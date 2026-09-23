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Cataluña vuelve a perder empresas y casi la mitad se van a Madrid: salen 271 y solo llegan 178 en el segundo trimestre

Entre 2017 y junio de este año un total de 10.335 compañías han abandonado la comunidad catalana, de las que han regresado 821, el 8%

Vistas de Barcelona con la Sagrada Familia al frente.
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Cataluña vuelve a quedarse rezagada frente a Madrid respecto al traslado de sedes empresariales. Perdió 93 empresas durante el segundo trimestre de 2026, registrando el peor saldo entre las comunidades autónomas, mientras Madrid cerró el periodo con un saldo positivo de 27 sociedades. Este dato supone un cambio para Cataluña respecto al año pasado, cuando consiguió sumar nueve empresas.

Entre abril y junio, 271 compañías trasladaron su sede social fuera de Cataluña, frente a las 178 que llegaron a la comunidad. Madrid fue, con diferencia, el principal destino de estas empresas: concentró el 44% de las salidas. Mientras que Andalucía fue la segunda opción, con un 14%, según el Estudio sobre Cambios de Domicilio publicado por Informa D&B.

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El flujo también se produce en sentido contrario, aunque con una intensidad mucho menor. De las empresas que trasladaron su sede a Cataluña, el 45,5% procedía de Madrid. Andalucía y la Comunidad Valenciana fueron los otros principales territorios de origen, con cerca del 13% y el 12%, respectivamente.

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Cataluña, la región con peor comportamiento en cambios de domicilio desde 2017

Los datos del segundo trimestre se enmarcan en una tendencia más amplia. Entre 2017 y junio de 2026, un total de 10.335 empresas han abandonado Cataluña para trasladar su domicilio social a otra comunidad. De ellas, únicamente 821 han regresado, apenas el 8% del total.

La mayoría de estos retornos se concentra en compañías que se marcharon durante 2017 y 2018. El volumen de salidas acumulado desde entonces mantiene a Cataluña como la comunidad con peor comportamiento en términos de saldo de cambios de domicilio durante este periodo.

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En cuanto a Madrid, registró entre abril y junio 469 entradas de empresas y 442 salidas, lo que deja un saldo positivo de 27 sociedades. Además, más de una cuarta parte de las compañías que llegaron a Madrid procedían de Cataluña.

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Cataluña gana a Madrid en ventas

El número de sociedades trasladadas no es, sin embargo, el único indicador del impacto económico. Al analizar las ventas declaradas por las empresas que cambiaron de domicilio durante el segundo trimestre, Cataluña presenta un saldo positivo de 1.863 millones de euros, el mayor entre todas las comunidades.

Madrid se sitúa en el extremo contrario, con un saldo negativo de 2.034 millones de euros. Galicia registra también un resultado positivo, de 720 millones, mientras que la Comunidad Valenciana pierde 196 millones en términos de ventas asociadas a estos movimientos.

Dos operaciones explican buena parte de las diferencias. El traslado de Nexus Energía SA de Madrid a Cataluña y el de Fiat Chrysler Automobiles Spain SA de Madrid a Galicia tuvieron un peso destacado en el resultado económico del trimestre.

El traslado de sedes vuelve a crecer en España

El deterioro del saldo catalán se produce en un contexto de aumento general de los cambios de domicilio empresarial. En el segundo trimestre de 2026, 1.463 empresas trasladaron su sede social a otra comunidad, un 3% más que en el mismo periodo de 2025 y un 8% más que en el primer trimestre del año, cuando se registraron 1.353 movimientos.

En el conjunto de la primera mitad de 2026 se contabilizaron 2.816 traslados, una cifra similar a la del mismo periodo del año anterior. A juicio de Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa D&B: Los traslados de sedes de empresas entre comunidades suben en el segundo trimestre para alcanzar 2.816 en la primera mitad del año, cifra similar a la del pasado año”.

Los cambios de domicilio experimentaron un importante crecimiento en 2017 como consecuencia de referéndum independentista en Cataluña, llegando hasta 6.276 en el acumulado de 2018. Tras descender en 2019 y 2020, han superado los 5.000 en los últimos cinco años. El primer trimestre de 2026 comenzó con un ligero descenso, pero en el segundo se han producido más traslados, hasta alcanzar la cifra más elevada desde el primer trimestre de 2024.

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Andalucía mejora y la Comunidad Valenciana da la vuelta a su saldo

Mientras Cataluña vuelve a terreno negativo y Madrid mantiene un saldo favorable, otras comunidades también presentan movimientos relevantes. Andalucía lidera los saldos positivos del segundo trimestre, con 42 empresas más, por encima de las 34 que ganó un año antes.

La Comunidad Valenciana suma 33 sociedades, frente al saldo negativo de una empresa que registró en el mismo trimestre de 2025. Castilla y León, por el contrario, pierde 24 compañías y Navarra registra un saldo negativo de 15. Baleares, Madrid y Canarias son las comunidades que acumulan un mayor número de trimestres con saldo positivo desde 2021. Cataluña, en el extremo opuesto, solo ha registrado un trimestre con saldo favorable durante este periodo.

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