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Óscar Rosero, médico endocrino: “Siempre le digo a mis pacientes que tomen estos tres alimentos porque funcionan muy bien para cuidar el corazón”

El especialista propone ciertos productos que velan por el bienestar de la salud cardiovascular

Un puñado de nueces (Magnific)
Un puñado de nueces (@endocrinorosero / Montaje Infobae)
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La alimentación desempeña un papel fundamental en el cuidado de la salud cardiovascular, y esta va mucho más allá de las dietas restrictivas o de los alimentos considerados “milagrosos”. Así, determinados alimentos pueden aportar nutrientes relacionados con un mejor funcionamiento del organismo y con la prevención de factores de riesgo cardiovascular.

Entre los nutrientes que más atención han recibido en este ámbito se encuentran las grasas insaturadas, los ácidos grasos omega-3 y la fibra. Estos componentes están presentes en alimentos habituales de la dieta mediterránea, como los frutos secos, el pescado azul y el aceite de oliva virgen. La clave, además de elegirlos, está en mantener unas cantidades adecuadas y consumirlos de forma regular.

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El médico endocrinólogo Óscar Rosero (@endocrinorosero en sus redes sociales) ha señalado en una publicación precisamente tres alimentos que recomienda a sus pacientes cuando habla de alimentación y salud cardiovascular: “Siempre le digo a mis pacientes que coman estos tres productos porque sé que funcionan muy bien para cuidar su corazón“. Incorporarlos a la alimentación cotidiana, dentro de un patrón equilibrado, puede ser una de las estrategias para proteger la salud del corazón.

Aceite de oliva virgen

En el primer puesto de la lista del doctor Rosero aparece el aceite de oliva virgen, uno de los alimentos característicos de la dieta mediterránea. Su principal interés nutricional está relacionado con su contenido en grasas monoinsaturadas y otros compuestos presentes en el aceite de oliva.

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El endocrinólogo destaca su posible relación con una menor incidencia de eventos cardiovasculares cuando forma parte habitual de la alimentación. En concreto, señala una reducción de hasta un 30 % del riesgo de eventos cardiovasculares asociada a su consumo diario. Respecto a la cantidad, propone una o dos cucharadas al día, preferentemente como parte de una alimentación equilibrada.

Aceite de oliva virgen extra
Aceite de oliva virgen extra (Shutterstock)

Pescados azules

El segundo alimento recomendado son los pescados azules. No es necesario recurrir exclusivamente a variedades como el salmón: el doctor Rosero pone como ejemplo a las sardinas, un pescado azul que también aporta ácidos grasos omega-3.

Entre estos nutrientes destacan el EPA y el DHA, dos tipos de ácidos grasos poliinsaturados que han sido ampliamente estudiados por su relación con la salud cardiovascular. De acuerdo con la explicación del especialista, su consumo puede contribuir a reducir determinados riesgos asociados a las enfermedades cardiovasculares. Por ello, incorporar pescados azules a la dieta puede ser una alternativa para aumentar la ingesta de omega-3 sin necesidad de recurrir siempre a suplementos.

Uno de los pescados más sanos y completos es también el más barato: “Una ración casi cubre el 100% de los objetivos nutricionales del día”.

Nueces y otros frutos secos

La tercera recomendación de Rosero son las nueces y otros frutos secos. Estos alimentos contienen grasas insaturadas, además de fibra y otros nutrientes de interés. El especialista cita el estudio PREDIMED al hablar de los posibles beneficios cardiovasculares asociados al consumo habitual de frutos secos y señala una reducción del riesgo cardiovascular de hasta un 28 % en determinados contextos de consumo. En cuanto a la cantidad, la recomendación que ofrece es sencilla: unos 30 gramos diarios, aproximadamente el equivalente a un puñado.

Las tres propuestas tienen un elemento en común: no se trata de alimentos que deban consumirse de manera aislada, sino de opciones que pueden integrarse en una alimentación variada. Cuidar el corazón implica también prestar atención al conjunto de la dieta, mantener actividad física y controlar otros factores de riesgo. Las recomendaciones de un especialista pueden servir como orientación, pero las necesidades nutricionales pueden variar de una persona a otra.

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