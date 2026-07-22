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La pesca del salmón tiene los días contados en Asturias: el Principado quiere prohibirla en 2027, pero manteniendo el tradicional ‘campanu’

El declive de la especie ha provocado que las capturas durante esta temporada hayan alcanzado su mínimo histórico

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Un hombre durante el comienzo de la campaña de pesca de salmón, en el río Eo, a 13 de abril de 2025, en San Tirso de Abres, Asturias (España). (Carlos Castro/Europa Press)
Un hombre durante el comienzo de la campaña de pesca de salmón, en el río Eo, a 13 de abril de 2025, en San Tirso de Abres, Asturias (España). (Carlos Castro/Europa Press)

Los datos de la temporada de pesca del salmón atlántico (Salmo salar) en Asturias han aumentado aún más la preocupación sobre la situación de esta especie entre científicos, ambientalistas e incluso pescadores. El campanu, que es el primer ejemplar capturado desde que se abre la veda y que normalmente se pescaba el primer día, tardó un mes y un día en tocar tierra, convirtiéndose en el más tardío de la historia.

A este desastroso récord se sumó el de las capturas: 109 salmones en 2026 —con ningún ejemplar en el río Eo—, según los datos de la Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial. Esto representa el mínimo histórico en el Principado, donde hace una década se pescaban al menos 1.000 cada temporada; si nos remontamos más atrás en el tiempo, los datos de la pesca del salmón eran incluso más elevados.

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Para mejorar la situación del salmón en Asturias parece que no han servido las estrategias que se han llevado a cabo hasta ahora, tales como regulaciones más restrictivas en cuanto a reducción de periodos, horarios y cupos; ampliación de zonas vedadas, o la creación de refugios para reproductores, entre otros. Así, dada una situación insostenible y sostenida, el Gobierno asturiano ahora se plantea dar un paso más.

Salmones atlánticos. (Michel Roggo/REUTERS)
Salmones atlánticos. (Michel Roggo/REUTERS)

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria anunció ayer que se propondrá al Consejo de Ecosistemas Acuáticos y de la Pesca en Aguas Continentales la veda temporal del salmón en 2027 con el objetivo de recuperar la especie.

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No queremos ríos sin salmones, pero tampoco ríos sin pescadores. Por eso combinamos una veda temporal con más apoyo económico, más repoblación, más seguimiento científico y una gestión activa de todos los factores que afectan a la especie”, ha explicado Marcelino Marcos, consejero de Medio Rural y Política Agraria, en una rueda de prensa en la que ha participado también el director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha.

El Consejo se espera que se convoque entre finales de septiembre y principios de octubre, cuando se disponga de los censos de septiembre y del análisis técnico completo. En esta reunión se analizará esta propuesta con los representantes del sector, antes de ser aprobada la normativa correspondiente al año que viene.

Dos hombres durante el comienzo de la campaña de pesca de salmón, en el río Eo, a 13 de abril de 2025, en San Tirso de Abres, Asturias (España). (Carlos Castro/Europa Press)
Dos hombres durante el comienzo de la campaña de pesca de salmón, en el río Eo, a 13 de abril de 2025, en San Tirso de Abres, Asturias (España). (Carlos Castro/Europa Press)

“No estamos reaccionando a un único dato ni a una sola temporada. Actuamos en respuesta a una tendencia histórica y antes de que todos los indicadores sean desfavorables, porque proteger una especie exige anticiparse y aplicar el principio de precaución”, ha señalado el consejero. Esta propuesta, por tanto, tal y como ha señalado el Principado, se apoya “tanto en el principio de precaución como en la información científica y técnica disponible hasta el momento”.

La preocupante situación del salmón, según indicó Marcos, no debe analizarse únicamente como una consecuencia de la pesca, sino que su declive se debe a una variedad de factores, como la transformación de los hábitats, los obstáculos en los ríos, las condiciones del agua, la supervivencia marina, los cambios ambientales y la presión de diferentes depredadores.

Se mantendrá la tradición del ‘campanu’

Durante toda la temporada, dada la tardanza del campanu y las escasas capturas, ya se preveía la posibilidad de que en 2027 Asturias pudiese unirse a Galicia, País Vasco y Navarra, donde se mantiene la veda del salmón.

Imagen de archivo de un ejemplar de salmón atlántico. (Wikimedia Commons)
Imagen de archivo de un ejemplar de salmón atlántico. (Wikimedia Commons)

De llevarse a cabo, sin embargo, esta no afectaría a la tradición del campanu, que cada año motiva la organización de multitudinarias subastas cuyos ejemplares alcanzan precios altísimos. Así, la pesca se abriría en cada cuenca, pero únicamente hasta la pesca de este primer salmón, tras lo que quedaría cerrada de nuevo durante el resto de la temporada. Tampoco afectaría esta norma a las capturas autorizadas de ejemplares vivos destinadas a proyectos de reproducción y repoblación.

La prohibición de la pesca, de carácter temporal y que se revisaría anualmente mediante la evolución de los indicadores científicos, no es la única medida que se plantea. Según han señalado desde la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, la veda iría acompañada de un aumento del apoyo económico a las sociedades colaboradoras de pesca que participan en la conservación de ríos, repoblaciones, limpieza y mejora de accesos, así como en el seguimiento de las poblaciones. Además, se incluiría en las cuentas autonómicas una reducción de las tasas y los precios públicos para la expedición de licencias y permisos.

Junto a esto, se mantendrán las actuaciones legales de control poblacional del cormorán, se facilitará la pesca de la lubina y se iniciarán estudios específicos sobre la incidencia de la nutria, todas ellas especies que pueden impactar en las poblaciones del salmón atlántico.

Aquí hay un breve video de uno de los primeros salmones del Río Klamath en llegar a los afluentes por encima del antiguo Dique Iron Gate. La grabación fue realizada el viernes pasado por la geóloga del Departamento de Pesca Yurok, Kayah Ray, quien forma parte de un equipo que está realizando un estudio de los salmones en el tramo del río que ya no tiene presa.

Solicitarán que no se incluya en el LESPRE

El Gobierno de Asturias, además, va a solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que detenga la tramitación de inclusión de la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). “El Principado apuesta por mantener la capacidad autonómica para desarrollar una gestión activa, basada en criterios científicos y adaptada a cada cuenca”.

En marzo, la asociación por la conservación de la biodiversidad Saxífraga presentó ante el MITECO una solicitud formal para que se incluya la especie en la categoría “en peligro de extinción”.

El Gobierno ya ha solicitado al Comité Científico que asesora al Comité de Fauna y Flora que elabore un informe sobre el estado de conservación de la especie para saber si procede o no dicha catalogación, lo que supondría la prohibición de su pesca en todo el país.

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