar”.

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“Egoísmo, ignorancia y crueldad”

Pedro Sánchez defendió ante la ONU la gestión de la crisis migratoria en Ceuta: "España no elige el camino más fácil, elige siempre el camino más justo". (Reuters)

Sánchez abrió su intervención con una dura crítica, sin nombres propios, a los gobiernos que a su juicio buscan desmantelar el sistema multilateral. “No hace falta señalarlos, todos sabemos quiénes son y cuál es su modus operandi”, dijo. Según describió, esos actores “empiezan cuestionando las reglas”, después “las incumplen, a sabiendas de que nadie se va a atrever a pedirles cuentas”, recortan sus contribuciones a los organismos multilaterales y bloquean su capacidad de acción “para luego describirlos como entidades inútiles de las que podemos prescindir”.

“El suyo es un intento de demolición planificado, coordinado”, afirmó. Lo atribuyó a “tres pilares equivocados”: el egoísmo, “la absurda creencia de que el mundo es un juego de suma cero”; la ignorancia, porque “se desprecia la evidencia científica”; y la crueldad, que calificó como “el peor de todos”. “Una crueldad que ya ni se inmuta al ver las costillas de un niño hambriento o un hospital reducido a escombros”, dijo.

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“A lo largo de estos ocho años he visto a estas fuerzas egoístas, ignorantes y crueles crecer. He visto cómo se quitaban las caretas y se hacían con el poder en muchos lugares”, continuó. “Las he visto lanzar guerras ilegales, masacrar a civiles inocentes. Las he visto tratar a millones de seres humanos como si fueran ganado”.

Aun así, aseguró no haber perdido la esperanza: “La humanidad no es intrínsecamente buena ni mala. La humanidad puede ser ambas cosas. Y cada año, cada día, cada crisis debe decidir cómo actuar”. Reconoció “las contradicciones y las carencias” de la ONU, pero advirtió que muchas de las voces que hoy la critican “no están describiendo su fracaso. Lo que están tratando es de provocar su fracaso”.

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Fin del veto y regulación de la inteligencia artificial

El presidente del Gobierno reclamó que una mujer latinoamericana ocupe por primera vez la Secretaría General de Naciones Unidas: "Se trata de una deuda histórica que debemos saldar".(Reuters)

El presidente planteó una agenda de reformas que, según dijo, se apoya en la Carta de Naciones Unidas. “Tenemos que reformar el Consejo de Seguridad para que todas las regiones del mundo tengan una representación justa y para acabar con el derecho de veto de los miembros permanentes. Porque, como indica la Carta de Naciones Unidas, ningún país debe ser juez y parte a la vez, por muy poderoso que este sea”, afirmó.

También reclamó reforzar la Corte Penal Internacional “para que pueda investigar, perseguir, sancionar a aquellos que violan las normas” y reconstruir la arquitectura de no proliferación y desarme nuclear. “La humanidad tardó siglos en sustituir el derecho del más fuerte por la fuerza del derecho, y nosotros no podemos ser la generación que recorra ese camino en sentido contrario”, dijo.

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Retomó además uno de los ejes de su agenda en Nueva York, la regulación de las grandes tecnológicas. “Tenemos también que imponer a los tecnoligarcas una regulación estricta que controle el funcionamiento de las redes sociales y el desarrollo de la inteligencia artificial. Porque, al fin y al cabo, el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas tiene que estar por encima del de los bolsillos de estos tecnoligarcas”.

“Ahora le toca a una mujer latinoamericana”

Uno de los pasajes más aplaudidos fue su apoyo a que la próxima persona al frente de la Secretaría General sea una mujer de América Latina. “Nueve hombres han ocupado la Secretaría General de esta organización en sus ochenta años de vida. Ahora le toca a una mujer, a una mujer latinoamericana”, dijo. “¿Cómo puede una organización que pretende hablar en nombre de toda la humanidad no haber tenido nunca a una mujer al frente del sistema de Naciones Unidas?”.

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“Se trata de una deuda histórica que debemos saldar”, afirmó. Y agregó: “No digo esto porque piense que las mujeres tengan nada que demostrar. Lo digo porque es el mundo el que necesita demostrarse a sí mismo que en el camino de la igualdad no hay marcha atrás”.

Sánchez no dio nombres. Moncloa no se ha postulado públicamente a favor de ninguna candidatura, aunque defiende que apoyará la elección de una mujer latinoamericana. La expresidenta chilena Michelle Bachelet retiró su candidatura el sábado, tras quedar relegada en la tercera ronda informal. En esa ronda, la costarricense Rebeca Grynspan obtuvo 9 votos a favor, seguida por la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett con 8 y el argentino Rafael Grossi con 5. El nuevo mandato comenzará el 1 de enero de 2027.

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En ese tramo del discurso, Sánchez reivindicó el feminismo como “una de las principales fuerzas de transformación y progreso que ha conocido el mundo en el último siglo” y evocó a Clara Campoamor: “Ojalá que muchos líderes que han subido a este atril a lo largo de esta semana tuvieran la mitad del coraje y la lucidez que tuvo Clara Campoamor”.

Gasto militar y cooperación

El presidente repasó la política exterior de su Gobierno. “En los últimos ocho años mi país se ha opuesto a todas las guerras de agresión allí donde se han desencadenado, ya sea en Ucrania, en Líbano o en Irán”, dijo. “Nos hemos negado a aumentar nuestro gasto militar al cinco por ciento del producto interior bruto”.

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Enumeró las sanciones a Rusia, el embargo de armas a Israel y la negativa a permitir que se use territorio español “para desplegar una agresión contraria a la legalidad internacional”.

En materia de cooperación, contrapuso la política española a lo que llamó “la motosierra, que ha recortado casi un tercio de la ayuda mundial al desarrollo en apenas dos años”. Según afirmó, España “ha duplicado su inversión en cooperación” y ha aumentado su contribución al sistema multilateral “nada más y nada menos que en un sesenta por ciento”.

Sánchez cerró con una apelación a las generaciones futuras: “Nos preguntarán qué hicimos cuando algunos países empezaron a quebrar las reglas y otros decidieron hacer la vista gorda. Nos preguntarán qué hicimos cuando defender aquello en lo que creíamos empezó a costar caro”. Y concluyó: “Queremos poder decirles que nos dejamos la piel para legarles un mundo más pacífico, más sostenible y, por cierto, más justo”.