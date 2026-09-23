Toni Nadal, tío de Rafa, sobre Zverev: “Le dije que no le hiciera un feo a su padre, que era su entrenador y que no cambiara”

Toni Nadal. (Matthieu Mirville)

Guardar

Alexander Zverev quiso a Toni Nadal en su banquillo. El extécnico de Rafa Nadal pudo volver al tenis profesional el año pasado, cuando el alemán era el número 3 del mundo.

Hoy, el alemán es número 2. Pero Toni Nadal le dijo que no. Lo ha contado en la segunda jornada del X Foro Internacional del Deporte (FID) Ciudad de León ABANCA. “Le dije que no era un tema de cambiar de entrenador, sino que tenía que intentar cambiar su carácter y, si lo hacía, tendría el éxito que le corresponde”, ha explicado.

PUBLICIDAD

Además, Toni le pidió que no hiciera “un feo” a su padre, que era su entrenador, y que no dejara que otro técnico ganase un Grand Slam con él antes que su padre. “No estoy ya en este mundo, me he vuelto mayor y no estoy para estar detrás de un jugador por todo el mundo”, ha subrayado.

Toni Nadal, exentrenador de Rafa Nadal. (Europa Press)

Diez días en Mallorca

Zverev conocía bien la casa. Había pasado diez días en la Academia Nadal, en Mallorca, y en agosto confesó que su resurrección se debía a los Nadal: aquel paso fue un punto de inflexión. “Estuve 10 días y me lo pasé muy bien con Toni y creo que él también se lo pasó bien. Estoy intentando convencerle para que trabaje más semanas conmigo, pero es una persona muy ocupada”, dijo entonces el alemán.

PUBLICIDAD

Alexander Zverev. (AP Foto/Adam Hunger)

Un Zverev en su mejor versión

Tras el US Open, Toni Nadal también valoró el momento del tenista. “Esta victoria es un nuevo impulso en la carrera de Zverev, y creo que le acercará todavía más a sus dos máximos rivales: Alcaraz y Sinner”, afirmó.

Para el mallorquín, el cambio está en cómo afronta los grandes torneos. “Ha pasado de ser un tenista al que este tipo de torneos lo atenazaban y le impedían demostrar su potencial, a poder ofrecer en cambio su mejor versión”, señaló.

Y repasó su trayectoria reciente: “Tras su triunfo en París, disputó su mejor torneo de Wimbledon hasta el momento. Y ahora en Nueva York, nos ha ofrecido, de nuevo, su mejor cara”.

PUBLICIDAD

Zverev con el trofeo del US Open. (Reuters/Robert Deutsch)

Un futuro “altísimo”

En León, Nadal miró también al tenis español, con Zverev otra vez en la conversación. “Tenemos a uno de los mejores, sino el mejor, jugador del circuito profesional junto con Sinner y Zverev, pero España tiene un nivel muy alto, no solo por Carlos Alcaraz, sino con Rafa Jódar, Martín Landaluce o Daniel Mérida, porque todos son muy jóvenes, por lo que durante muchos años vamos a estar a un nivel altísimo”, ha subrayado.

Carlos Alcaraz cierra otro año como número uno

Exigente y sin esconderse

Sobre su fama de entrenador duro, no ha dado rodeos: “Fui un entrenador exigente porque siempre busqué la superación personal en los jugadores que entrené”.

PUBLICIDAD

Con Rafa lo ha aplicado con una comparación cotidiana: “Todos cuando vamos al médico queremos el máximo compromiso, y yo le decía a Rafa que cuando fuera a jugar lo mismo, con el que te paga mucho dinero para que vayas allí, con los sponsors y sobre todo con la gente que hace un esfuerzo para venir a verte”.

“Yo creo en el esfuerzo porque, ¿qué sentido tiene pasar una pelota por encima de una red? Tiene poco valor; el valor del deporte es la superación, el valor de la inmensa mayoría de cosas es lo que te cuesta conseguirlas y de eso hablo”, ha resumido.

PUBLICIDAD